Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2050

Yeni yorum
  
    txc = GetTickCount ();
         if (txc-tx< 500 )                     // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
mytarmailS
[Silindi]  
dr.mr.mom :

satırlar:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+bayrak2=5

sütunlar:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+bayrak2=3

maksimum tekrarsız, tamamen IMHO

ayrıca doğru, ancak burada rakamların dışbükeyliğini / dışbükeyliğini hesaba katmadan

durum iki yönlü

 
Maksim Dmitrievski :

Kim tahmin edecek? )


Kuzgun testi? 5

[Silindi]  
Rorschach :

Kuzgun testi? 5

evet gibi unuttum zaten.. 5-ku seçtim

site asılı PSC, testlerin birkaç kez yeniden yüklendiği sayfalar. bir Zamanlar

ilgilenen herkes https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start

orada derin MO'da bir üniversiteden bir kurs buldum, kaydoldum

Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат
  • xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai
Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным.
 
Valeriy Yastremskiy :
mytarmailS

Teşekkür ederim


Bunun devamında


Komut dosyasının yardımıyla Valeria, sevdiğim eğitim için örnekleri manuel olarak seçti.

Eğitimli Kohonen, kümelemeden sonra benim için ilginç prototipler çıkardı..

Bana kalırsa, kötü değil.

Şimdi, bu prototipleri kullanarak, grafikte benzerlikler arayabilirsiniz.

[Silindi]  
Rorschach :
ods.ai ilginç, ancak oraya nasıl ulaşılacağı belli değil

özelden sabun gönder davetiye yapayım

 
Maksim Dmitrievski :

ne?

Bir veya birkaç bar için bir tahmin veriyorsa, bu karar vermek için yeterli değildir, MA'dan çok daha iyi değildir. Aynı zamanda, kazançlar için bu koşullu MA'dan sapmalarla ilgileniyoruz.

 
Maksim Dmitrievski :

evet gibi unuttum zaten.. 5-ku seçtim

site asılı PSC, testlerin birkaç kez yeniden yüklendiği sayfalar. bir Zamanlar

ilgilenen herkes https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start

orada derin MO'da bir üniversiteden bir kurs buldum, kaydoldum

Daima ayrımcılık, bölgem düşmez :(

 
mytarmailS :

Teşekkür ederim


Bunun devamında


Komut dosyasını kullanarak Valeria, sevdiğim eğitim için örnekleri manuel olarak seçti.

Eğitimli Kohonen, kümelemeden sonra benim için ilginç prototipler çıkardı..

Bana kalırsa, kötü değil.

Şimdi, bu prototipleri kullanarak, grafikte benzerlikler arayabilirsiniz.

Kümeleme çok iyi görünmüyor, çok sayıda kendine benzeyen resim var.

Ve yaklaşımın kendisi ilginç, yapıyı tanımlamak için kaç nokta kullanıldı?

 
Alexey Vyazmikin :

Kümeleme çok iyi görünmüyor, çok sayıda kendine benzeyen resim var.

Ve yaklaşımın kendisi ilginç, yapıyı tanımlamak için kaç nokta kullanıldı?

kümelenme çok...

Ben sadece kendim kodla anlatamadığımı görüntü düzeyinde anlatmak istiyorum...

Her şey basit..


otomatik tanıma çalışması

Tabii ki, bunların hepsi işe yaramıyor)) ama almak istediğim şeyi aldım ..

1...204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057...3399
Yeni yorum