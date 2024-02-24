Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2822

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky #:
Anladığım kadarıyla, durağan olmamanın modellenmesi oynaklığın modellenmesi anlamına geliyor. Yönlü işlemler olmadan. Bu açıdan, desenler veya değişen ortalama artışlar yönlü ticaret için daha umut vericidir. Makaleye henüz bakmadım.

Hatta farklı yönlerde işlem yapmaktan vazgeçerdim, örneğin son 10 yıldır Eurobucks, alım yapmadan periyodik olarak aptalca satılmalıdır. Orada herhangi bir alım, modellere satıştan daha fazla hata getirecektir.

Şu anda neyin daha iyi olduğunu belirlemenin zamanı olduğunu düşünmüyorum; ortamı kaosla karşılaştırarak kaos içinde bir sinyalin yokluğunu belirlemek ya da kaostan ayırt ederek bir sinyalin varlığını belirlemek. Durumu tahmin etmek ya da belirlemek de daha iyi değildir. Bu bir deney zamanıdır.

 
Bu kadar durağan olmamak ne anlama geliyor? Eğer içinde istikrarlı bir şekilde tekrar eden örüntüler varsa)))))) Belki herkes bunları zaman içinde göremeyebilir.
[Silindi]  
СанСаныч Фоменко #:

Katılıyorum.

Terminallerimizde işlem gören bir işaret var. Volatilitenin ne olduğu hiç belli değil.

Ancak bir varlığın mutlak değeri tahmin ediliyorsa, bu farklı bir konudur. Volatilite, bir varlığın değerini tahmin ederken çok önemli olan bir risktir.


Muhtemelen onun gibi bir şey.


Bu yüzden garchaları unutacağım.

Volatilite risk muhasebesi için tahmin edilir, evet, opsiyonlar buna dayanır. Ancak yönlü ticaret için birincil öneme sahip değildir, daha çok hangi yöne gideceğini tahmin etmekle ilgilidir ve hepsi bu
[Silindi]  
Valeriy Yastremskiy #:

Ortamı kaosla karşılaştırarak kaos içinde bir sinyalin yokluğunu mu yoksa kaostan ayırt ederek bir sinyalin varlığını mı belirlemenin daha iyi olacağını belirlemenin zamanının geldiğini düşünmüyorum. Tıpkı durumu tahmin etmenin mi yoksa belirlemenin mi daha iyi olduğu gibi. Hâlâ deney yapma zamanı.

Tamamen farklı bir görevimiz var: doğru sınıflandırmak
 

zaman seri̇si̇ ki̇tabi

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Bir olayın veya miktarın öngörülebilirliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

  1. katkıda bulunan faktörleri ne kadar iyi anladığımıza
  2. ne kadar verinin mevcut olduğu
  3. geleceğin geçmişe ne kadar benzer olduğu;
  4. Tahminlerin, tahmin etmeye çalıştığımız şeyi etkileyip etkilemeyeceği.
 

..

 
mytarmailS #:

zaman seri̇si̇ ki̇tabi

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

Bir olayın veya miktarın öngörülebilirliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

  1. katkıda bulunan faktörleri ne kadar iyi anladığımız;
  2. ne kadar verinin mevcut olduğu;
  3. geleceğin geçmişe ne kadar benzer olduğu;
  4. tahminlerin tahmin etmeye çalıştığımız şeyi etkileyip etkilemeyeceği.

ha, ilginç!

1. 5 diyelim.

2. Hepsi.

3. Kopyala

4. Hayır

 
Renat Akhtyamov #:

Ha, ilginç!

1. 5 diyelim.

2. Hepsi.

3. Kopyalama

4. Hiçbiri

Hiçbir noktaya katılmıyorum)
 
mytarmailS #:
Hiçbir noktada hemfikir değilim)

Ne demek katılmıyorum?

Bunlar soru. Cevaplamak zorundasın.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Yani, aynı fikirde değilim.

Bunlar soru, cevaplamak zorundasınız.

;)

Özür dilerim.

cevaplara katılmıyorum

1...281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829...3399
Yeni yorum