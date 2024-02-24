Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1663
Tamamen pratikse, 5 yıl manastırda yaşamanız, tüm nimetlerden vazgeçmeniz gerekir, o zaman para kendiliğinden gelir 😁
Farklı şekillerde olur) Daire satışından rektöre giden para da olabilir)
Bile, görünüşe göre) Hala boğulmamış olman şaşırtıcı)
Çay ......
Çay ......
choleretic)
Ben'inin farkında olan, akrabalarının yasını tutan ve gömen hayvanlar vardır . - Evet, vücutta ve en önemlisi yapısının BEYİN'de kaybederler. Genel olarak, serebral korteks gibi bir maddede, yakın ölüme, zihinsel korumaya karşı koruyucu bir mekanizma olarak kendisi için bir ruh icat eden bir akıl ortaya çıkabilir. Ve bütün bunlar sadece bir nedenden dolayıdır, çünkü kendini tanımlayabilmiş, kendini başkalarının yerine koyabilmiştir. Kendinizi başka birinin ayakkabılarında hayal edin. Hayvanlar bizi düşünüyor mu bilmiyorum. Böyle konuşacaklarını mı sanıyorsun??? :-))))))))))))))))))))))))
çok daha hızlı ve esnek hafızaya sahip olan ve insan konuşmasını anlayan ve (konuşma aparatlarının izin verdiği ölçüde) kendi kendine konuşabilen hayvanlar var. Yani bu maddenin yapısı, çoktan çoğa bağlarla birbirine bağlanmış, küçük bir molekül boyutunda, elektrikli toplardan oluşan bir süngere benziyor ve her gün bir kişi bu tür 100.000 bağı kaybeder ve aynı sayıyı bulur, yani bizim süngerimiz. sadece elektriklenmez ve her saniye her molekül yükünü değiştirir. Her molekülün -100..+100 sayısı vardır. Ve bu bulutta hesaplama kaynar. Aslında, böyle bir bağlantı sayısı, toplam sayının yaklaşık 0.00000001'idir, peki, bu benim ... hazırlıksız :-)
kelime dağarcığında herhangi bir insan dilinden daha fazla kelime bulunan hayvanlar vardır . - Vücutları kusurludur.
zihin çok anlaşılmaz bir şeydir ve büyüklüğünü ölçmek zordur. Ama burada katılmıyorum, bir nöronun iletim hızı, durumu + psikolojik test metrikleri + bir sürü her şey gibi bir çok metrik var. ve evet, ölürler, ancak biyolojik sistem çalışır durumdayken başkaları yerlerini alır.
Testere, Maxim, konuyu sen gündeme getirdin. Bugün yine bütün gün o videoları düşündüm ve size söylemem gereken bir şey var beyler. Bugün bahar gibi kokuyordu, bir sürü sıvı birikintisi vardı ve güneşte çok sıcaktı. Bu günün sıcak olmasını istiyorum.
Ben değilim, Alexey bilinç hakkında başladı)
vücutta kaybetmek? Hayvanlar kaybeder mi?
insan hayvanlardan yalnızca uygarlık türünde farklıdır - teknolojik, başka bir şey değil, ancak birçok yönden daha düşük, tepkilerin ve düşüncenin hızı, duyuların algısının gücü ve keskinliği.
teknojenik medeniyet - bir kişiye üstünlüğü hakkında düşünmesi için sebep veren şey budur, hayvanlar bununla ilgilenmiyor. bir insanın yaptığı şey.))) Tabii ki, Amazon ormanlarında bunlar en korkunç ve vahşi hayvanlar olmasına rağmen, karıncalar gibi daha düşük canlılardan bahsetmiyorum. bu ilkel yaratıkların bile karıncaların (bazı türlerin) kendi çiftlikleri, inek sürülerinin (yaprak bitleri, tırtıllar ve karıncaların üreyip büyüdüğü diğer böcekler) ve agroplantasyonların (gıda olarak mantar ve bitki yetiştiren) analogları vardır.
ama iyi bence.
Andreika bir aptal, size vücudun yapısında tamamen fiziksel ya da şanssız olarak kaybettiklerini söylüyorlar. Yunuslar insanlarla tamamen aynı beyne sahip mi, yani yunuslar insan gibi düşünüyor ve kendi vücut yapıları konusunda aşağılıklarını biliyor mu? Bu, Maksimkin'in bir yerde konferans verdiği vidoslarından aynı şekilde. Ama bahsettiğim şey bu değildi. Elinizde toplardan oluşan bir sünger malzeme olduğunu hayal edin. Her topun içine bir sayı yazılır ve bu sayı diğer nöronlardan kendisine gelen sayılara bağlıdır ve kendi numarasını üç kişiye iletir. Bu top yaklaşık bir molekül büyüklüğünde yani iki telefon büyüklüğünde bir sünger bir tür bulut olacak, yapısı süngeri andıran, içinde hayatın kaynayacağı, çünkü toplar sürekli değerlerini değiştirecek, bunu farklı zamanlarda yapıyorlar. birbirinden. Ve bir kez başlatıldığında, bunun için hüküm olduğu sürece bunu sürekli yapacaklardır. Yani, başlamadan önce sıfırdırlar. Bu tür hücrelerin bütün bir bulutunun elinde. Ve burada öyle duruyorlar ve Sligonian'ı öyle bir şekilde alıyorsunuz ki, kelimenin tam anlamıyla bir nöron CRASH, çatladıkça, yapışkana çarpıyorsunuz. Fofan beni uyandırdı. Ve bu bulut yavaş yavaş kendi alanını geri kazanacak, bu da sonunda her şeyi dolduracak, sünger tıkanacak, ama gerçeğin kendisi. Sen tetheril'de birisin, diğerleri ayakta duruyor ve sadece zamanla daha fazla nöron değişime katılacak. Böyle bir şey görmek ilginç olurdu ...
Ve tabii ki yapay olarak serebral korteksten bir çubuk almayı düşünün. Bar metre ve bir tarafta ve diğer tarafta çalıştırın. Bir nöronu aynı anda farklı yönlerden sürükleriz. Bakalım karşılaştıkları zaman birbirlerine ne diyecekler???? :-))))))))))))
harika, hatta zor bir testere gibi görünebilir, ancak algoritma tutar ..
sen kendin aptal bir hayalperestsin, biyoloji ve nörofizyolojide hiç araştırma yapmıyorsun.