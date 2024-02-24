Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2049

mytarmailS :

Vorontsov'u izliyor musun? ))

hayır testi geçiyorum bu son

korona ile bağlantılı olarak, ücretsiz olarak elektronik sertifikalar ve çevrimiçi kurslar veriyorlar.. Bir şeye kaydolmaya karar verdim. her türlü test var

 
Maksim Dmitrievski :

beyin için testik yok daha pazar? )

mytarmailS :

burada daha serin bir şeyler ye)

 
Maksim Dmitrievski :

Kim tahmin edecek? )


2

dr.mr.mom :

2

neden 5 değil

 
Maksim Dmitrievski :

5 zaten kullanımda

 
Maksim Dmitrievski :

5
Aritmetiği dene :)
Aliaksandr Hryshyn :
Aritmetiği dene :)

aritmetikten de geldi


 
Maksim Dmitrievski :

Bu doğru, 4 kez bir desen beliriyor
 

satırlar:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+bayrak2=5

sütunlar:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+bayrak2=3

maksimum tekrarsız, tamamen IMHO

