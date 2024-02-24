Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2728
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sanırım fxsaber sorunların bazı büyük cirolarla başladığını yazdı. Belki de TC'leriniz metin yazarları ile çok yüksek popülariteye kurban gitmiştir).
eğitim (optimizasyon) aralıklarının seçimine
çok fazla uzaklaşmadığımız ve sapmaların ~2*sqrt(T) olduğu klasik Random-Walk modelinden başlayabiliriz. (iki, trendlerin kalıntılarıdır)
(a) ölçeklenebilir olması (tam olarak aynı paraboller, daha düşük TF'lere ve tiklere geçerken ekran görüntüsündeki ile aynı çizgiler kalacaktır),
(b) sonuçları doğrudan ve doğrudan onunla karşılaştıracağız zaten
(c) karakteristik aralıklara sahiptir. Aynı parabolün aynı odağı.
bunlar yönlendirilmesi gereken aralıklardır.
Teknik olarak oldukça çözülebilir sanırım. Asıl soru, böyle bir deneyin sonuçlarının nasıl yorumlanacağıdır.
Örneğin Matstat, örneklerin homojenliğini kontrol etmek için birçok teste sahiptir. Tabii terminolojinizi doğru anladıysam.
Ve bu kriterlerin nesi yanlış?
Link1, link2, link3'ü kaydettim ancak uygulamadım.
Peki bu kriterlerin nesi yanlış?
ref1, ref2, ref3'ü sakladım ancak uygulamadım.
Kriterler oldukça iyidir. Bunlara en popüler test olarak Kolmogorov-Smirnov testini ekleyebilirsiniz.
Bu, kriterlerin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan karşılaştırılabilir örnekler oluşturma ilkeleriyle ilgilidir.
Kriterler oldukça iyidir. Kolmogorov-Smirnov testini en popüler test olarak ekleyebiliriz.
Bu, kriterlerin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan karşılaştırılabilir örneklem oluşturma ilkeleriyle ilgilidir.
Nasıl alakasız olabilir? Eğer kriterler örneklemin büyüklüğüne göre değişiyorsa, o zaman örneklem gerekli kriterlere zorlanmalıdır. Anlamadığım bir şey var...
eğitim (optimizasyon) aralıklarının seçimine
çok fazla uzaklaşmadığımız ve sapmaların ~2*sqrt(T) olduğu klasik Random-Walk modelinden başlayabiliriz. (iki, trendlerin kalıntılarıdır)
(a) ölçeklenebilir olması (tam olarak aynı paraboller, daha düşük TF'lere ve tiklere geçerken ekran görüntüsündeki aynı çizgiler kalacaktır),
(b) sonuçları doğrudan ve doğrudan onunla karşılaştıracağız zaten
(c) karakteristik aralıklara sahiptir. Aynı parabolün aynı numarası
bunlar yönlendirilmesi gereken aralıklardır.
Herhangi bir nokta için, odak noktası haline geleceği d değerini belirleyebiliriz) Odağın fiyat ve zaman ölçeklerinin oranına olan bağımlılığından bahsetmiyorum bile).
Bunun ne alakası var? Kriterler örneklemin büyüklüğüne göre değişiyorsa, örneklemin doğru kriterlere yüklenmesi gerekir. Anlamıyorum.
Kriter, temelde, ilgilendiğiniz örnekleri karşılaştırmak için içine koyduğunuz bir formüldür. Hangi örneklerin karşılaştırılacağına siz karar verirsiniz, kriter değil.
Herhangi bir nokta için, odak haline geldiği d değerini belirleyebilirsiniz) Odağın fiyat ve zaman açısından ölçeklerin oranına bağımlılığı hakkında kekelemiyorum bile)
bu bir metrik meselesidir, 1 noktaya kaç dakika (tik) karşılık gelir, pi/4 açısı olarak ne kabul edilir ve neden; ama bu şekilde TC Ghana tarafından sevilmeyenlere kayabilirsiniz :-)
ve böylece - tüm para birimleri tam olarak sapma=2*sqrt(T) yasasına karşılık gelir. Ki bu hiç şaşırtıcı değil
Bir kriter, esasen, karşılaştırmak için ilgili örnekleri yerine koymanız gereken bir formüldür. Hangi örneklerin karşılaştırılacağına siz karar verirsiniz, kriter değil.
Kriterin mantıklı olduğunu düşünmüyor musunuz? Farklı boyutlarda on örnek alın ve bunları karşılaştırın - örneklerin benzerliğinden/benzerliğinden/homojenliğinden sorumlu olan çeşitli göstergeler üzerinde en iyi performansa sahip olanı seçin.
Kriterin mantıklı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Farklı boyutlarda on örnek alır ve bunları karşılaştırırız - örneklerin benzerliğinden/benzerliğinden/homojenliğinden sorumlu çeşitli göstergeler üzerinde en iyi performansa sahip olanı seçeriz.
Anlam kriterlerde değil, kriterlerin kullanılış biçimindedir. Bunları kullanma şekliniz hiç açık değil - neyi neyle ve hangi amaçla karşılaştırıyorsunuz).