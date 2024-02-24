Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2041
daha az ağaç, daha az derinlik, belki yeterli, en azından sadece test etmek için
zaman nerede? Haftanın günü, ayın günü, günün saati, saatin dakikası vardır. Zaman sürekli bir niceliktir ve burada sıralı kategoriler
O zaman aralıkları değil mi?
Kategorik işaretlerle öğretebilir miyim - etkinliği kontrol edelim, hangi sütunların kategorik hale getirileceğini - zamanla ilgili her şeyi?
Ben şöyle yapıyorum:
1) satır sayısına eşit uzunlukta bir satır dizini oluşturun, 0'dan N satıra kadar değerlerle doldurun
2) bu diziyi karıştır
RandomInteger() bu RNG'nin herhangi bir çeşididir3) sonra bir satırdaki tüm değerleri, bu indeksleri ve ana diziden gerekli diziyi bir döngüye alıyorum, indeksleri karıştırdıktan sonra sözde rastgele çıkıyor
Teşekkürler, deneyeceğim!
Birisi Puanlar üzerinde bir sınıflandırma yapmaya çalıştı. birçok sınıf??? 10k demek
bu hiç işe yarıyor mu?
CatBoost'ta çalıştırmayı deneyebilirim - örneği sıfırlayın.
Yine de ayın gününü kaldırmayı deneyebilirsiniz.
Giriş ve çıkış?
tam olarak budur, ama siz atomları düşünürken ve kristal kafesi düşünmeye karar verir vermez, "herkes yelken açtı" - çoğu durumda çözülmesi çok zor bir görev, bir kez okudum, bu arada, onlar orada sinir ağlarını kullanın - modelleme işleminin sonucu daha hızlı elde edilir
bu yüzden piyasalarda, bir veya iki kene düşünürken çok fazla seçenek yok - yukarı veya aşağı, "burada bir emir açıldı ve burada kapandı" çalışmaya devam edersek her şey daha karmaşık hale gelir. )))
evet, bu bir tür canlı yapı, ancak davranışsal bir modeli var - bu kalıplara veya pazarın bağlamına izin verin, nokta değil
tarihteki davranışı incelemek için gelecekte ne yapılacağına karar vermek kalır
Sadece kristal kafesin özelliklerinin anlaşılmasına, sadece atomun, elektronun ve spinlerinin değil, aynı zamanda kuarkların ve en basitlerinin bir demetinin, en basit parçacıkların yapısının anlaşılmasıyla karar verildi. Bu olmadan anlayış yoktu.
Piyasa verilerinde neler var. Eh, görünüşe göre eğitim de var, yani. incelenen ülkelerin okul ve enstitülerindeki ders kitaplarını analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak gerekir)
Toplumun davranışını tahmin etmek, bir bireyin / kişinin kaderini tahmin etmekten daha zor değildir. Biz bir aile eğitimi doğduk vb. sadık kocanın olup olmayacağını tahmin etmek gerekir) Zor.
Evet
Oldukça uygun olan daha fazla ağaç ortaya çıktı - inceleme örneğinde doğruluk% 60'tan fazla.
Ticaretin bulunduğu anda aynı şekilde ortaya çıkıyor, duraklar ve ticaretten çıkış iç içe geçmiş, bu mantıklı - ticaret uzun süredir açıksa, muhtemelen çünkü stoplar nakavt edilmemiştir. onlar büyük...
Modeller eklensin mi?