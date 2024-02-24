Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2285
Brython kullanmadı mı? Bu, tarayıcı için python'dur.
Sipariş defterindeki verilere erişmek ilginç olurdu.
Daha fazla ayrıntı burada: Python için MetaTrader .
Bilgileri paylaşabilirsiniz:
1. Evet, her zaman
2. Dışarıda olduğu gibi VScode ve jupyter için kullanılır (araştırma için çok kullanışlıdır)
3. Her şey yeterliyken indikatör kullanmıyorum. Eh, sadece ONNX gibi modelleri MT5'e aktarma olasılığı yeterli değilse, ama şimdiye kadar bu şeyi incelemedim.Ticaret API'sini de denedim, her şey yolunda gidiyor
ML teması sizden uzaklaşıyor.
MQL5'i veri toplamak ve ardından sinir ağını sorgulamak için mevcut verileri hazırlamak için kullanıyorum. Diğer her şey python'da.
MQL bu zincirde sadece eski atalet nedeniyle var, çünkü onunla başladım, aksi takdirde tüm bu sorunlar python'da çözülür. Elbette, MQL tamamen hız ve görünürlük ile ilgilidir, ancak aynı zamanda:
- kripto borsalarından veri alma ile koltuk değneği
- ticaret için mahsul değişiminin api'si ile doğrudan etkileşime girememe
- kodu açmadan danışmanınızı piyasaya sürmenin imkansızlığı (bir web talebi varsa otomatik doğrulamayı geçmek imkansızdır)
- ortalama bir müşterinin MQL terminalini kullanma konusundaki bilgisizliği ve yetersizliği (herkes bir tarayıcıya aktarılır)
Hiçbir yerde uçmaz.
Kripto borsalarında koltuk değneği yok - sadece kripto borsalarıyla doğrudan entegrasyona sahip bir MT5 komisyoncusu bulun.
EA'nın tüm mantığı web isteğine bağlıysa ve EA bağımsız ticaret yapamıyorsa, başarısız olacaktır. Çünkü bu durumda tacirin koruması ihlal edilmiş olur ve tahrifat için mutlak alan açılır.
Cehaletten ve acizlikten, yanılıyorsunuz. Her şey uzun zamandır cep telefonu kullanma seviyesine ulaştı.
Açıklamalarınızdan tüm dünyayı "pitondan başka bir şey yok" diye temsil ettiğiniz anlaşılıyor. Programlamaya 20-30 yıl önce başlasalardı, işin gerçekte nerede devam ettiğini (onlarca ve yüz milyonlarca tüketici üzerinde işgücü) ve koltuk değnekleriyle ilgili araştırmaların nerede olduğunu görebilirlerdi.
Ticari pazara (onlarca ve yüz milyonlarca kullanıcı) piyasaya sürülmek için R/Python araştırması, zorunlu olarak diğer daha üretken dillere neredeyse tam dönüşüm gerektirir. Sonuç olarak, "garaj vs fabrika", "Python vs MetaTrader 5"e karşılık gelir.
Geçiş sürecinden kurtulmak ve MQL5'i kendi başınıza maksimum miktarda iş yapmanıza izin verecek şekilde geliştirmek için çalışıyoruz.
Üç yıl önce ticaretin kitlesel olarak insanların eline geçtiği anı kaçırdın. Ve bu sadece kripto değil.
Tarif ettiğiniz tüm planlar teknik olarak harika, ancak bunlar geeky şeyler, kurtarmayacaklar. Son vagona atlamak için, mql5 terminalinin tüm işlevleriyle birlikte ticaret görünümü seviyesinin bir web sürümünü acilen yapmanız gerekir.
Bu projeyi temel alın ve bu yönü geliştirin yoksa tren kalkar, bir buçuk bomunuz kalır.
20 yılı aşkın süredir ticaret platformlarıyla uğraşıyoruz.
Ve ilk mobil terminaller 2001 yılında Palm'da piyasaya sürüldü ve diğer uygulamalara gömülü olanlar da dahil olmak üzere uzun zamandır web terminalleri yapıldı.
MetaTrader 5 için yeni bir web terminali yakında piyasaya sürülecek. Çekirdek hazır:
Burada , Alıntılar bölümünde görebilirsiniz ve doğrudan buraya, düzenleyiciye eklemek de kolaydır:
MQ'ya diliyorum.
ML'de çoğu, eğitim için OHLC çubuk verilerini kullanır. Onlar. gerçek tikleri sürmenin bir anlamı yok, çünkü birçok kez daha uzun. Örneğin, açılış fiyatları için bir test cihazı kullanıyorum.
Geçmiş veri miktarını ikiye katlamak için birdenbire mi?
Hayır, bunun için ya M1'deki yayılma hakkındaki bilgileri ya da kene verilerini kullanın.
1) Henüz değil, ama kesinlikle olacak. Şimdiye kadar, ML için "her şeyi tek bir yerde" çalışmak için alışkanlıktan MQL'de yazılmış çözümleri kullanıyorum.
2.3) Dahili olarak nasıl kullanılacağını anlamadım, popüler Python ML kitaplıkları için mqh-sarmalayıcı arayüzlerinin talep göreceğini düşünüyorum.
Matris işlemleri GPU üzerinde hesaplama imkanı ile mi olacak?
OpenCL ve DirectX için yaptığımız gibi WinML ile doğrudan entegrasyon geliştireceğiz.
Ayrıca diğer dillere benzer C++ modülleri/paketleri dahil etmek için büyük bir projemiz var. Yani birçok açık kaynak kitaplığı paketlere dönüştürmek mümkün olacaktır.
En azından CPU/Multithreads/AVX üzerinde matris işlemleri, ancak GPU ile mümkündür.
OpenCL ve DirectX için yaptığımız gibi WinML ile doğrudan entegrasyon geliştireceğiz.
Ayrıca diğer dillere benzer C++ modülleri/paketleri dahil etmek için büyük bir projemiz var. Yani birçok açık kaynak kitaplığı paketlere dönüştürmek mümkün olacaktır.
En azından CPU/Multithreads/AVX üzerinde matris işlemleri, ancak GPU ile mümkündür.
Belki de bunu otomatik farklılaşma için bir biriktirme listesi ile yapmak mantıklıdır (örneğin, PyTorch'ta olduğu gibi). Onlar. üzerlerindeki gradyanı hesaplama yeteneğine sahip tensörler, ancak üstte herhangi bir sinir ağını şekillendirebilirsinizama bu çok büyük bir iş, muhtemelen kendi sinir ağı motorunuzu yazmakla aynı
Açıklamalarınızdan tüm dünyayı "pitondan başka bir şey yok" diye temsil ettiğiniz anlaşılıyor.
Bir iş adamı olarak tüm dünyayı temsil ediyorum. Bir ürünüm var ve onu tanıtıyorum. Daha iyi yollar arıyorsunuz. MQL5 hiçbir şekilde ürün tanıtımı için çalışmıyor, bu benim kişisel deneyimim, başka bir şey değil.
- MQL'de kendi başlığımla ilgili bir makale yayınlamaya çalıştım, bana hayır gönderdiler, " yetersiz hacim , bu yüzden üzgünüm, ama okumayacağız bile",
- Ürünüm için MQL5 marketi mevcut değil,
- 10 müşteriden sadece 1'i (en iyi ihtimalle) MQL terminalini kullanıyor veya kullanıyor,
- "sadece kripto borsalarıyla doğrudan entegrasyona sahip bir MT5 komisyoncusu bulun" , gerçek hayatta çalışmayan bir koltuk değneğidir çünkü kripto borsası tek doğrudan komisyoncudur ve hepsinin harika bir API'si vardır.
Benim düşünceme göre, siz (MQL) bir tür kendi dünyanıza dalmış durumdasınız ve orada kodu daha uzun ve daha kalın olan biri tarafından ölçülüyorsunuz.
Geçmiş veri miktarını ikiye katlamak için birdenbire mi?
Hayır, bunun için ya M1'deki yayılma hakkındaki bilgileri ya da kene verilerini kullanın.
M1 için minimum spread, ticaretin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için uygun değildir.
Evet, - şimdi yalnızca gerçek kene verilerinden, bu nedenle trafiği indireceğiz.