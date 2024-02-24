Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2264
Evet, kendimi gerçekten hatırlamıyorum, bir şeyin değiştiğini hatırlıyorum, ama çok değil ... Ve işte burada tamamen farklı bir resim
çünkü log ölçeğindeki üstel büyüme doğrusal gibi görünüyor)
peki, bunun teoride genelleme üzerinde daha iyi bir etkisi olmalı
Kuşak yaklaşımının kendisine gelince, eleştiri benden)
"Yeni veriler" üzerinde çalışacak modeli aramak için veri oluşturup modeller üzerinde yinelediğinizde, bunun uygun olduğunu anlıyor musunuz?
Bu "yeni veriler" model seçiminde rol oynadığı için "yeni veriler" değiller... Çok açık değil ama öyle!
3. kontrolde, evet
Konuya devam .... Bu GMM'lerinizin eski kodunu çıkardım
"Yeni veri türü" için siyah olan 4 iyi model buldum
15 bin puanda 500 puanlık testte HMM modeli oluşturuldu
Ve işte buradalar, gerçekten yeni verilerle (üçüncü örnek)
İlginçtir ki, son iki (birleşen) model için bir pozisyon açmak için sinyalleri çevirirseniz, dikkate alınan komisyonla çok iyi kazanmaya başlarlar.
Ve bir uygunluk fonksiyonu ile sinir ağlarını eğitme deneylerine yavaş yavaş devam ediyorum ....
Ağa maks. Kâr Ağı "en güzel gelir grafiği" konusunda eğitmeye çalıştım
"En güzel gelir grafiği" nedir? Köfte olarak ifade ettim. lineer olarak artan bir çizgi ve verim grafiğinin korelasyonları
Sonuç, veri treninde böyle bir dengedir, komisyon dikkate alınır
kat. korelasyon 0.9947626 neredeyse bir)) grafik bile bir cetvel gibi olduğunu gösteriyor))
Mavi , 5 dakikalık 800 puanlık bir test setinin bakiyesini gösterir. Euro
Ve 5 bin puanlık bir testte denge böyle görünüyor
serin ))
başka bir şey mi bekliyordun )
peki, bunun teoride genelleme üzerinde daha iyi bir etkisi olmalı
kimseye bir şey borçlu değil
başka bir şey mi bekliyordun )
Aksine, maksimumda antrenman yapmaktan memnunum. kar, örneğin, genel olarak, testte bir piyango, ancak burada en azından küçük bir istikrar adası5 dakikada 800 puan yeterli değil
Ama tersi daha zor. MO'dan mantığa. Neredeyse imkansız, sadece tahmin edilebilirMO sadece diğer güçlü MO'lar tarafından kırılabilir
İlginç bir konu ters ızgaradır.
Girişlere gürültü uygulayın. Çıkış spektrumunu alın. Üzerine bir filtre toplayın.
Sonra maskotların bir kombinasyonu ile benzer bir sonuç alabileceğiniz ortaya çıkıyor.
Sonra bir rastgele evrişim paketi kullanmaya geleceğiz (adını unuttum).
Ve sonra fantezi biter...
Çürümek. Karanlık. Fabrikaya.
Parite ticareti ile aynı saçmalık, güzel bir yayılma arıyorsunuz ve ooos'ta hemen dağılıyor.
Konuya devam .... Bu GMM'lerinizin eski kodunu çıkardım
"Yeni veri türü" için siyah olan 4 iyi model buldum
15 bin puanda 500 puanlık testte HMM modeli oluşturuldu
Ve işte buradalar, gerçekten yeni verilerle (üçüncü örnek)
İlginçtir ki, son iki (birleşen) model için bir pozisyon açmak için sinyalleri çevirirseniz, dikkate alınan komisyonla çok iyi kazanmaya başlarlar.
Nasıl öğretirseniz öğretin, kalıp orada biter. Bunu yapmak için, dün konuşulan diğer örnekleri örneklemeniz gerekir.