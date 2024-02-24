Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2238

Yeni yorum
 
Alexey Vyazmikin :

Şimdi ne kullanıyorsun?

saçmalıklarla oynayın anlarsınız...

hazır çözümler burada kimseyi ilgilendirmez ...

[Silindi]  
Hızlı235 :

tablete normal bir bilgisayardan bir görüntü, bilgisayardan bir radyo faresi + klavye yayınlayın

bu düzeni kafana koy))

tablet dişleri, yanda radyo Claudia ve operasyonda fare. + uzak bağlantı gecikmeleri ekleyin

ve bir fincan kahve ile akşamın tadını çıkarın

 
mytarmailS :

saçmalıklarla oynayın anlarsınız...

hazır çözümler burada kimseyi ilgilendirmez ...

Bir sürü fikrim var, her şeyi uygulamak çok uzun sürecek ve o zamana kadar yenileri olacak ...

Modellerin görselleştirilmesi, bir olayın olasılığının tahmin edilebileceğini, ancak kar/zarar oranının zaman içinde değiştiğini, hala anlamış değilim. Öğrenirken, yanlarda daha görünür bir şekilde kâr (yeşil eğri) ve kayıplar (kırmızı eğri) elde etmek gerekir.


 
Maksim Dmitrievski :

bu düzeni kafana koy))

tablet dişleri, yanda radyo Claudia ve operasyonda fare. + uzak bağlantı gecikmeleri ekleyin

ve bir fincan kahve ile akşamın tadını çıkarın

çalışma şeması,

wifi ağı içinde kalıyor? normal çözümlerde bile internette neredeyse hiç yok, inputlag size göre nedir, yatarak FPS mi oynayacaksın?

bir dizüstü bilgisayar için bir fare gereklidir, ancak bir klavye elinizin altında, neden olmasın,

tableti istediğiniz gibi çevirin, hem daha hafif hem de dokunmatik

şimdi hazır çözüm için gelmeyin rdp kullanın)

 
Alexey Vyazmikin :

Bir sürü fikrim var, her şeyi uygulamak çok uzun sürecek ve o zamana kadar yenileri olacak ...

Modellerin görselleştirilmesi, bir olayın olasılığının tahmin edilebileceğini, ancak kar / zarar oranının zaman içinde değiştiğini , hala anlamış değilim. Öğrenirken, yanlarda daha görünür bir şekilde kâr (yeşil eğri) ve kayıplar (kırmızı eğri) elde etmek gerekir.

Piyasa ve katılımcılar ve algoritmaları zamanla değişir. Bir kez eğitilmiş kararlı bir sistem beklemeniz garip. Haftada bir veya her gün yeniden antrenman yapın (ağaçlarda hızlı).

[Silindi]  
esenlik :

Aynı sorun. Alıntının tüm grafik yorumlarını 50x50 piksellik görüntülere sığdırmalıyız)) görüntüyü küçültün, doğruluğu büyük ölçüde azaltmanın bir anlamı yok. Daha büyük bir görüntü, evrişim katmanının genişliğinde ve genel olarak ağın derinliğinde bir artış gerektirecek ve bu da eğitim süresinde güçlü bir artışa neden olacaktır. Burada da yeni bir makine için erteliyorum ... paralel olarak GPU'da öğrenmeyi engellemeye çalışıyorum.

Sadece 1d evrişim yoluyla mümkün olduğunda, görevi resimlerle neden karmaşıklaştırdığını tam olarak anlamıyorum? :) resim diziye bilgi eklemiyor

[Silindi]  
Hızlı235 :

çalışma şeması,

wifi ağı içinde kalıyor? normal çözümlerde bile internette neredeyse hiç yok, inputlag size göre nedir, yatarak FPS mi oynayacaksın?

bir dizüstü bilgisayar için bir fare gereklidir, ancak bir klavye elinizin altında, neden olmasın,

tableti istediğiniz gibi çevirin, hem daha hafif hem de dokunmatik

şimdi hazır çözüm için gelmeyin rdp kullanın)

teşekkürler, kanepede cihazlarla çevrili olmaktansa hareketsiz yerde oturmayı tercih ederim

 
Maksim Dmitrievski :

teşekkürler, kanepede cihazlarla çevrili olmaktansa hareketsiz yerde oturmayı tercih ederim

hangi cihazlar, ek klavye kullanmıyorum, tablet + fare hızlı gezinme için halısız

MO'ya ihtiyacınız yok, ancak yardımcı olmak için yapay zeka geliştirin)

[Silindi]  
Hızlı235 :

hangi cihazlarda klavye kullanmıyorum tablet + fare hızlı gezinme için halısızdır

Normal bir dizüstü bilgisayar kullanmayı denediniz mi? Deneyin, söyleyin))

 
Maksim Dmitrievski :

Normal bir dizüstü bilgisayar kullanmayı denediniz mi? Deneyin, söyleyin))

ince klavye + dokunma, herhangi biri kusurlu olacak

1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399
Yeni yorum