1. o zaman hala anlamıyorum
3. Dönüşümden sonra ilişkili öznitelikler olamaz. Evet, başka yapılar (işaretler) ile birleştiklerini söyleyebiliriz, ancak fazlalık olmadan
4.
hepsi bir ifade, içinde yorum yapamazsınız)))
1. Burada net olmayan şey, nasıl üreteceğimizi bildiğimiz öngörücülerimiz var, daha sonra belirli kurallara göre dönüştürülür ve dönüşüm sırasında ortaya çıkan belirli kurallara göre hesaplanan ve yeniden üretebilen yeni öngörücüler elde edilir. herhangi bir ilk numuneye uygulanabilir. Bu nedenle, terminalde yeni bir çubuk göründüğünde dizeyi dönüştürmek için bu sonuçtaki kuralları ayrı bir dosyaya kaydetmem gerekiyor - yani. R'den özerkliğe ihtiyacım var.
3. Dönüşümden önce yüksek bir korelasyona sahip olduklarından ve buna bağlı olarak önemli bir azalmadan bahsediyorum. Ama birleşsinler ya da birleşmesinler - analiz etmek gerekiyor.
4. R benim adıma yemin etmiyor ve her şey çalışıyor ama aslında mesele şu ki model oluşturma ve kümeleme birbiriyle ilişkili değil.
Burada umap bileşenini boşalttım, 2500 işareti bir satıra sıkıştırdım, tabii ki vahşi kaybıyla, ama yine de testlerin kendisi için
Bunu bir satırla düşünün, 2500 özellik için algoritmayı + -% 10 kayıpla açıkladım
Öyleyse bana onları nasıl boşaltacağımı söyle, o zaman bu bileşenler :)
1. peki, o zaman daha açık konuş, aksi takdirde kurallar, kurallar dönüşümlerdir, kurallar değil, kurallar eğer öyleyse ...
eğitilmiş modeli tahmin işlevinden geçirin ve modelin çıktısını alın
4. ilgili değil, o zaman neye bakmalıyım? sorun nedir?
Öyleyse bana onları nasıl boşaltacağımı söyle, o zaman bu bileşenler :)
PR <- tahmin(um , X)
PR <- tahmin (model, yeni veri veya her neyse)
1. Peki, nasıl daha net olabilir - tahmin ediciler / özellikler / kurallar için eş anlamlılar var, bazı kurallarımız vardı, ancak başkalarına dönüştüler ve kabuk yardımıyla dönüşüm mantığına ihtiyacım var, kurallardan 2'yi alabilirsiniz. kurallar1 - bu açık mı? :)
4. Wiki diyor ki: " Boyut azaltma genellikle yapılır k-en yakın komşular yöntemini uygulamadan önce " ve burada sadece elde edilen boyutları genelleştirmek için kümelemenin yeni öngörücülere/kurallara uygulanması gerektiğini anlıyorum, böylece çok fazla değil ...
PR <- tahmin(um , X)
PR <- tahmin (model, yeni veri veya her neyse)
Bir dosyaya hangi formatta kaydedilir?
Tankta olanlar için!!!
eşanlamlılar işaretler/özellikler/tahmin edicilerdir...
Kural da dahil olmak üzere her şey bir işaret olabilir ; hiçbir şey kural olamaz .
Fiyat bir işaret olabilir, ancak fiyat kural değildir! BURADA ANLAŞMAYAN NEDİR????
Bir işlev bir işaret olabilir , ancak bir işlev bir kural değildir - bir işleve dayalı bazı özel kurallar oluşturabilirsiniz, ancak BU AYNI DEĞİLDİR !!!!
Mat. dönüşüm 2+2'nin bir işareti olabilir, ancak 2+2 bir kural değil, bir mat. dönüştürmek . BURADA ANLAŞMAYAN NEDİR????
Ve şah mat dediğin zaman. dönüşüm kuraldır, bir fonksiyona kural diyorsunuz ve sizi anlamadığıma şaşırıyorsunuz, sonra sinirleniyorum, üç kez yazınızı okuyup ne demek istediğinizi anlamaya çalışınca ben de sinirleniyorum. Ve sana kendini daha açık ifade etmeni söylediğimde ve sen daha çok tartışmaya başladığın zaman düşünmeye başlıyorum ama hayır. hepsine ihtiyacım var..
özellikle kırmızıyla ve en büyük harflerle vurgulanan boyutluluğun lanetini okuyun.
Bir dosyaya hangi formatta kaydedilir?
hangisine ihtiyacın var?
Bu, Uzman'dan, geçen hafta isteka topu için sinir tahmini, ilk ekran filtresiz, ikincisi aynı, ancak 40'lık bir "güven" filtresiyle.
Euro'ya göre, bu kalite pes etmiyor, ona yakın.
özellikle kırmızıyla ve en büyük harflerle vurgulanan boyutluluğun lanetini okuyun.
Bütün bunlar bireysel algının retoriğidir.
Okunabilir bir biçimde kaydedilmelidir, örneğin csv.
Bu piton ilginç. Karıştırmak zorundasın. Yazı:
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
Saçmalık verir. Giriş ve Çıkış döngüsü çalışmaya başlamadan önce sıfırlandı. En azından her adımı kontrol edin.
1. Bütün bunlar bireysel algının retoriğidir.
2. Okunabilir bir formatta, örneğin csv'de kaydetmek gereklidir.
1. Lanet olsun Aleksey, Vallahi, şehrinizdeki her öğretmenin bireysel bir algısı olsaydı, birinin "B" harfi "zu", diğeri "69" (bireysellik) olurdu, okuduğunuzu anlıyorsunuz. hala yapamadım!! YA DA DEĞİL??? bireysel algı anlamamanın dilidir, anlamamanın dili savaşçının dilidir. Yani orada kişiselleştirdiklerini okudum, lakabını anlamıyorum, gerginim, sorularına cevap alamıyorsun çünkü onları anlamıyorum, zaman kaybı, anlamı yok ve kim daha iyi oldu algının bu aptal bireyselliğinden ????
2. Peki sizi tutan ne???
Bu piton ilginç. Karıştırmak zorundasın. Yazı:
Saçmalık verir. Giriş ve Çıkış döngüsü çalışmaya başlamadan önce sıfırlandı. En azından her adımı kontrol edin.
Ve neden bu python'a ihtiyacınız var?