Vorontsov'u izliyor musun? ))
hayır testi geçiyorum bu son
korona ile bağlantılı olarak, ücretsiz olarak elektronik sertifikalar ve çevrimiçi kurslar veriyorlar.. Bir şeye kaydolmaya karar verdim. her türlü test var
beyin için testik yok daha pazar? )
burada daha serin bir şeyler ye)
Kim tahmin edecek? )
2
neden 5 değil
5 zaten kullanımda
neden 5 değil
5
aritmetikten de geldi
satırlar:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+bayrak2=5
sütunlar:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+bayrak2=3
maksimum tekrarsız, tamamen IMHO