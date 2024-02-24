Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2822
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anladığım kadarıyla, durağan olmamanın modellenmesi oynaklığın modellenmesi anlamına geliyor. Yönlü işlemler olmadan. Bu açıdan, desenler veya değişen ortalama artışlar yönlü ticaret için daha umut vericidir. Makaleye henüz bakmadım.
Şu anda neyin daha iyi olduğunu belirlemenin zamanı olduğunu düşünmüyorum; ortamı kaosla karşılaştırarak kaos içinde bir sinyalin yokluğunu belirlemek ya da kaostan ayırt ederek bir sinyalin varlığını belirlemek. Durumu tahmin etmek ya da belirlemek de daha iyi değildir. Bu bir deney zamanıdır.
Katılıyorum.
Terminallerimizde işlem gören bir işaret var. Volatilitenin ne olduğu hiç belli değil.
Ancak bir varlığın mutlak değeri tahmin ediliyorsa, bu farklı bir konudur. Volatilite, bir varlığın değerini tahmin ederken çok önemli olan bir risktir.
Muhtemelen onun gibi bir şey.
Bu yüzden garchaları unutacağım.
Ortamı kaosla karşılaştırarak kaos içinde bir sinyalin yokluğunu mu yoksa kaostan ayırt ederek bir sinyalin varlığını mı belirlemenin daha iyi olacağını belirlemenin zamanının geldiğini düşünmüyorum. Tıpkı durumu tahmin etmenin mi yoksa belirlemenin mi daha iyi olduğu gibi. Hâlâ deney yapma zamanı.
zaman seri̇si̇ ki̇tabi
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
Bir olayın veya miktarın öngörülebilirliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:
..
zaman seri̇si̇ ki̇tabi
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
Bir olayın veya miktarın öngörülebilirliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:
ha, ilginç!
1. 5 diyelim.
2. Hepsi.
3. Kopyala
4. Hayır
Ha, ilginç!
1. 5 diyelim.
2. Hepsi.
3. Kopyalama
4. Hiçbiri
Hiçbir noktada hemfikir değilim)
Ne demek katılmıyorum?
Bunlar soru. Cevaplamak zorundasın.
;)
Yani, aynı fikirde değilim.
Bunlar soru, cevaplamak zorundasınız.
;)
Özür dilerim.
cevaplara katılmıyorum