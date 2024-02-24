Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2305

Fourier ile uğraşırken, bir örnek verdim

Üst:

   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }

Daha düşük: 

   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);


Ne anlama geldiğini deşifre edebilir misin?

DSP'de kosinüs ve sinüs mutlak sıfır
 

ilginç resim


 
Ne yorum yapacağımı bile bilmiyorum. Üstteki şekilde artışlar ve bunların toplamı, alttaki şekilde ise spektrumları. 3 sinüslük artışlar için spektrumda açıkça görülebilir.

Peki bundan nasıl yararlanıyorsunuz?

 
Artış spektrumunda 3 tepe görüyoruz, onlar için bir filtre yapıyoruz, tahmin ediyoruz, kâr ediyoruz

zirvelerin periyodu görünmez, neyin neyden sayılacağı

python'da mı?

 
Orijinal serinin 1024 okuması için 64. periyot 1024/64+1=17 puan olacak, 1. noktada sabit bir bileşen var. Frekanslar 1024/2'ye göre yansıtılır, yani iki tepe noktası olacaktır (başlangıçta ve sonunda)

Sahip değilim. Sadece Fourier dönüşümü var ve hepsi bu. Bir dizi oluşturdum, bir dönüşüm yaptım, bir grafik oluşturdum.

Kod test edilmedi:

 #include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots    1
#property indicator_label1    "Label1"
#property indicator_type1    DRAW_LINE
#property indicator_color1    clrRed
#property indicator_style1    STYLE_SOLID
#property indicator_width1    1

int OnInit ()
  {
   SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (Label1Buffer, 1 );
   PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 .);
   EventSetMillisecondTimer ( 50 );
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }

void OnTimer ()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand( 3 );
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize (Label1Buffer, 0 .);
   double A[];
   int total= 1024 ;
   ArrayResize (A,total);
   ArraySetAsSeries (A, 1 );
   ArrayInitialize (A, 0 .);
   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {A[i]= cos ( 2 .* M_PI / 8 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 32 .*i)+ cos ( 2 .* M_PI / 16 .*i)+ 4 .*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for ( int i= 0 ;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]= sqrt (spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)* 2 ./total;
     }

   ChartRedraw ();
   EventKillTimer ();
  }
 
Rorschach :

ilginç resim

Bu resimdeki sınıflar nelerdir?

 
mytarmailS :

Bu resimdeki sınıflar nelerdir?

Sol sütunda iki sınıf (mavi ve kırmızı)

