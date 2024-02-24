Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2841
İşte böyle. Bazı yoldaşların "optimizasyon" kelimesine olan alerjisini anlamıyorum.
Optimizasyon, en iyi çözümü bulma süreci olarak düşünülmelidir. sağlam bir modelin en iyi çözümü.
Tam bir tanım değil ve eğer arama süreci modelde değilse, o zaman optimizasyon değildir? )
Örneğin ben, optimizasyon araçlarını kullanarak kod oluşturuyorum...
Optimizasyon, "seçilen bir yararlılık kriterine göre gözlemlenemeyen parametrelerin matematiksel olarak araştırılmasıdır".
bunun gibi bir şey
Herhangi bir gösterge olmadan bir dakikalığına Eurobucks ticareti yapmaya karar verdim.
Tek bir eksi bile yok, girişler doğru, bu da piyasayı hala biraz anladığım anlamına geliyor ...
Ama aynı zamanda kendimi dışarıdan analiz etmek, nasıl analizler yaptığımı, kararlar aldığımı vb... MO....'daki başlangıç seviyem zaten belli olmadığı için böyle bir şeyi makineye nasıl koyacağımı hayal edemiyorum.
Tamamen biçimsel olarak bakıldığında, mantık yetersizdir - herhangi bir optimizasyon, parametrelerini bulmanın bir yolu olarak her zaman bazı modellerin içinde gerçekleşir. Yani, bir model her zaman zaten bulunur).
Hiçbir optimizasyon algoritmasının kötü bir modeli düzeltemeyeceği gerçeğinden bahsettiği açıktır. Burada ortaya çıkan soru, iyi modellerin kötü modellerden nasıl ayırt edileceğidir. Eğer a priori bilgi yoksa (örneğin, fxsaber'in hangi modelleri kullandığını bulmaya çalışabilirsiniz 😆 ), o zaman bazı a posteriori yöntemlere başvurmanız gerekecektir, bu da açıkça optimizasyona yol açacaktır).
Bu konuda bilgili olmadığım için başkalarının yaklaşımlarını tartışamam. Ancak kendi deneyimlerime dayanarak, neyin işe yaradığını ya internette ya da kendi sonuçlarımla buldum ve sonra internette doğruladım. Ticaret kariyerimin tüm tarihi boyunca, muhtemelen her ikisi de ortalamaya dönüşte optimize edilmiş 2 strateji vardı, bunlardan biri Martin'de bir şeyler kazandırdı, ancak uzun bir süre için değil :). Optimize etmek için oldukça fazla girişim oldu, ancak sonunda sadece 2 strateji vardı ve bunlar o kadar da iyi değildi.
14. yıl daha sessizdi ve iniş daha uzundu. Şimdi de benzer ama daha kısa ve daha öngörülemez.
"Optimizasyon" kelimesi forumumuzda malum nedenlerden dolayı kötü bir üne sahiptir. Bu yüzden bir şekilde bundan uzaklaşmak ve kelimenin kendisini bile kullanmamak istemek oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, bir MOE modelinin herhangi bir eğitimi neredeyse her zaman optimizasyondur ve kelimeleri bir şarkıdan çıkaramazsınız.
Kimsenin duygularını incitmek, onlara hayatı öğretmek veya nasıl iş yapılacağını açıklamak istemiyorum) Sadece metaquotes'un MO'yu MT5'te uygularken açıklamalarımı dikkate alacağı umuduyla yazıyorum.