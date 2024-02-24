Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2263

mytarmailS :

ben bir dahi değilim

Evet ve her şey zaten icat edildi ... Aynı GMM ortalamalarını alıyoruz ve sonuca kadar istediğiniz gibi değiştiriyoruz veya serinin kendisini değiştiriyoruz veya spektrumu sentezleyip ondan sinyali geri alıyoruz veya ... veya .. .

iyi, yazdığım her şeyi tekrarladın .. teşekkürler)

 
belki ))

Bana bir şey söyle, robotun bu fikir üzerinde ticaret yapıyor mu ve bir şey kazandı mı?

Başlamadan önce %3 kazanmayı başardım.. bu harika

Ben de aynısını yapmak istiyorum, ama bunun için martingale

bu ilginç çünkü tamamen farklı kurulumlar, farklı işaretlemeler, normal koşullar altında çalışmayan farklı giriş noktaları var.

 

Bitcoin'e bakıyorum, duygularda böyle bir artış vb.

Ama eğer günlüğe bakarsanız. ölçek, sonra olağan eğilim ..


Bir keresinde aynı teraziyi yapmaya çalıştım ama olmadı, biri bana nasıl yapıldığını söyleyebilir mi??

Robotların ve AMO'ların bu formdaki verileri daha iyi "avlayacağını" düşünüyorum


 
Evet, ama NG'den önce kaç işlem vardı?

15, tam olarak hatırlamıyorum

 
en az yüz ticaret yapmasına izin ver

 
Ölçekte ne yanlış gitti? Günlük ölçeğinde fiyat için bir gösterge yapın?

 
Neyin %3'ü? Depodan mı? Bir marj mevduatından mı? Maksimum SL'den mi?

Depodan ise, deponun yüzde kaçı işlem gördü?

 
dr.mr.mom Mishanin :

Ölçekte ne yanlış gitti? Günlük ölçeğinde fiyat için bir gösterge yapın?

Evet, kendimi gerçekten hatırlamıyorum, bir şeyin değiştiğini hatırlıyorum, ama çok değil ... Ve işte burada tamamen farklı bir resim

