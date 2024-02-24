Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1936
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
karoch. dostlarım, kalıplar var, sadece onları görebilmeniz gerekiyor ve algoritmalar onları insanlardan daha iyi görebilir)
tesadüf olduğunu düşünmüyorum..
Bu, Uzman'dan, geçen hafta isteka topu için sinir tahmini, ilk ekran filtresiz, ikincisi aynı, ancak 40'lık bir "güven" filtresiyle.
Euro'ya göre, bu kalite pes etmiyor, ona yakın.
Ne zaman ticaret yapacaksın?
Ne zaman ticaret yapacaksın?
Henüz ulaşamıyorum, duvara çarptım.
%65?
%65?
Şimdi HER mumdaki tahminin kalitesi yaklaşık %52-53'tür. Bu HERKES içindir. %65'e ulaşan az çok iyi cevapları seçmenin en az üç yolu vardır, bunlardan çok azı vardır ve bu sadece testtedir. Gerçek piyasada %65 olsaydı, ikili olanı yenerdim, ancak şu ana kadar sadece "karşı çıkıyorum", yani. Gerçekte %56-58.
Belki bu benim yöntemlerimin küresel sınırıdır ya da belki değil)) Çalışıyorum ...
Her şey biraz farklı...
Ve tahminin kalitesini değil, girdinin kalitesini iyileştirmeye çalışmadınız ...
Örneğin ağın > %60 güven verdiği tüm bölümleri seçip bu bölümlerden ayrı bir veri seti oluşturup ağı yeniden eğitin...
Tahminin kalitesini artırmak mümkün değilse, girdinin kalitesini artırmaya çalışın ... ve hatanın% 80'ine gerek yok ...
Kaliteli bir giriş size örneğin 1 ila 6 stop / kar sağlıyorsa, vakaların %75'inde yanılabilir ve normal bir şekilde kazanabilirsiniz.
Ve tahminin kalitesini değil, girdinin kalitesini iyileştirmeye çalışmadınız ...
Örneğin ağın > %60 güven verdiği tüm bölümleri seçip bu bölümlerden ayrı bir veri seti oluşturup ağı yeniden eğitin...
Tahminin kalitesini artırmak mümkün değilse, girdinin kalitesini artırmaya çalışın ... ve hatanın% 80'ine gerek yok ...
Kaliteli bir giriş size örneğin 1 ila 6 stop / kar sağlıyorsa, vakaların %75'inde yanılabilir ve normal bir şekilde kazanabilirsiniz.
Ağa her mum için bir "yukarı veya aşağı" sorusu soruyorum. Eğitim için her şeyi değil, sadece özel bir şeyi vermeye başlar başlamaz kalite hemen düşüyor. Bence bunun nedeni, ağın gerçek pazarı öğrenmeyi bırakması, pazar vizyonumuzu öğrenmesi ve bize ait olan her şeyin her zaman yanlış olması))
Bu %52-53'ü takdir ediyorum çünkü bunlar ağın kendisinin çıkardığı kalıplar ve kafasındaki şey - tam xs.
Ve tahminin kalitesini değil, girdinin kalitesini iyileştirmeye çalışmadınız ...
Örneğin ağın > %60 güven verdiği tüm bölümleri seçip bu bölümlerden ayrı bir veri seti oluşturup ağı yeniden eğitin...
Tahminin kalitesini artırmak mümkün değilse, girdinin kalitesini artırmaya çalışın ... ve hatanın% 80'ine gerek yok ...
Kaliteli bir giriş size örneğin 1 ila 6 stop / kar sağlıyorsa, vakaların %75'inde yanılabilir ve normal bir şekilde kazanabilirsiniz.
Bu bir pipet ne işe yarar, bunlar> 60 bir test sitesinde elde edilir. Onlar. eğitime dönüşleri test etmek gerekir + yeni bir test + veri setinin kendisi eğitim için yeterli olmayacaktır. ... Bu tür başarılara hazır değil
Bu bir pipet ne işe yarar, bunlar> 60 bir test sitesinde elde edilir. Onlar. eğitime dönüşleri test etmek gerekir + yeni bir test + veri setinin kendisi eğitim için yeterli olmayacaktır. ... Bu tür başarılara hazır değil
bu R'de 6 dakikalık bir iş, daha doğrusu hiç çalışmıyor, o pitonu neden bu kadar çok sevdiğinizi bilmiyorum
1. Lanet olsun Aleksey, Vallahi, şehrinizdeki her öğretmenin bireysel bir algısı olsaydı, birinin "B" harfi "zu", diğeri "69" (bireysellik) olurdu, okuduğunuzu anlıyorsunuz. hala yapamadım!! YA DA DEĞİL??? bireysel algı anlamamanın dilidir, anlamamanın dili savaşçının dilidir. Yani orada kişiselleştirdiklerini okudum, lakabını anlamıyorum, gerginim, sorularına cevap alamıyorsun çünkü onları anlamıyorum, zaman kaybı, anlamı yok ve kim daha iyi oldu algının bu aptal bireyselliğinden ????
Sakin olalım ve gergin olmayalım!
Eşanlamlıların özellikler \ öngörücüler \ işaretler olduğuna katılıyorum.
Ancak "kural" kavramının anlaşılmasına gelince, o zaman her şey o kadar basit değil. Kural, bilgiyi dönüştürebilen (anlamsal bir anlama getiren - çeşitli formüller) ve sistematikleştirebilen (aynı karar ağaçları) bir eylem algoritmasıdır.
Çıplak haliyle, OHLC fiyatına sahibiz - bu, bir varlığın değerinin (göreceli değer biçilmiş değeri) davranışının bir gözlemidir. Fiyattan, farklı dönüşüm kuralları (aritmetik ve mantıksal) uygulayarak, kuralların özellikler \ tahmin ediciler \ işaretler şeklinde uygulanmasının sonucunu elde ederiz. Evet, dönüşüm olmadan fiyatlar da işaret olabilir - burada çelişki yoktur.
Boyut azaltma - ara özellikler\öngörücüler\işaretler aracılığıyla ikincil fiyat dönüşümü. Bunların nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek için, hem aritmetik ifadeler hem de mantıksal ifadeler olabilen dönüşümlerinin sonuç kurallarını bilmeniz gerekir. Dönüşümlerinin bir sonucu olarak, yeni (ek/alternatif) özellikler/öngörücüler/özellikler ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, bu bağlamda kural, fiyatların özellik\öngörücüler\özelliklere ve bunlardan yeni özellikler\öngörücüler\özelliklere dönüştürülmesi sürecinin bir açıklamasıdır.