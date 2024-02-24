Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1742
güzel, peki kümelere ne oldu?
bana daha yakından bir resim ver
güzel, peki kümelere ne oldu?
bana daha yakından bir resim ver
resimlerin python'da nasıl görüntüleneceğini bulmama izin verin)
sadece dünün kümelerini grafiğe aktardı
Evet, orada ne var, bir sürü yanlış sinyal, %95 için çabalamanız gerekiyor
Ve kaliteyi nasıl iyileştireceğime dair başka fikirlerim var ama hepsini nasıl uygulayacağımı bilmiyorum
yanlış filtre nasıl çalıştığını anlamadan, ben de bilmiyorum. Grafiğe bakılırsa, fiyat koridorunun genişlemesi bu alanda yardımcı olacaktır. Trendler daha kısa olacak, ancak trendin içinde daha az yanlış olacak.
Şu anda bunu Gauss karışımlarıyla değiştireceğim çünkü kamlar zayıf .. ve artımlı gecikmelerle oynamam gerekiyor (herkes eşit derecede iyi değil)
ve yeni verilerde harika görünüyor .. ancak işlemleri kontrol etmek için bir test cihazı ve bir araç yazmanız gerekiyor.
Benim için bu, dalganın doğruluğundan kaynaklanıyor ve dalga teorisinden doğru dalga doğru bir şekilde bozunuyor, bu yüzden kısa vadeli bir tahminimiz var. Düzensiz bir eğrinin içinde birçok dalga vardır, bu nedenle dalga ayrımı olmadan bir tahmin yapılamaz.
slozhnaya fegnya, ona özellikle nasıl yaklaşılacağını anlamayacaksın .. her şey çok iyi. süresiz olarak
kaba kuvvet bazı işaretleri veya ne yapmak için
Dalga teorisinin rahatsızlığı, uzun süreli bir eğilimle, teklifin büyük döngüler alanına girmeye başlaması gerçeğinde yatmaktadır. Örnek olarak: Mevcut çalışma döngüsü, örneğin 15'tir, burada 15 çubuk için bir tam dalgalanma döngüsü elde ederiz. Geri tepme eğilimi başlar ve 15. döngüye göre dönme zamanının geldiği anda, bu anda teklifin devam eden hareketi, mevcut döngünün artmaya başlamasına ve fiyat teklifi bozulana kadar büyümesine yol açar. -tek yönde geri tepme. Dolayısıyla, tek yönlü bir döngü değişikliğinin bu etkisi (döngü periyodunda sabit bir artış veya sabit bir azalma), bu teoride en iğrenç olanıdır. Yani, döngüler üzerine kurulu TS, uzun vadeli trendler üzerinde duramaz. Bir ağ içermesine rağmen aynı CSSA. Bence çok sayıda çekirdekle regresyon kullanıyor, bu da birkaç döngü içeren herhangi bir eğri için kesinlikle esnek olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla, bu karar, alıntı döngü periyodunda bir artışa doğru atlamaya başladığında, büyük eğilimlerin etkilerinden kurtulma girişimi gibiydi.
Bir daireniz olduğunda, bir veya daha fazla dalga anlamına gelir ve bunlar senkronizedir. Döngü periyodundaki bir artış, bir azalma bir ivmedir. Ancak kimse dış faktörleri iptal etmedi. Soru, dalgaların ancak onları doğru bir şekilde bölerek neyin tahmin edilebileceğidir, ki bu sorunludur veya bir dalga kaldığında. Ve Allah dış güçlerin araya girmesini yasaklar. Bu olur ve onu bulabilirsiniz.
İletişim veya neler olup bittiğini anlamadan tamamen teknik bir yaklaşımın kendi başına zararlı olduğunu düşünüyorum. Tüccarlar milyonlarca milyon, ancak eylemlerinin faktörlerinin tekdüzeliği, dikkate alınan oldukça gerekli faktörlerde bir azalma için umut veriyor. Ve bine kadar varsa, MO'lu GA görevi çekecektir)))
Soru, istihbarat verilerinde düşman ülke nüfusu ve personelinin görülme sıklığının nasıl dikkate alındığı ve bu sayıları yapay zekaya nasıl besledikleridir. Haberlere bakılırsa bu konuda çalışmalar ve sonuçlar var.
Genel olarak, faktörlerin özünü bilemezsiniz, sadece doğru bir şekilde ayırmanız veya etkilerini vurgulamanız gerekir. Bu arada, sen ve ben ne yapıyoruz.)))
Buna bakmaktan kendimi alamadım...
En azından neyle ilgili olduğunu, koşulların neler olduğunu, neden gerekli olduğunu ve ne yazdığını biraz anlarsınız, https://ru.wikipedia.org/wiki/Lissajous Figures
Sonuç olarak bilgi için çok teşekkür ederim. Bu resimleri kendiniz mi yaptınız veya nereden çıkardınız, öyleyse OO üzerindeki çalışmanın sonucu ne oldu?
burada bulundu