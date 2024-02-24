Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2048
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam.. Yumruklarımı tutuyorum..
Ama en önemlisi, ağın neden tarif ettiğim kalıbı bulamadığını anladınız mı? )
İstatistiksel olarak önemsiz olduğu için, büyük olasılıkla
öyle olsun )
öyle olsun )
Gereksiz her şeyi kaldırır ve yaklaşık olarak bu tür dalgalı çizgiler bırakırsanız .. bunun için bir korelasyon analizi var, tüm bu kalıpları bulun ve görün. Ulusal Meclis için bunlar tohumlar, daha karmaşık şeyler arayabilmeli. Bu Maşaları fiyatlardan çıkarın ve artışlarla benzer korelasyonları bulun. tohumlar.
Yapmak istediğim şey bu..
İstatistiksel olarak önemsiz olduğu için, büyük olasılıkla
veya kalıbın kendisi 50/50 çalışır))), böylece ağ onu yok sayar.
veya kalıbın kendisi 50/50 çalışır))), böylece ağ onu yok sayar.
Doğru, ağı eğittiğinizde, otantik bir kalıp arayacaktır, ancak kural olarak, TS'de kalıp görsel bir şekildir ve eğer sabit kodlanmışsa, çoğu durumda bir sonuç vermez. kâr).
Kim tahmin edecek? )
Ve bir çift tıklamanın bir saniye değil, yarım saniyede kabul edilmesi için neyin değiştirilmesi gerekiyor?
Kim tahmin edecek? )
Vorontsov'u izliyor musun? ))