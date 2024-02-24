Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2728

Aleksey Nikolayev #:

Sanırım fxsaber sorunların bazı büyük cirolarla başladığını yazdı. Belki de TC'leriniz metin yazarları ile çok yüksek popülariteye kurban gitmiştir).

Miktar yaklaşık 10 bin olduğunda ve sürekli arttığında, dikkat etmeye başlarlar. Ancak çoğu zaman limitler çok daha mütevazı 😀

Bunu kriptoda yapmak için bir seçenek var, ancak orada metatrader yok.

Havalı bir TS'ye sahipseniz bir Boeing ve bir ada satın alabileceğinizi düşünen enayileri okumak hala komik.

Gerçi Saber'ın kesinlikle kendi adası olmalı, ondan başka kim olabilir ki?
 

eğitim (optimizasyon) aralıklarının seçimine

çok fazla uzaklaşmadığımız ve sapmaların ~2*sqrt(T) olduğu klasik Random-Walk modelinden başlayabiliriz. (iki, trendlerin kalıntılarıdır)


(a) ölçeklenebilir olması (tam olarak aynı paraboller, daha düşük TF'lere ve tiklere geçerken ekran görüntüsündeki ile aynı çizgiler kalacaktır),
(b) sonuçları doğrudan ve doğrudan onunla karşılaştıracağız zaten
(c) karakteristik aralıklara sahiptir. Aynı parabolün aynı odağı.

bunlar yönlendirilmesi gereken aralıklardır.

 
Aleksey Nikolayev #:

Teknik olarak oldukça çözülebilir sanırım. Asıl soru, böyle bir deneyin sonuçlarının nasıl yorumlanacağıdır.

Örneğin Matstat, örneklerin homojenliğini kontrol etmek için birçok teste sahiptir. Tabii terminolojinizi doğru anladıysam.

Ve bu kriterlerin nesi yanlış?

Link1, link2, link3'ü kaydettim ancak uygulamadım.

Aleksey Vyazmikin #:

Kriterler oldukça iyidir. Bunlara en popüler test olarak Kolmogorov-Smirnov testini ekleyebilirsiniz.

Bu, kriterlerin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan karşılaştırılabilir örnekler oluşturma ilkeleriyle ilgilidir.

 
Aleksey Nikolayev #:

Nasıl alakasız olabilir? Eğer kriterler örneklemin büyüklüğüne göre değişiyorsa, o zaman örneklem gerekli kriterlere zorlanmalıdır. Anlamadığım bir şey var...

 
Maxim Kuznetsov #:

Herhangi bir nokta için, odak noktası haline geleceği d değerini belirleyebiliriz) Odağın fiyat ve zaman ölçeklerinin oranına olan bağımlılığından bahsetmiyorum bile).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Bunun ne alakası var? Kriterler örneklemin büyüklüğüne göre değişiyorsa, örneklemin doğru kriterlere yüklenmesi gerekir. Anlamıyorum.

Kriter, temelde, ilgilendiğiniz örnekleri karşılaştırmak için içine koyduğunuz bir formüldür. Hangi örneklerin karşılaştırılacağına siz karar verirsiniz, kriter değil.

 
Aleksey Nikolayev #:

Herhangi bir nokta için, odak haline geldiği d değerini belirleyebilirsiniz) Odağın fiyat ve zaman açısından ölçeklerin oranına bağımlılığı hakkında kekelemiyorum bile)

bu bir metrik meselesidir, 1 noktaya kaç dakika (tik) karşılık gelir, pi/4 açısı olarak ne kabul edilir ve neden; ama bu şekilde TC Ghana tarafından sevilmeyenlere kayabilirsiniz :-)

ve böylece - tüm para birimleri tam olarak sapma=2*sqrt(T) yasasına karşılık gelir. Ki bu hiç şaşırtıcı değil

 
Aleksey Nikolayev #:

Bir kriter, esasen, karşılaştırmak için ilgili örnekleri yerine koymanız gereken bir formüldür. Hangi örneklerin karşılaştırılacağına siz karar verirsiniz, kriter değil.

Kriterin mantıklı olduğunu düşünmüyor musunuz? Farklı boyutlarda on örnek alın ve bunları karşılaştırın - örneklerin benzerliğinden/benzerliğinden/homojenliğinden sorumlu olan çeşitli göstergeler üzerinde en iyi performansa sahip olanı seçin.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Kriterin mantıklı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Farklı boyutlarda on örnek alır ve bunları karşılaştırırız - örneklerin benzerliğinden/benzerliğinden/homojenliğinden sorumlu çeşitli göstergeler üzerinde en iyi performansa sahip olanı seçeriz.

Anlam kriterlerde değil, kriterlerin kullanılış biçimindedir. Bunları kullanma şekliniz hiç açık değil - neyi neyle ve hangi amaçla karşılaştırıyorsunuz).

