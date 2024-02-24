Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1804

Igor Makanu :

bu yüzden soruyorum - diğer yolu denedin mi? soldaki de onun için bilinmiyor mu? - grafiğin sağa kayması senin ve benim bildiğimiz bir şey, ona söyleme! ))

Denedim, fark yok. Ama test sağdaysa, ticaret başladığında köprünün altından çok sular akmıştır. En son veriler üzerinde daha iyi eğitim, IMHA, o zaman kar olasılığı daha yüksek


 
Maksim Dmitrievski :

En son veriler üzerinde daha iyi eğitim, IMHA, o zaman kar olasılığı daha yüksek

evet açık

Burada soru, aracın hayatta kalma süresinin belirlenmesinde - eğer belirleyebilirseniz, o zaman her şey yolunda - zamanınızı takas etti - eğitimli - takaslı - eğitimli ...

bu yaklaşımla, test için yeterli veri yok, bu yüzden hem sol hem de sağı kontrol etmeyi öneriyorum, ancak tarihe derinlemesine bakmanın bir anlamı yok, volatilite her zaman değişiyor, bu yüzden sadece birkaç yıl alakalı, ben En az 1.5 yıl genetik arıyorum, 6 ay ileriye test, bazen bir yıl harcıyorum, bir yıldan fazla araçlar büyük dezavantajlarla elde ediliyor - istediğim gibi değil

niteliksel işaretler yok, bir bisiklet icat etmelisin. Trenden 5X'i reddederse, yine de iyi bir modeldir.

 
Maksim Dmitrievski :

niteliksel işaretler yok, bir bisiklet icat etmelisin. Trenden 5X'i reddederse, yine de iyi bir modeldir.

yani sorun bu, geleceği tahmin etmek değil - ne kadar ticaret yapacağını değil, planlamak

Pekala, gözlemlere göre, boşaltmanın ana yolu, mevduatın büyümesiyle mevduatın %'sini yatırmaktır, OOS'tan ne kadar uzaksa, drenajın başlaması o kadar olasıdır ve parti büyüklüğü de artmışsa, sonra, buna göre, bir kuyruklu yıldızın hızında tahliye)))


en azından sinyallerde hem düz bir grafik hem de küçük düşüşler ve ardından aşağı bir ok, fırsatları izlemeye başladığınız, her şey açık, TS'nin çalışmayı durdurduğunu ve parti boyutunun TS'nin başlangıcından çok daha büyük olduğunu gözlemledim. .... Martingale karşıtı zaferler gibi - eski bir konu vardı ;)

Kısacası, özellik olarak neyin berbat edilebileceğine dair fikirler varsa, o zaman çok hızlı bir şekilde kontrol edebilirim)

Hem artışları hem de gerilemeleri denedim. pus, duruma göre sonuçlar

test cihazındaki haberler yapılmadı, onlarla oynamak harika olurdu
 
Maksim Dmitrievski :


2 yıl OOS, son 5 ay eğitim

Optimum süre 2 yıl.) Çok şey elde edilen sürelere bağlıdır. Ve görünüşe göre, hiçbir yerde, onlarsız modelleri empoze etmek. Asgari geçerlilik süresi sorusu.

Valeriy Yastremskiy :

Optimum süre 2 yıl.) Çok şey elde edilen sürelere bağlıdır. Ve görünüşe göre, hiçbir yerde, onlarsız modelleri empoze etmek. Asgari geçerlilik süresi sorusu.

Eurobucks'ta 2-3 yıl boyunca hemen hemen her özelliği iyi öğrenir, orada açıkça bir kalıp vardır. Diğer enstrümanlarda durum daha kötü.

bot, eğer varsa, doğrudan gerçekten bir kalıp bulur. Özellikler artık özel bir rol oynamıyor

 
Maksim Dmitrievski :


test cihazındaki haberler yapılmadı, onlarla oynamak harika olurdu

Haber sadece indirilen dosyayı ayrıştırırsanız, orada https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 gibi 10 yıl var.

Ve evet, uzun zamandır haberleri hızlı ve zor bir şekilde tıraş etmek istemedim)

Valeriy Yastremskiy :

Haber sadece indirilen dosyayı ayrıştırırsanız, orada https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 gibi 10 yıl var.

Ve evet, uzun zamandır haberleri hızlı ve zor bir şekilde tıraş etmek istemedim)

kanamaya isteksizlik, test cihazının verileriyle senkronize edin .. bee :) gerçi .. ne şaka değil

olmazsa olmaz test cihazında haberler
 
Maksim Dmitrievski :

Eurobucks'ta 2-3 yıl boyunca hemen hemen her özelliği iyi öğrenir, orada açıkça bir kalıp vardır. Diğer enstrümanlarda durum daha kötü.

Ayrıca enstrüman için optimizasyon yapmanız gerekir.) Matematiksel model eğitim için gerekenden daha kısa bir sürede değişirse, görünüşe göre bu SB'dir)

