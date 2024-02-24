Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2243
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yararsız olduğunu görüyorum...
Ama en azından kitabı açmaya çalışın.
TAMAM. Kendi suyunuzda kaynatın.
BOS'u yükseltmek için geldiğin açık, ama işe yaramadı. Kendiniz için basit bir soruyu yanıtlayana kadar: tam olarak neyi ve neden filtreliyorsunuz, o zaman alışveriş sepeti daha ileri gitmeyecektir. Aynı başarı ile kesinlikle herhangi bir kitabı açabilirim
evet, evet ... aynı başarı ile ...
Örneğin, burada birçok kişi Breiman'a hayran, bir dahi gibi, rastgele bir orman yarattı ve orada neredeyse yüz bilim adamı bu saçmalığı geliştirdi)))
Ve bilim adamlarının bütün tarihleri uzuyor, adeta bir anıt dikmek istiyorlar...
Ve bunlardan herhangi birine ormanın nasıl ve neden çalıştığını ve genel olarak toplulukların ilkesini sorarsanız, o zaman kimse bir şey söylemez, çünkü hiçbir fikir yoktur ...
Herkes bunların parlak bilim adamları olduğunu düşünüyor, ancak aslında bu, muhtemelen zaten 100 yaşında olan DSP'nin gürültü azaltma ile ilgili bir hilesi ve sadece yapmakla kalmadılar, aynı zamanda açıkladılar ve kanıtladılar.
İşte ormanın veya toplulukların nasıl çalıştığına dair bir örnek
Bir "Y" hedefimiz var - bu elde etmek istediğimiz kesin bir net sonuç, hadi bunu sinüzoid olarak ifade edelim
Bu bir sinüs dalgası + gürültü
Öğrenilen ağaçtan (modelden) elde edilen çıktı bu şekilde görünür
Tanıdık bir resim mi? ))
Ve ağaçlar topluluğu (modeller) böyle görünüyor
1000 ağaçtan (modelden) elde edilen ortalama sonuç bu şekilde görünür.
Bunun gibi! 100 yıl önce geleneksel DSP, gürültü azaltma, aynı zamanda filtreleme...
burada herşey güzel anlatılmış
Şimdi umarım model gruplarının ne olduğu ve en önemlisi NEDEN işe yaradığı açıktır, her şeye gürültü tarafından karar verilir
Bu eski bir hikaye. Gösterişsiz ve boş. Ve eğer bu bisiklete inanmışsa, o zaman anlayışının seviyesi, temizlikçinin anlayış seviyesine yakındır. Ve birbirlerini bulacaklar.
Temizlikçi kadının yeni moda adının ne olduğunu biliyor musun?
Klinik yöneticisi.
;))))))))))
Tanımadığınız insanlar hakkında bir değerlendirme yapmak iyi değil))) Hayatı aksini söylüyor.
Ve ona katılıyorum. Birçoğu anlayabilir, sadece birkaçı anladığını açıklayabilir. (anlamayan / istemeyen dikkate almasın)))))))
Örneğin, burada birçok kişi bir dahi gibi Breiman'a hayran ......
Ayrıca sinyal genliği gürültüden 10-20 kat daha az olsa bile
Buradaki gibi
tüm erken 10k ağaçlar sonucu çıkaracak
Güzel!!!
asıl mesele, gürültünün normal olmasıydı ....
Tanımadığınız insanlar hakkında bir değerlendirme yapmak iyi değil))) Hayatı aksini söylüyor.
Ve ona katılıyorum. Birçoğu anlayabilir, sadece birkaçı ne anladığını açıklayabilir. (anlamayan / istemeyen dikkate almasın)))))))
Böylece bu bisikleti alaycı bir tavırla yeniden üretti.
Ayrıca sinyal genliği gürültüden 10-20 kat daha az olsa bile
Buradaki gibi
tüm erken 10k ağaçlar sonucu çıkaracak
Güzel!!!
asıl mesele, gürültünün normal olmasıydı ....
Bir sinüzoidin (Asaulenko'nun da çok başarılı bir şekilde yaptığı) yaklaşımının çok ilham verici göründüğünü anlıyorum. Ancak ticarete dijital filtreler uygulamak için en az bir anlamlı yaklaşım tanımlayabilir misiniz?makine yapamadı
Bir sinüzoidin (Asaulenko'nun da çok başarılı bir şekilde yaptığı) yaklaşımının çok ilham verici göründüğünü anlıyorum. Ancak ticarete dijital filtreler uygulamak için en az bir anlamlı yaklaşım tanımlayabilir misiniz?makine yapamadı
Sen hikayenin gerçek bir karakterisin ;)))
Bir sinüzoidin (Asaulenko'nun da çok başarılı bir şekilde yaptığı) yaklaşımının çok ilham verici göründüğünü anlıyorum. Ancak ticarete dijital filtreler uygulamak için en az bir anlamlı yaklaşım tanımlayabilir misiniz?makine yapamadı
Bu açılımlar aracılığıyla tüm ahır bölümleri çeşitlerini seçersek ve bir devletler incili yaparsak (sonsuz oldukları açıktır) o zaman neden olmasın)))))
Böylece bu bisikleti alaycı bir tavırla yeniden üretti.
Herkesin kendi alaycılık anlayışı var gibi görünüyor.