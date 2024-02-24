Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1766

Valeriy Yastremskiy :

Koddan, orada bir şeyin eşit olup olmadığını da arayabilir, ardından değiştirebilir ve neyin değiştirdiğini görebilirsiniz. Herhangi bir nedenle mantıklı olması için sıkıştırma algoritmasını ve sembolik sıkıştırma kodlarını anlamanız ve sıkıştırma sonucunu ayrıştırmanız gerekir. Yani arşivleyicinin bazı kalıplar bulduğunu anlıyoruz ve hepsi bu. Bana arşivleyicinin açık kodunun bağlantısını gönder, bir bakayım.

https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/

https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
 
Maksim Dmitrievski :
Rorschach :

DOC 7zFormat.txt klasörüne bakın. Baştan sona zor. Yardım gerekli Maxim Dmitrievsky. tembel değilsen tabi

Valeriy Yastremskiy :

Herhangi bir özel LZMA , LZMA2, PPMd , Bzip2 , Deflate ve Deflate64 destekli algoritmayı alabilir. Yoksa bir şey mi anlamadım?
 
Valeriy Yastremskiy :

İlk olarak, bir artış için işaretlere karar vermem gerekecek ve zaman benim için pek iyi değil. Nuno oturup düşüncelerini yazmak için en azından görevi belirler))) şimdiye kadar düşünce akımının parçaları...

Örneğin, herhangi bir normalizasyon olmadan 10 büyüklüğündeki kayan bir pencerede fiyatların PCA ayrıştırmasını yapın, ardından yeni veriler üzerinde bir tahmin yapın, eğer yaparsanız, notb almak için bundan sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim ...

Yazık Maksim bana inanmıyor)))

Ve sonra hiçbir şeyi sona getiremiyorum, şimdi genellikle öyle şeylerle uğraşıyorum ki, saçım diken diken oldu)))

AMO'nun (siparişlerin verilmesi) yardımıyla piyasa katılımcılarının eylemlerini taklit etmeye karar verdim, karoch bir bardak sipariş gibi bir şey yarattı, şimdiye kadar sadece ilk uçuşlar, ama çok ilginç ..


 
Rorschach :
evet doğru, her şeyin algoritması var, görüntü ve sese ihtiyacımız yok. Sözlük yöntemleri zammı. Igor Pavlov'a yaz)))

 
Valeriy Yastremskiy :

Tamam, ne arayacağınızı buldum. Ne aranmalı, hex editörü?

 
mytarmailS :

Örneğin, herhangi bir normalizasyon olmadan 10 büyüklüğündeki kayan bir pencerede fiyatların PCA ayrıştırmasını yapın, ardından yeni veriler üzerinde bir tahmin yapın, eğer yaparsanız, notb almak için bundan sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim ...

Yazık Maksim bana inanmıyor)))

Ve sonra hiçbir şeyi sona getiremiyorum, şimdi genellikle öyle şeylerle uğraşıyorum ki, saçım uçuyor)))

AMO'nun (siparişlerin verilmesi) yardımıyla piyasa katılımcılarının eylemlerini taklit etmeye karar verdim, karoch bir bardak sipariş gibi bir şey yarattı, şimdiye kadar sadece ilk uçuşlar, ama çok ilginç ..


Yapabildiğim kadar. R henüz çalışılmamıştır. Şimdilik python'da durdu. Öğrenim görünüyorum. Sonra yapacağım. Yazık ki mantığın sonuna varmamışsın. Yenisini başlatmak daha kolay) Siparişlerin hacmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 
Rorschach :

Tamam, ne arayacağınızı buldum. Ne aranmalı, hex editörü?

Vızıltı olmadığından tek seferlik arama. Hatta Mql kullanabilirsiniz. Dizi arama, sonun başlangıcını seçme ve zamana bağlama ve grafiğe tekrar bakma.

 
Valeriy Yastremskiy :

Yapabildiğim kadar. R henüz çalışılmamıştır. Şimdilik python'da durdu. Öğrenim görünüyorum. Sonra yapacağım. Yazık ki mantığın sonuna varmamışsın. Yenisini başlatmak daha kolay) Siparişlerin hacmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kısacası, zor bir şarkı var - birçok AMO (yaklaşık 100) gelecekteki bir toparlanmayı ve hangi fiyata olacağını tahmin ediyor. Gelecekteki toparlanma, aslında, fiyatı durduracak önemli emirdir, işte bu önemli emirlerin fiyatları ve aynı anda birçok zaman diliminde AMO'yu tahmin etmeye çalışıyoruz ve sonuç olarak tahmin fiyatlarından bir bardak gibi bir şey elde ediyoruz.

 
mytarmailS :

Kısacası, zor bir şarkı var - birçok AMO (yaklaşık 100) gelecekteki bir toparlanmayı ve hangi fiyata olacağını tahmin ediyor. Gelecekteki toparlanma, aslında, fiyatı durduracak önemli emirdir, işte bu önemli emirlerin fiyatları ve aynı anda birçok zaman diliminde AMO'yu tahmin etmeye çalışıyoruz ve sonuç olarak tahmin fiyatlarından bir bardak gibi bir şey elde ediyoruz.

100 algoritma benim için pek iyi değil. Anlayış kaybolur. Sonunda, elbette tahminin olasılığına ve bu olasılığın neye bağlı olduğuna bakmak gerekir. Sonra vızıltı olacak.

