Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2652
Orada cebirsel veri türleri hakkında yazmıştım. Listeler ve ağaçlar gibi karmaşık veri türlerini genelleştirirler. Karmaşık bir ayrık yapıyı ve bu yapıda saklanan bir gerçek sayılar kümesini (sabit olmayan boyutta olduğu ortaya çıkıyor) birleştiriyorlar. Buna göre, bir şekilde yapı üzerinde ayrık optimizasyonu ve içinde depolanan sayılar üzerinde sürekli optimizasyonu birleştirmemiz gerekiyor. Bunu en azından teorik olarak nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yok.
Bir programcı olarak dipteyim, bu yüzden kavramlar içinde yüzüyorum.
Bu kombinasyonun adı nedir? Nasıl doğru bir şekilde google'da aratabilirim?
Çeşitlendirmenin gücü hakkında
Diyelim ki çok iyi para kazanmayan, hatta hiç iyi kazanmayan bir T.C.'miz var.
İşte getiri eğrisi
Aslında, çok zayıf bir eğilim eklenmiş rastgele bir gürültüdür, eğilim o kadar küçüktür ki gürültü içinde gözle görülemez.
İşte trend.
Evet, böyle bir stratejinin ticaret yapmasına izin vermeyeceğiz ))
Peki ya tek bir hesapta aynı anda işlem gören bu tür 100 ilişkisiz stratejimiz varsa?
Bu pek iyi değil, ya 1000 stratejimiz varsa?
Peki ya 100,000 strateji?
Bu çok güzel.
MO ile bu kadar çok strateji üretmek mümkün mü? ....
Portföy teorisi) Neredeyse tüm araçların güçlü korelasyonu nedeniyle pratikte iyi çalışmaz.
Korelasyonlu enstrümanlardan korelasyonsuz TS oluşturmak mümkün müdür? Bundan oldukça şüpheliyim.
Cebirsel veri tipi olarak adlandırılır. Genel olarak, ilgili gramer tarafından da tanımlanır.
indi ))
Evet, böyle bir şey yok(
Ama yine de stratejilerden bahsediyoruz, piyasalardan değil...
Bir deneyeceğim.
İşte onurlu bir söz, klas küçük şey.
Hizmet edebildiğime sevindim.
Bunun hakkında bir makale yazmalıyım.
Benim... Makale))))
Tebrikler!
Tüm şubeden sorumlusunuz (belgelenebilir pratik bir çıktıya sahip olmak anlamında)! :)
