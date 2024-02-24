Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2046
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kuynyu şovları, tek kelimeyle
burada yaptığımız her şey gibi
=========================
Kalıbı emin ellerde vereceğim)
iki araba alıyoruz, biri diğerinden 4 kat daha yavaş, örneğin 5 ve 20
5, 20'yi geçip geri gelmeli, 20 güçlü bir trendde olmalı, bunlar güçlü bir eğimde olmalı
daha sonra 5, 20'deki o delinme seviyesini geçtiğinde, bir emir açıyoruz.
Göze çok basit geliyor ama matematiksel olarak programlamak çok zevkli, Öklid geometrisinde örüntü tanımayı kullanmayı düşünüyorum ama örüntüler elle işaretlenmeli)
Böyle bir desen proramirovat deneyin ve eğer ilgileniyorsanız..
evet şimdi yazıyorum...
mytarmailS :
Tutmak. İlk satır gerekli değilse, OnInit'teki girişi yorumlayın. Evet ve Uyarı da yorum yapmak için arzu edilir)
mytarmailS :
Tutmak. İlk satır gerekli değilse, OnInit'teki girişi yorumlayın. Evet ve Uyarı da yorum yapmak için arzu edilir)
Teşekkür ederim! İnternetteki talimatların yardımıyla)) Bir uzman kurdum)) Ben çok profesyonelim ...
bir sorum var
Grafiği geri saramıyorum/genişletemiyorum/daraltamıyorum, çünkü geri sarma aynı fare tuşu ile yapıldığından ve Expert Advisor hemen etkinleştirildiğinden, grafiği geri sararken aynı koşul tetikleniyor
Belki çift tıklama yeniden yapılabilir, hatta üçlü olabilir ..
Bu nüansı dikkate almadım ((
Kalıbı emin ellerde vereceğim)
Bunlar, Max'in verilere bakan herhangi bir algoritma bulamayacağı kalıplardır.
1) sürgülü pencere,
2) artışlara bakan,
3) olayların sırasını dikkate almayan,
4) "İyi olaylar" arasındaki "sol olayları" nasıl atacağını bilmeyen,
5) Mutlak değerleri hesaba katmayan (fiyatlar)
Bunlar, Max'in verilere bakan herhangi bir algoritma bulamayacağı kalıplardır.
1) sürgülü pencere,
2) artışlara bakan,
3) olayların sırasını dikkate almayan,
4) "İyi olaylar" arasındaki "sol olayları" nasıl atacağını bilmeyen,
5) Mutlak değerleri hesaba katmayan (fiyatlar)
Bunlar, Max'in verilere bakan herhangi bir algoritma bulamayacağı kalıplardır.
1) sürgülü pencere,
2) artışlara bakan,
3) olayların sırasını dikkate almayan,
4) "İyi olaylar" arasındaki "sol olayları" nasıl atacağını bilmeyen,
5) Mutlak değerleri hesaba katmayan (fiyatlar)
Teşekkür ederim! İnternetteki talimatların yardımıyla)) Bir uzman kurdum)) Ben çok profesyonelim ...
bir sorum var
Grafiği geri saramıyorum/genişletemiyorum/daraltamıyorum, çünkü geri sarma aynı fare tuşu ile yapıldığından ve Expert Advisor hemen etkinleştirildiğinden, grafiği geri sararken aynı koşul tetikleniyor
Belki çift tıklama yeniden yapılabilir, hatta üçlü olabilir ..
Bu nüansı dikkate almadım ((
Alında ve ilk seferde değişkene tıklama sayaçlarını elbette hesaplayabilir ve bir sonraki tıklamada zaman farkını hesaplayabilirsiniz, eğer daha az ise, o zaman son tıklama ile. Üçlü tıklama çok daha kafa karıştırıcıdır. Yakalanması gerekiyor.
Genel olarak, yakalayın. Bir saniye bir tıklamaya değer. Uyarının yorumlanması gerekiyor.
Teorik olarak, fiyatları ve arabaları girdi olarak sunması gereken sıradan bir sinir ağı bulmalıdır.
cevap doğru değil, tekrar düşünün)
Test cihazında 2 yıl boyunca gösterirsiniz, 3 parça kağıda değil. Ve her şey yerine oturacak
Peki, baştan resmileştiriyorsun)) makine koduna çevir, yapabilir misin? Yapamadım, her şey basit gibi görünse de.. Bunu örüntü tanıma ile yapacağım.. MANUEL olarak işaretle
En azından nasıl programlanabileceğini düşünmeye çalışın, sıkın)) Ve sonra ana fikrimi anlayacaksınız! Ağın genel kabul görmüş yaklaşımlarla bu tür kalıplarda eğitilemeyeceği...
Burada ne olağan biçiminde normalleştirme, ne de sürgülü pencere çalışmıyor ... karoch. neyi tekrarlıyorum 5 noktayı da yazdım
cevap doğru değil, tekrar düşünün)
Peki, baştan resmileştiriyorsun)) makine koduna çevir, yapabilir misin? Yapamadım, her şey basit gibi görünse de.. Bunu örüntü tanıma ile yapacağım.. MANUEL olarak işaretle
En azından nasıl programlanabileceğini düşünmeye çalışın, sıkın)) Ve sonra ana fikrimi anlayacaksınız! Ağın genel kabul görmüş yaklaşımlarla bu tür kalıplarda eğitilemeyeceği...
Burada ne olağan biçiminde normalleştirme, ne de sürgülü pencere çalışmıyor ... karoch. neyi tekrarlıyorum 5 noktayı da yazdım
bu neden doğru değil???
Alında ve ilk seferde değişkene tıklama sayaçlarını elbette hesaplayabilir ve bir sonraki tıklamada zaman farkını hesaplayabilirsiniz, eğer daha az ise, o zaman son tıklama ile. Üçlü tıklama çok daha kafa karıştırıcıdır. Yakalanması gerekiyor.
Genel olarak, yakalayın. Bir saniye bir tıklamaya değer. Uyarının yorumlanması gerekiyor.
Hepsi Süper, Bomba!!
Teşekkürler insan!!!
Umarım işe yarar, sizi haberdar edeceğim.