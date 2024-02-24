Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2241

Farklı dillerde, farklı kavramlarda ... ilginç elbette, ama bir şekilde net açıklamalar olmadan sıkıcı oldu))))

Gençliğimde bir lider bana, temizlikçi kadına anlayışınızı açıklayamazsanız, bunların hiçbir değeri olmadığını söyledi)))))

Maksim Dmitrievski :

Veri analisti pozisyonu için özgeçmişimde makaleler belirttim ve büyük firmalardan birçok teklif aldım.

ama başka bir işim var, bu sadece bir hobi. Ama eğer öyle hissediyorsan, o zaman yol açık

Sertifika bunun içindir. Hiç derin bilgi değil.

Valeriy Yastremskiy :

Farklı dillerde, farklı kavramlarda ... ilginç elbette, ama bir şekilde net açıklamalar olmadan sıkıcı oldu))))

Gençliğimde bir lider bana, temizlikçi kadına anlayışınızı açıklayamazsanız, bunların hiçbir değeri olmadığını söyledi)))))

Bu eski bir hikaye. Gösterişsiz ve boş. Ve eğer bu bisiklete inanmışsa, o zaman anlayışının seviyesi, temizlikçinin anlayış seviyesine yakındır. Ve birbirlerini bulacaklar.

Temizlikçi kadının yeni moda adının ne olduğunu biliyor musun?

Klinik yöneticisi.

;))))))))))

Oleg otomatı :

Sertifika bunun içindir. Hiç derin bilgi değil.

Ne konuda derin bilgi? SB'de bir desen nasıl bulunur? Sana kalmış :)

Fin'de hangi kalıpların olduğunu gösterdim. piyasa ve ne kadar yaşadıkları, popüler bilim dilinde

komplo teorisinin geri kalanını kendine bırakabilirsin

Maksim Dmitrievski :

Ne konuda derin bilgi? SB'de bir desen nasıl bulunur? Sana kalmış :)

Fin'de hangi kalıpların olduğunu gösterdim. piyasa ve ne kadar yaşadıkları, popüler bilim dilinde

komplo teorisinin geri kalanını kendine bırakabilirsin

Bu herşeyi açıklıyor.

Orada sana bir soru sordum ama nedense farketmedin.

Soruyu tekrarlıyorum:

Sizce Mashki hakkında kötü olan nedir? Mashka'nın ne olduğunu, onun ne olduğunu biliyor musun?

Oleg otomatı :

Bu herşeyi açıklıyor.

Orada sana bir soru sordum ama nedense farketmedin.

Soruyu tekrarlıyorum:

Sizce Mashki hakkında kötü olan nedir? Mashka'nın ne olduğunu, onun ne olduğunu biliyor musun?

Mashka, her şeyi söyleyen hareketli bir ortalamadır. Buraya eklenecek başka bir şey yok

ve ne düşünürsen düşün
Maksim Dmitrievski :

Mashka, her şeyi söyleyen hareketli bir ortalamadır. Buraya eklenecek başka bir şey yok

ve ne düşünürsen düşün

Eh, tek bildiğin bu...

Alçak geçiren filtrenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Oleg otomatı :

Eh, tek bildiğin bu...

Alçak geçiren filtrenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Hayır, radyo amatörü değilim

MAshek terminolojisinin ötesine geçmeden, bazı kriterlere göre optimize ederek herhangi bir 'frekansın' bir 'filtresini' yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum.

'filtre' fiyat artışlarının sırasıdır, ayrıca gecikmeli değildir



Tahmin, bu basit bir Mashka
Prostaya MAther Automashka
Maksim Dmitrievski :

hayır, radyo amatörü değilim

MAshek terminolojisinin ötesine geçmeden, bazı kriterlere göre optimize ederek herhangi bir 'frekansın' bir 'filtresini' yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum.

'filtre' fiyat artışlarının sırasıdır, ayrıca gecikmeli değildir



Mashka, birinci dereceden bir alçak geçiren filtredir. Bu, LPF'nin en basit versiyonudur. Filtrasyon teorisine ilgi gösterin - kendiniz için birçok faydalı ve ilginç şey öğreneceksiniz.

Hırs kazandınız, tüm radyo amatörlerine sahipsiniz ve radyo iletişimi ve radyo kontrolü alanında küçük bir pay bile bilmiyorsunuz. Bu bilgi olmadan, şimdi radyo, televizyon, uçak, uzaya uçuş vb. olmazdı. Elektronik harp sistemleri olmayacaktı, navigasyon sistemleri olmayacaktı, füze sistemleri için güdüm sistemleri olmayacaktı, füze savunma sistemleri olmayacaktı vb. vb.

Bir düşünün, bilginizin tüm bu radyo amatörlerinden ne kadar daha geniş (?) veya daha yüksek (?) olduğunu düşünün.

Böyle bir hırs sadece zayıf bir zihinden bahseder ve siz bu hırsı düşüncesizce tekrarlarsınız, sanki TViMS bilimlerin kraliçesiymiş ve her şeyi ve her şeyi kucaklarmış gibi TViMS'e sabitlenmiş bir sonraki idolünüzü takip edersiniz.

Oleg otomatı :

Mashka, birinci dereceden bir alçak geçiren filtredir. Bu, LPF'nin en basit versiyonudur. Filtrasyon teorisine ilgi gösterin - kendiniz için birçok faydalı ve ilginç şey öğreneceksiniz.

Hırs kazandınız, tüm radyo amatörlerine sahipsiniz ve radyo iletişimi ve radyo kontrolü alanında küçük bir pay bile bilmiyorsunuz. Bu bilgi olmadan, şimdi radyo, televizyon, uçak, uzaya uçuş vb. olmazdı. Elektronik harp sistemleri olmayacaktı, navigasyon sistemleri olmayacaktı, füze sistemleri için güdüm sistemleri olmayacaktı, füze savunma sistemleri olmayacaktı vb. vb.

Bir düşünün, bilginizin tüm bu radyo amatörlerinden ne kadar daha geniş (?) veya daha yüksek (?) olduğunu düşünün.

Böyle bir hırs sadece zayıf bir zihinden bahseder ve siz bu hırsı düşüncesizce tekrarlarsınız, sanki TViMS bilimlerin kraliçesiymiş ve her şeyi ve her şeyi kucaklarmış gibi TViMS'e sabitlenmiş bir sonraki idolünüzü takip edersiniz.

Burada yine bahçede bir mürver ve Kiev'de bir amca var. Elektronik savaş yeteneklerini ticarete aktarma örnekleri, lütfen.
