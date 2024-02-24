Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2237
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tablete normal bir bilgisayardan bir görüntü, bilgisayardan bir radyo faresi + klavye yayınlayın
Veya aynı dizüstü bilgisayarda, bir tablette olduğu gibi uzak bir masaüstünü de yükleyebilir veya yayınlayabilirsiniz.i7 veya I9'da bir bilgisayar gereklidir
herşey uzun zamandır yazılıyor 5 satırda yapabilirsiniz....
Boynuz mql olmadan ondan kurtulun, yapabileceği tek şey işlemleri açmak/kapatmak
O zaman başvurmaya çalış ve buna değip değmediğini söyle.
Ben de eski moda bir şekilde kaydoldum. bir sürü aksaklık
fb ile kayıtlı.
O zaman başvurmaya çalış ve buna değip değmediğini söyle.
)))) iyi fikir...
zaten denedim
)))) iyi fikir...
zaten denedim
Videodaki yazar, bu yaklaşımın henüz python'da programlanmadığını ve muhtemelen R.
Videodaki yazar, bu yaklaşımın henüz python'da programlanmadığını ve muhtemelen R.
optimize etmekten farkı nedir???
NE'yi optimize etmek önemli değil mi?
optimize etmekten farkı nedir???
NE'yi optimize etmek önemli değil mi?
Neyin nasıl optimize edileceği de önemlidir.
Güçlendirme ve ağaçlar her şeyi hatırlama yeteneğine sahiptir, bu nedenle öğrenmeye yaklaşımları mükemmel değildir.
Ancak neyin optimize edileceği de aynı derecede önemlidir - ve burada, sinyali alma noktasına bağlı olarak farklı öğrenme verimliliği gözlemliyorum - gelecekteki olayların büyük olasılıkla belirlenebileceği referans noktaları olması mümkündür.
Ayrıca sorunu paylaşmak isterim, eğer ikili sınıflandırma ticaret yapmak/alışveriş yapmamak ise ve sinyal yeterince formalize edilmemişse ve sık sık oluşabiliyorsa, o zaman eğitimden sonra yeni sinyallerin ortaya çıktığı bir duruma geliyoruz. koşullu açık pozisyon ile eğitim için veri hazırlamada kapanış noktası arasındaki aralıklarda, yani. girişi kaçırırsak, sinyal önceki girişten önce yeniden görünebilir.
Güzel modellerim var ama sırf bu etki yüzünden onları çoğaltamıyorum.
Neyin nasıl optimize edileceği de önemlidir.
önemli değil...
Artık tipik hedefler kullanmıyorum, onlarla birlikte olan tüm bu güzel resimler hikayeye uyuyor...
önemli değil...
Artık tipik hedefler kullanmıyorum, onlarla birlikte olan tüm bu güzel resimler hikayeye uyuyor...
Şimdi ne kullanıyorsun?
Python programı ile mql5 danışmanı iletişim fonksiyonlarının son versiyonu.
EA'nın 2 işlevi vardır, biri dosyadaki zamanı günceller, ikincisi dosyadaki python programında oluşturulan mevcut ticaret sinyalini okur.
"not_actual" durumundaki bir python programında mevcut zaman okunur, mevcut sinyal hesaplanır ve bir dosyaya yazılır.
Bu yapıştırma özellikle hızlı değildir, ancak bağımsız olarak çalışır. Test cihazında, demoda çalışıyor, gerçek hayatta denemedim. Nasıl geliştirileceğine dair sorularınız veya fikirleriniz varsa, yazın, aksi takdirde konu bir şekilde öldü ...
Bitmiş ürün hakkında sevilmeyen şey nedir? burada ve burada . Yalnızca MCL ve Python (ZeroMQ) arasındaki iletişimden sorumlu parçaya ihtiyacınız var.
İyi şanlar