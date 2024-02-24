Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2050
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
satırlar:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+bayrak2=5
sütunlar:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+bayrak2=3
maksimum tekrarsız, tamamen IMHO
ayrıca doğru, ancak burada rakamların dışbükeyliğini / dışbükeyliğini hesaba katmadan
durum iki yönlü
Kim tahmin edecek? )
Kuzgun testi? 5
Kuzgun testi? 5
evet gibi unuttum zaten.. 5-ku seçtim
site asılı PSC, testlerin birkaç kez yeniden yüklendiği sayfalar. bir Zamanlar
ilgilenen herkes https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start
orada derin MO'da bir üniversiteden bir kurs buldum, kaydoldum
mytarmailS
Teşekkür ederim
Bunun devamında
Komut dosyasının yardımıyla Valeria, sevdiğim eğitim için örnekleri manuel olarak seçti.
Eğitimli Kohonen, kümelemeden sonra benim için ilginç prototipler çıkardı..
Bana kalırsa, kötü değil.
Şimdi, bu prototipleri kullanarak, grafikte benzerlikler arayabilirsiniz.
ods.ai ilginç, ancak oraya nasıl ulaşılacağı belli değil
özelden sabun gönder davetiye yapayım
ne?
Bir veya birkaç bar için bir tahmin veriyorsa, bu karar vermek için yeterli değildir, MA'dan çok daha iyi değildir. Aynı zamanda, kazançlar için bu koşullu MA'dan sapmalarla ilgileniyoruz.
evet gibi unuttum zaten.. 5-ku seçtim
site asılı PSC, testlerin birkaç kez yeniden yüklendiği sayfalar. bir Zamanlar
ilgilenen herkes https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start
orada derin MO'da bir üniversiteden bir kurs buldum, kaydoldum
Daima ayrımcılık, bölgem düşmez :(
Teşekkür ederim
Bunun devamında
Komut dosyasını kullanarak Valeria, sevdiğim eğitim için örnekleri manuel olarak seçti.
Eğitimli Kohonen, kümelemeden sonra benim için ilginç prototipler çıkardı..
Bana kalırsa, kötü değil.
Şimdi, bu prototipleri kullanarak, grafikte benzerlikler arayabilirsiniz.
Kümeleme çok iyi görünmüyor, çok sayıda kendine benzeyen resim var.
Ve yaklaşımın kendisi ilginç, yapıyı tanımlamak için kaç nokta kullanıldı?
Kümeleme çok iyi görünmüyor, çok sayıda kendine benzeyen resim var.
Ve yaklaşımın kendisi ilginç, yapıyı tanımlamak için kaç nokta kullanıldı?
kümelenme çok...
Ben sadece kendim kodla anlatamadığımı görüntü düzeyinde anlatmak istiyorum...
Her şey basit..
otomatik tanıma çalışması
Tabii ki, bunların hepsi işe yaramıyor)) ama almak istediğim şeyi aldım ..