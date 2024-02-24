Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2048

mytarmailS :

Tamam.. Yumruklarımı tutuyorum..

Ama en önemlisi, ağın neden tarif ettiğim kalıbı bulamadığını anladınız mı? )

İstatistiksel olarak önemsiz olduğu için, büyük olasılıkla
 
Maksim Dmitrievski :
öyle olsun )

mytarmailS :

Gereksiz her şeyi kaldırır ve yaklaşık olarak bu tür dalgalı çizgiler bırakırsanız .. bunun için bir korelasyon analizi var, tüm bu kalıpları bulun ve görün. Ulusal Meclis için bunlar tohumlar, daha karmaşık şeyler arayabilmeli. Bu Maşaları fiyatlardan çıkarın ve artışlarla benzer korelasyonları bulun. tohumlar.
 
Maksim Dmitrievski :
Yapmak istediğim şey bu..

 
Örüntü tanıma, resimleri veya konuşmayı işlemek için modeller tarafından ele alınabilir. Ama çok fazla saçmalık olacak. Verilerin uygun bir şekilde dönüştürülmesi ve ardından önceden eğitilmiş modellerin kullanılması gerekmektedir. Gramian Açısal Alan resimleri için, kepstrum muhtemelen konuşma için uygundur. fast.ai do aracılığıyla öğrenmeyi aktarın.
 
Maksim Dmitrievski :
İstatistiksel olarak önemsiz olduğu için, büyük olasılıkla

veya kalıbın kendisi 50/50 çalışır))), böylece ağ onu yok sayar.

 
Alexander Alekseevich :

Doğru, ağı eğittiğinizde, otantik bir kalıp arayacaktır, ancak kural olarak, TS'de kalıp görsel bir şekildir ve eğer sabit kodlanmışsa, çoğu durumda bir sonuç vermez. kâr).

Kim tahmin edecek? )


 
Valeriy Yastremskiy :

Ve bir çift tıklamanın bir saniye değil, yarım saniyede kabul edilmesi için neyin değiştirilmesi gerekiyor?

 
Maksim Dmitrievski :

Kim tahmin edecek? )

Vorontsov'u izliyor musun? ))

