ıvan_11 :

gerekirse muhtemelen bu işlevleri kendiniz kullanmanız teklif edilecektir https://www.mql5.com/en/docs/opencl

Eski bir vidyuha'm var, openCL bunu desteklemiyor gibi görünüyor. desteği doğrudan kütüphaneye gönderirlerse ne olacak? benimki gibi haritalarda veya nerede hata veriyor?

Yani hem vidyuhi hem de diğer işlemci çekirdekleri için destek seçmenin veya hiç OpenCL kullanmamanın mümkün olup olmayacağından bahsediyorum. Bu, OpenCL'nin nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını görmek için sıradan bir insan için gerçek bir fırsat.

 

Ağır hesaplamalara geldiğimizde OpenCL kullanabiliriz. Ama bir şey bana çok çekirdekli CPU kullanmanın kabul edilebilir ve daha garantili bir sonuç vereceğini söylüyor.

Şu ana kadar hızlanma ile ilgili bir sorun yok. Kütüphanelerin ana işlevlerini geliştiriyoruz.

 
Dr.Tüccar :

R yardımındaki formüle göre, bu formülle hesaplanır.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( şekil   = a ve ölçek   = s, x ≥ 0 için a > 0 ve s > 0 )
 ölçek varsayılanları 1/oran

Sorun şu ki, bu durumda x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, tanımsız, yani. böyle bir parametre ile fonksiyon çağırmanın bir anlamı yoktur ve sonuçları başka yazılımlarla karşılaştırmanın da bir anlamı yoktur. 0 ^ 0 için farklı yazılımlarda, geliştiricilerin dinine bağlı olarak farklı olabilir.
Bu program anlamında 0 ^ 0. Matematiksel anlamda, özellikle burada lim (x ^ 0) x-> 0 ile - ve bu benzersiz bir
 

Dr.Tüccar :
Sözde hata şu ki

dgamma(x= 0 , şekil= 1 , oran= 1 , log = YANLIŞ ) == 1

R yardımındaki formüle göre, bu formülle hesaplanır.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( şekil   = a ve ölçek   = s, x ≥ 0 için a > 0 ve s > 0 )
 ölçek varsayılanları 1/oran

Sorun şu ki, bu durumda x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, tanımsız, yani. böyle bir parametre ile fonksiyon çağırmanın bir anlamı yoktur ve sonuçları başka yazılımlarla karşılaştırmanın da bir anlamı yoktur. 0 ^ 0 için farklı yazılımlarda, geliştiricilerin dinine bağlı olarak farklı olabilir.

İyi. Belirsizlikler olduğu için buna bir tanım demenin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor.

Bir grafik oluşturup bu parametrelerle x=0 noktasında ifadenin 1 olma eğiliminde olduğundan emin olabilirsiniz.Bu normal bir sayıdır, diğer noktalarda sapma yoktur.

Tüm yoğunluğu toplayabiliriz, sonuç olarak, tanım alanına yayılan belirli bir sayıyı (normalleştirme faktörü) alırız ve böler ve birim olasılık alırız. Eğri normalleştirilir, eğrinin altındaki alan =1. Bu durumda olasılık yoğunluğundan bahsedebiliriz.

Ancak x=0 noktasında 0,5 ve 1 parametreleri ile durum farklıdır. Bu noktadaki limit değer sonsuza eşittir. 0'a yaklaşırken, sonsuz olma eğilimindedir. Bu noktadan sonra entegre olmamak mümkün, sonuç değişmeyecek. Sonsuzluğa nasıl normalleştirilir? Bu normalleştirme ile herhangi bir eğri düz bir çizgiye dönüşür.

Ancak ifadenin yalnızca x>0 olduğunda çalıştığını düşünürsek, bu ifade bir fonksiyon tanımı olarak kabul edilebilir, çünkü x=0 noktasında belirsizlik yoktur. Tüm değerler sonludur ve hiçbir şey kırılmaz.

Bu hipotez, Mathematica ve Matlab tarafından verilen sonuçları açıklar: x=0 yoğunluk=0 noktasında.

Bununla ilgili bir soru vardı.

 
Anladım. Gelişmeleri bekleyeceğim.

 
kuantum :

Bu fonksiyon (0,inf) üzerinde tanımlanmıştır. Yoksa buna katılmıyor musunuz?

İkinci. Olasılık dağılım fonksiyonunun belirtilen alan üzerinde mükemmel bir şekilde tanımlanmış olması nedeniyle, 0 noktasındaki yoğunluğu 0, 1, inf gibi bir değere atamanın ve bu değerlerden birine hata demenin bir anlamı var mı?

Hayır, 0 değeriyle ilgili bir şikayetim yok. İşlev kodunun yazarı olarak, dgamma işlevlerinin yanlışlığı hakkındaki sözleriniz için R programcılarına kişisel olarak yanıt verir misiniz?
 
Meslektaşlarım ve ben makaleyi okuduktan sonra dgamma'yı test ettik. Açıklamalarınız, yapılan araştırmanın sonuçlarını etkilemedi ve etkileyemez. Ve bu konuda özellikle bilgili olmayan bir kişi, R'nin hatalarla hesaplamalar yaptığı görünebilir. Bilerek mi yaptın? Bu sadece dgamma için geçerlidir.

Daha uzağa.

Sana kişisel bir sorum var. Dirac işlevi. Delta Fonksiyonu. 0 noktasında sonsuza, diğer noktalarda sıfıra eşittir. Alan integrali -inf ila +inf = 1'dir. Yoğunluk sıfırda sonsuz ise, gama fonksiyonunun kendi alanındaki integralinde neden bir sorun olsun ki?
 
Alexey Burnakov :

Sana kişisel bir sorum var. Dirac işlevi. Delta Fonksiyonu. 0 noktasında sonsuza, diğer noktalarda sıfıra eşittir. Alan integrali -inf ila +inf = 1'dir. Eğer yoğunluk sıfırda sonsuz ise, gama fonksiyonunun kendi alanındaki integralinde neden bir sorun olsun ki?

Dirac delta fonksiyonuna böyle bir dönüşümün normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Neden o zaman diğer her şey?

dgamma(0,0.5,1)=+inf'de söylediğiniz gibi "doğru" cevap verildiğinde, x=0 noktasında pgamma sürecinde sonsuzluğa ne olduğunu söyleyin.

pgama hesaplamak için fonksiyon ve entegrasyon aralıklarını grafiksel olarak gösterin.

 

İlginç gerçek

Rusça çeviride gama dağılım yoğunluk değerlerinin tanımları

Johnson NL, Kots S., Balakrishnan N. Tek boyutlu sürekli dağılımlar. Bölüm 1 ve önceki İngilizce sürüm farklıdır:



ancak İngilizce versiyonunda farklı karakterler nedeniyle yazım hatası şüphesi var.

 
kuantum :

Dirac delta fonksiyonuna böyle bir dönüşümün normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Neden o zaman diğer her şey?

dgamma(0,0.5,1)=+inf'de söylediğiniz gibi "doğru" cevap verildiğinde, x=0 noktasında pgamma sürecinde sonsuzluğa ne olduğunu söyleyin.
Pgamma belgelerini okudum. anladığım kadarıyla, dgamma ile bağlantılı değil. onun katkısı farklıdır.

Hayır, kesin olarak bilmediğim şeyi söylemem.
... Yoğunluk = sonsuz için integral = 1 iken bir örnek verdim. Bölgenin geri kalanında sıfırlar olduğu için ...

Ve size bir soru daha.

Excel'i aldım. Orada da gamma.rasp işlevi var. kümülatif = false ise yoğunluğu sayar. x = 0 için işlev, #sayı! değerini döndürür. Başvuru: Excel'de bu hata, bir formül veya işlev geçersiz bir sayısal değer içerdiğinde oluşur.

Excel'de de bir hata var mı? Senin mantığınla. Onlarla zeka konusunda da rekabet edebilirsiniz.

aynı zamanda makalenize Python'daki gama dağılımı için stat. fonksiyonunun R'ye benzer değerler döndürdüğünden bahsedin ve feuilleton'u şöyle çağırın: Etrafta araştırmanızı hatalarla bozan birçok program var. , ve MT'de tüm hatalarınızı çözdük.

Bu arada, hesaplanamayan değerler için MT5 kuralları hakkında bir bölüm ekleyin.

Ve R Core'daki sorumun moderasyonunu ve cevaplarını bekliyorum. Ne olacağını bilsem de ... ve sonra ayrılıyorum.
