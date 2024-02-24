Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2010

Alexey Vyazmikin :
Bir numune üzerinde eğitim için bir yarışma düzenleyebilir miyiz?

bırak piyasa yargılasın .... daha iyisini söyleyemezsin

sinyal aç, makul düşüşlerle 3-4 ay karanlıkta kal, hem yarışma hem de yarışma olacak ve gelecekte abone şeklinde ödüllendirileceksiniz.

IMHO, ilk depozito makul ise bir demo hesabı bile yeterlidir;)

 
Valeriy Yastremskiy :
Numuneler gerektiği gibi resmileştirilmelidir. Ve sonra fa aniden sürüklenecek ve kazanılacaktır)

Bence hiçbir OHLCV verilmemeli ve yeni öngörücüler eklenemez, mevcut olanlardan sadece kombinasyonlar, birleştirme, seçim yapılabilir. Yarışmanın amacı, mevcut veriler üzerinde öğrenme ile ilgili bilgilerin açıklanması ile öğrenme becerilerinin uygulanması olacaktır.

 
Igor Makanu :

Kendimi öne sürmekle değil, ufkumu genişletmekle ve genel olarak farklı öğretim yaklaşımlarını aynı örneklemle karşılaştırmakla ilgileniyorum.

Evet ve eğer bir organizatörsem, örneğimi verebilirim ve benim için sonuçlar iki kat ilginç olacak.

 
Alexey Vyazmikin :

Tüm normlar için tek örnek. Gelecek getirme ile nasıl uygulanır. Gerçek hayatta iyilik için, sadece birkaç gün veya hafta sonra, eğitim ve gerçek hayatta daha fazlası. 4 saat eğitim için yeterli olmayabilir. Eh, eğitim için aynı makul örnekleme derinliği.
 
Valeriy Yastremskiy :
Örneklemin yaklaşık 10.000 satır olacağını ve eğitim süresinin bitiminden sonra sağlanacak olan öğrenme çıktılarını - üretimi kontrol etmek için 5.000 olacağını düşünüyorum.

Soru, modellerin nasıl düzeltileceğidir, çünkü herkes farklı şekillerde, kimin ne üzerinde olduğunu öğrenecektir.

 
Alexey Vyazmikin :

Koşulsuz zafer kodunun tanıtımı. Gerçek hayatta halka açık olmayan daha fazla halka açık test.
 
Alexey Vyazmikin :
Bana birini hatırlatıyor)

Igor Makanu :

çılgına dön! Hemen kontrol edebilecekken neden aylarca bekleyesiniz?

Alexey Vyazmikin :

Akurasi'ye göre hangi model ve ne yazdığı ne fark eder?

Alexey Vyazmikin :

çılgına dön! Herkes bir şeyi iyileştirme olasılığı olmadan aynı verileri emerse, sonuçlardaki fark, modellerden bağımsız olarak yüzde onda biri olarak ölçülür, bu tür olayların bir anlamı yoktur.

bu tür kombinasyonlar algoritmanın kendisi tarafından otomatik olarak yapılır , bunları yapmanın bir anlamı yoktur.

 
Valeriy Yastremskiy :
Eğitim kodunun tanıtımı gereksiz - yaklaşımın açıklaması benim için daha önemli. Yalnızca modelin kendisinin düzeltilmesi ve herkese açık olarak yayınlanması gerekir.

 
mytarmailS :

Ama iş parçacığında böyle yarışmalar var mıydı?

3 hedef değere sahip bir örnek kullanmak istiyorum, bu yüzden dikkatli olmak yeterli olmayacak.

Şu anda alınan verilerin işlem sonrası yöntemleriyle ilgileniyorum - bu bilgi paylaşılabilir. Yoksa tahmin edicileriniz hakkında bilgi paylaşmaya hazır mısınız? Elde edilen sonuç önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Boyut azaltma yöntemleri, tahmin edici aralıkları çıkarma, kümeleme yoluyla örüntü arama , geçmiş verilerden dolayı örneği artırma, geçmiş veriler üzerinde tahmin sonuçlarını kullanma ve mevcut olanlardan yeni bilgiler sağlayan diğer yöntemlerden bahsettim.


Ve, örneğin 2014'ten 2020'ye kadar dakikalar içinde inşa edileceği için OHLCV olmayacak.

mytarmailS :

Kesintiler başladı + - testçi ile örtüşmeye başladı .. peki, en azından gerçek şey çok iyi değilse. o zaman test cihazında da

şimdi 21 Eylül'den beri bu şekilde işlem görüyor, test cihazında hemen hemen aynı. Ve test cihazındaki önceki dönem için iyi, sadece başarısız haftalar (muhtemelen)

nedense, haftanın başında her zaman iyidir ("eğitim öncesi" den sonra), sonra "düşer", belki sadece bir tesadüf

Geliştirmek için başka bir şey buldum, belki sonunda işe yarar)

uzun bekle b. böcekleri yakalamak

uzun hareketlerde sürüklenir, dönüşlerde körelir

işte son 2 ay için test cihazından (güncellenmiş mantık) bir örnek

ve eski mantıkla daha kötü. Yeni mantığı tüccara aktaracağım, iz için izleyeceğim. hafta mb.

