Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2732
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sen değil, sen.
Bensiz, kendi türünüzle sosyalleşin.
Kaç kişisiniz?
Sorduğunuz soru hakkında söyleyecek hiçbir şeyiniz yok:
1) sataşacak bir şey bul
2) gücenmek
3) defol git
ÖZET: "detrending" işlemine dikkat etmeliyiz. Bir yandan, onsuz yapmanın bir yolu yok, diğer yandan, çok fazla gerekli bilgi orada ölüyor.
Basitçe ifade etmek gerekirse, trend tarihten zengin olan bir aceminin yanılsamasıdır: buraya girmiş ve buradan çıkmıştır.
Bu yanılsama muhtemelen MOE tarafından desteklenebilir, eğer "trend" öğretmeni için bir tahminci bulmak mümkünse ve model işaretlerin komşu değerlerini dikkate alacaktır. Bana bir peri masalı gibi geliyor.
Daha gerçekçi olmak gerekirse, finansal piyasaların durağan OLMADIĞINI söyleyen istatistikler var. Başka seçenek yok - durağan olmayan zaman serilerini modelleyeceğiz. Trend, durağan olmamanın ilk ve bariz işaretidir. Başka seçenek yok, zaman serisini trendden arındırmak zorundayız. Bir sonraki çubuğun değeri değil işareti tahmin edildiğinden, bilgi kaybı ölümcül değildir.
Basitçe ifade etmek gerekirse, bir trend, tarihten zengin olmuş bir aceminin yanılsamasıdır: buraya girdim ve buradan çıktım.
Eğer "trend" öğretmeni için bir öngörücü bulmak mümkünse ve model işaretlerin komşu değerlerini dikkate alacaksa, bu yanılsama muhtemelen MOE tarafından desteklenebilir. Bu bana bir peri masalı gibi görünüyor.
Daha gerçekçi olmak gerekirse, finansal piyasaların DURAĞAN OLMADIĞINI söyleyen istatistikler vardır. Başka seçenek yok - durağan olmayan zaman serilerini modelleyeceğiz. Trend, durağan olmamanın ilk ve bariz işaretidir. Başka seçenek yok, zaman serisini trendden arındırmak zorundayız. Bir sonraki çubuğun değeri değil işareti tahmin edildi ğinden, bilgi kaybı ölümcül değildir.
(Hatırlıyorum) Umarım CodeBase'deki bağlantı için sizi vurmazlar : https://www.mql5.com/ru/code/36558.
işaretleri tahmin etmede kullanışlı olabilir - kalbinizin içeriğini tahmin edin :-) gösterge sadece "siyah / beyaz" işaretleri gösterir (ve özetler).
Garch'ı okuyun ve bir şeyler uydurmayın
Bazı kısa sözlüklerden daha anlamlı metinler okuyun. Robert Engle'ın 1982 tarihli orijinal makalesi ile başlayın.
Elbette sözlüğünüzde, aynı zamanda Gauss olan beyaz gürültü hakkında da var - sadece orada farklı şekilde adlandırılıyor (yenilikler).
Bazı kısa sözlüklerden daha anlamlı metinler okuyun. Robert Engle'ın 1982 tarihli orijinal makalesi ile başlayın.
Sözlüğünüzde, elbette, aynı zamanda Gauss olan beyaz gürültü hakkında da var - sadece orada farklı şekilde adlandırılıyor (yenilikler).
Görünüşe göre bilginiz sıfır değil.
Öyleyse, örneğin rugarch gibi bir paketi ele alalım ve durağan olmayan serilerin tüm nüanslarını kapsayan terimleriyle modellemeyi tartışalım.
Bilginizin sıfır olmadığı ortaya çıktı.
Örneğin rugarch gibi bir paketi ele alalım ve durağan olmayan serilerin tüm nüanslarını kapsayan terimleriyle modellemeyi tartışalım.
Paket oldukça iyi, tartışmaya gerek yok. Ancak şu anda Shiryaev'in ayrıştırma problemlerinde ortaya çıkan gibi başka bir tür durağan olmama durumuyla ilgileniyorum. Genellikle parçalı durağanlıktan bahsedilir.
Paket oldukça iyi, buna şüphe yok. Ancak şu anda Shiryaev'in ayrıştırma problemlerinde ortaya çıkan başka bir tür durağandışılıkla ilgileniyorum. Genellikle parçalı durağanlıktan bahsedilir.
Mevcut tasarımların her türlü israfına bilim denir ki bu çok kıpır kıpır bir genişliktir.
Parçalı bir zaman serisinin uzunluğu da büyük olasılıkla durağan olmayan bir seridir, ZZ'ye bakabilirsiniz. Sadece yandan bakıldığında aynı sorunları yaşıyoruz.
kim böyle bir şey vaaz ediyor?
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
kim böyle bir şey vaaz etti?
https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html
İşe yarıyor mu?
Bir hamamböceği ( bacakları ve gözleri olan bir daire) hakkında demo, kurallar " daha basit bir şeyle başlayacağız : ileride farklı açıları gösteren 9 gözü olan ve her gözü kendi yönü boyunca 3 değeri algılayan (belirli bir maksimum görünürlük mesafesine kadar) 2D bir ajan: bir duvara olan mesafe, yeşil bir şeye olan mesafe veya kırmızı bir şeye olan mesafe. Temsilci, onu farklı açılara çeviren 5 eylemden birini kullanarak gezinir. Kırmızı şeyler elmadır ve ajan onları yediği için ödül alır. Yeşil şeyler zehirdir ve ajan onları yediği için negatif ödül alır. Eğitim, mevcut parametre ayarlarıyla birkaç on dakika sürer."
öğrenmeye başla'ya tıklayıp öğrenmeyi durdurabilirsiniz...
hamamböceğinin koşması ve yeşil noktalardan kaçınarak kırmızı noktaları tercih etmesi beklenir...
Gerçekte: öğrenmeyi durdurduktan sonra, aşağı yukarı son hareket modelini takip eder ve kırmızı ile yeşil arasında ayrım yapmaz. Ya da alışılmadık derecede aptal bir hamamböceğim var :-)