Kesintiler başladı + - testçi ile örtüşmeye başladı .. peki, en azından gerçek şey çok iyi değilse. o zaman test cihazında da
şimdi 21 Eylül'den beri bu şekilde işlem görüyor, test cihazında hemen hemen aynı. Ve test cihazındaki önceki dönem için iyi, sadece başarısız haftalar (muhtemelen)
nedense, haftanın başında her zaman iyidir ("eğitim öncesi" den sonra), sonra "düşer", belki sadece bir tesadüf
Geliştirmek için başka bir şey buldum, belki sonunda işe yarar)
uzun bekle b. böcekleri yakalamak
uzun hareketlerde sürüklenir, dönüşlerde körelir
işte son 2 ay için test cihazından (güncellenmiş mantık) bir örnek
ve eski mantıkla daha kötü. Yeni mantığı tüccara aktaracağım, iz için izleyeceğim. hafta mb.
Peki, farklılığın nedeni neydi?
Hala var mı bilmiyorum ama o kadar büyük değil
hata, tüccarın mantığının tersine çevrilmesiydi. belki kalanlar vardır
lineer görünüyor, bu güven verici
Ama iş parçacığında böyle yarışmalar var mıydı?
3 hedef değere sahip bir örnek kullanmak istiyorum, ........
saçma sapan IMHO yapıyorsun, ama sana iyi şanslar, oraya kim katılacak
genel olarak 5 ay boyunca uçak (test cihazında, yeni mantıkta)
Sonunda işe yararsa, paylaşacağım. Henüz az zaman
Oldukça iyi görünüyor!Her çubukta veya başka bir şeyde giriş sinyali nasıl üretilir?
saçma sapan IMHO yapıyorsun, ama sana iyi şanslar, oraya kim katılacak
3 hedef değerle kafanız mı karıştı?
orada, mantık zaten kafa karıştırıcıdır, bunu anlamak mümkün olacaktır (ki kendisi kodlamıştır). Neden bu şekilde çalışıyor da diğer şekilde çalışmıyor?
Oldukça iyi görünüyor!Her çubukta veya başka bir şeyde giriş sinyali nasıl üretilir?
Evet. Bu bir klasik değil, uyarlamalı pekiştirme kontrolüdür.