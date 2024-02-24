Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 205
gerekirse muhtemelen bu işlevleri kendiniz kullanmanız teklif edilecektir https://www.mql5.com/en/docs/opencl
Eski bir vidyuha'm var, openCL bunu desteklemiyor gibi görünüyor. desteği doğrudan kütüphaneye gönderirlerse ne olacak? benimki gibi haritalarda veya nerede hata veriyor?
Yani hem vidyuhi hem de diğer işlemci çekirdekleri için destek seçmenin veya hiç OpenCL kullanmamanın mümkün olup olmayacağından bahsediyorum. Bu, OpenCL'nin nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını görmek için sıradan bir insan için gerçek bir fırsat.
Ağır hesaplamalara geldiğimizde OpenCL kullanabiliriz. Ama bir şey bana çok çekirdekli CPU kullanmanın kabul edilebilir ve daha garantili bir sonuç vereceğini söylüyor.
Şu ana kadar hızlanma ile ilgili bir sorun yok. Kütüphanelerin ana işlevlerini geliştiriyoruz.
R yardımındaki formüle göre, bu formülle hesaplanır.Sorun şu ki, bu durumda x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0, tanımsız, yani. böyle bir parametre ile fonksiyon çağırmanın bir anlamı yoktur ve sonuçları başka yazılımlarla karşılaştırmanın da bir anlamı yoktur. 0 ^ 0 için farklı yazılımlarda, geliştiricilerin dinine bağlı olarak farklı olabilir.
f(x)= 1/(s^a Gama(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
( şekil = a ve ölçek = s, x ≥ 0 için a > 0 ve s > 0 )
ölçek varsayılanları 1/oran
Dr.Tüccar :
Sözde hata şu ki
dgamma(x= 0 , şekil= 1 , oran= 1 , log = YANLIŞ ) == 1
İyi. Belirsizlikler olduğu için buna bir tanım demenin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor.
Bir grafik oluşturup bu parametrelerle x=0 noktasında ifadenin 1 olma eğiliminde olduğundan emin olabilirsiniz.Bu normal bir sayıdır, diğer noktalarda sapma yoktur.
Tüm yoğunluğu toplayabiliriz, sonuç olarak, tanım alanına yayılan belirli bir sayıyı (normalleştirme faktörü) alırız ve böler ve birim olasılık alırız. Eğri normalleştirilir, eğrinin altındaki alan =1. Bu durumda olasılık yoğunluğundan bahsedebiliriz.
Ancak x=0 noktasında 0,5 ve 1 parametreleri ile durum farklıdır. Bu noktadaki limit değer sonsuza eşittir. 0'a yaklaşırken, sonsuz olma eğilimindedir. Bu noktadan sonra entegre olmamak mümkün, sonuç değişmeyecek. Sonsuzluğa nasıl normalleştirilir? Bu normalleştirme ile herhangi bir eğri düz bir çizgiye dönüşür.
Ancak ifadenin yalnızca x>0 olduğunda çalıştığını düşünürsek, bu ifade bir fonksiyon tanımı olarak kabul edilebilir, çünkü x=0 noktasında belirsizlik yoktur. Tüm değerler sonludur ve hiçbir şey kırılmaz.
Bu hipotez, Mathematica ve Matlab tarafından verilen sonuçları açıklar: x=0 yoğunluk=0 noktasında.
Bununla ilgili bir soru vardı.
Anladım. Gelişmeleri bekleyeceğim.
Dirac delta fonksiyonuna böyle bir dönüşümün normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Neden o zaman diğer her şey?
dgamma(0,0.5,1)=+inf'de söylediğiniz gibi "doğru" cevap verildiğinde, x=0 noktasında pgamma sürecinde sonsuzluğa ne olduğunu söyleyin.
pgama hesaplamak için fonksiyon ve entegrasyon aralıklarını grafiksel olarak gösterin.
İlginç gerçek
Rusça çeviride gama dağılım yoğunluk değerlerinin tanımları
Johnson NL, Kots S., Balakrishnan N. Tek boyutlu sürekli dağılımlar. Bölüm 1 ve önceki İngilizce sürüm farklıdır:
ancak İngilizce versiyonunda farklı karakterler nedeniyle yazım hatası şüphesi var.
Dirac delta fonksiyonuna böyle bir dönüşümün normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Neden o zaman diğer her şey?dgamma(0,0.5,1)=+inf'de söylediğiniz gibi "doğru" cevap verildiğinde, x=0 noktasında pgamma sürecinde sonsuzluğa ne olduğunu söyleyin.