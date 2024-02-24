Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2011

Maksim Dmitrievski :

Kesintiler başladı + - testçi ile örtüşmeye başladı .. peki, en azından gerçek şey çok iyi değilse. o zaman test cihazında da

şimdi 21 Eylül'den beri bu şekilde işlem görüyor, test cihazında hemen hemen aynı. Ve test cihazındaki önceki dönem için iyi, sadece başarısız haftalar (muhtemelen)

nedense, haftanın başında her zaman iyidir ("eğitim öncesi" den sonra), sonra "düşer", belki sadece bir tesadüf

Geliştirmek için başka bir şey buldum, belki sonunda işe yarar)

uzun bekle b. böcekleri yakalamak

uzun hareketlerde sürüklenir, dönüşlerde körelir

işte son 2 ay için test cihazından (güncellenmiş mantık) bir örnek

ve eski mantıkla daha kötü. Yeni mantığı tüccara aktaracağım, iz için izleyeceğim. hafta mb.

Peki, farklılığın nedeni neydi?

Alexey Vyazmikin :

Peki, farklılığın nedeni neydi?

Hala var mı bilmiyorum ama o kadar büyük değil

hata, tüccarın mantığının tersine çevrilmesiydi. belki kalanlar vardır

 
Maksim Dmitrievski :

Kesikler test cihazıyla +- eşleşmeye başladı ........

lineer görünüyor, bu güven verici

 
Alexey Vyazmikin :

Ama iş parçacığında böyle yarışmalar var mıydı?

3 hedef değere sahip bir örnek kullanmak istiyorum, ........

saçma sapan IMHO yapıyorsun, ama sana iyi şanslar, oraya kim katılacak

mytarmailS :

lineer görünüyor, bu güven verici

genel olarak 5 ay boyunca uçak (test cihazında, yeni mantıkta)

Sonunda işe yararsa, paylaşacağım. Henüz az zaman

 
Maksim Dmitrievski :

Hala var mı bilmiyorum ama o kadar büyük değil

hata, tüccarın mantığının tersine çevrilmesiydi. belki kalanlar vardır

Sıfır çubuğunda OHLCV yönünde hepsi aynı görünüyor - belki de durum bu mu?

Onlar. İşlem sonuçlarını yorumlarken (kod yazarken) hatanız mı var?

 
Maksim Dmitrievski :

genel olarak 5 ay boyunca uçak (test cihazında, yeni mantıkta)

Sonunda işe yararsa, paylaşacağım. Henüz az zaman

Oldukça iyi görünüyor!

Her çubukta veya başka bir şeyde giriş sinyali nasıl üretilir?
 
mytarmailS :

saçma sapan IMHO yapıyorsun, ama sana iyi şanslar, oraya kim katılacak

3 hedef değerle kafanız mı karıştı?

Alexey Vyazmikin :

Sıfır çubuğunda OHLCV yönünde hepsi aynı görünüyor - belki de durum bu mu?

Onlar. İşlem sonuçlarını yorumlarken (kod yazarken) hatanız mı var?

orada, mantık zaten kafa karıştırıcıdır, bunu anlamak mümkün olacaktır (ki kendisi kodlamıştır). Neden bu şekilde çalışıyor da diğer şekilde çalışmıyor?

Alexey Vyazmikin :

Oldukça iyi görünüyor!

Her çubukta veya başka bir şeyde giriş sinyali nasıl üretilir?

Evet. Bu bir klasik değil, uyarlamalı pekiştirme kontrolüdür.

