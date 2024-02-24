Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2261
karmaşık modeller büyük bir avantajdır, ancak onlara gelmek için, zaten başarılı bir şekilde harcanmış olan hayatınızın birkaç yılını harcamanız gerekir.
Biyoçeşitlilik her şeydir.
Basit bir örnek. Tüm özellik alanı dahil olmak üzere tek eğitime karşı farklı parametrelerle binlerce çalıştırma. Sonra aynı görselleştirme ve analiz, gereksizlerin dışlanması.iyi, herkes ... istediği gibi
Not: Bir tür MO'nun böyle bir aracı yeniden yapılandırabileceğinden şüpheliyim: geçmişte mevcut olana en çok benzeyen bölümlere bakıyor. Ve eğer istatistiksel olarak onlar için bir yönde daha fazla hareket üstünlüğü varsa, oraya sinyal veririz.
Pekala, bundan önce, basitlik için, fiyat serilerinde değil, örneğin dönüştürülmüş fiyat serilerinde benzer bölümler için bir arama yapılırsa: ZizZag'ler veya çubuklar ikili mantıkla değiştirilir: yukarı(0)/aşağı(1 ). O zaman MO için değişim mühendisliği görevi oldukça zorlaşıyor.
Onu kaçırdım .. Bu işlem örneğini denemek ilginç.
2 nokta var.
MO'nun aracınızı kendi verilerinize göre bozacağı bile ortaya çıkabilir.
Ancak dizüstü bilgisayar güncellenene kadar kenelerle uğraşmaya hazır değilim.
Bundan şüphem yok. Ancak MO, geçmişte benzer durumların aranmasına dayanarak TS'yi yeniden üretmeyecektir.
onu bu kadar eşsiz yapan ne? tarih öğretirseniz, MO aynı bağımlılıkları diğer özelliklerden çeker
Bir çeşit büstte kedi ve köpek buldunuz, ama onların başka işaretleri de var. Örneğin, kedilerin uzun bıyıkları vardır.
ns kulaktan değil bıyıktan ayırt etmeyi öğrenecek .. ne değişecek
peki, bu bireysel. Teorik olarak, herhangi bir sorun yok.
İşte makaleden kutu çizimleri içeren bir örnek. Tarif ettiğiniz durumda olduğu gibi istatistiksel modeller buldum. Sonra Ulusal Meclise mevsimleri rastgele işaretlerle takas etmeyi öğrettim ve o daha iyisini yaptı. Bu anlamak içindir.
onu bu kadar eşsiz yapan ne?
MO'da karşılaştırmalı benzerlik özelliklerinin olmayacağı gerçeği. TS'nin neye dayandığını önceden bilmiyorsanız, bu tür verileri eğitim için hazırlamamak aptalcadır.
çalışmayabilir. Ancak veriler zaten hazır olduğunda, yani. bir düzenlilik varsa, o zaman bir tür Hilbert uzayında sınıfların noktaları (örneğin, alış ve satış için) iyi ayrılmıştır, aksi halde olamaz. MO, kendilerine karşılık gelen bu tür işaretleri seçecek (deneyecektir). Bunda belirli bir sihir var, çünkü doğru işaretleri bilmek çok önemli değil, verileri doğru bir şekilde etiketlemek, kedileri köpeklerden ayırt etmek çok önemli.
Zamanlarıyla ilgili anlaşmalar varsa, kontrol edebilirsiniz.
Örnek varsayımsaldı.
Varsayımsal olarak, sorun yok. Zaman serileri aynı olduğu için "benzerlik" diğer özellikler üzerinden çekilecektir. Uygulamada, örneğin ellerin eğriliği gibi zorluklar olabilir)
İyi genelleme yapan, birbiriyle yakından ilişkili bir dizi örüntüye sahipsiniz. Korelasyon yoluyla genelleme yaptınız, model tarihe kayan bir pencereden genelleme yapacak. Benzer kuruluşlar gruplandırılacak ve alım/satım/ticaret yapmama etiketleriyle işaretlenecektir.
model içindeki benzer alanlar sadece çok boyutlu uzayda böyle görünecektir. Her kümenin kendi alım/satım etiketi vardır. Bu ok. Basit görev. saçma bir genelleme.
Üretken modellerde uzmanlar varsa, GMM modelinin kovaryans matrisini sallama seçeneğini deneyebilirsiniz. Onlar. serinin ortalamasını ve varyansını değiştirmeyin, kovanı değiştirin. GMM matrisi. Çıktı, farklı özelliklere sahip birçok örnek olmalıdır
Ne demek istiyorsun?
sadece kov matrisini sallayın. rastgele olacak....
amacı bilmeniz gerekir - neden sallayın, son kesim nedir. olmalı ???