Maksim Dmitrievski # :
Teorisyenler için getiriler (getiriler). Uygulayıcıların kendi yöntemleri vardır.

 
Alexey Nikolaev # :

fiyatın logaritmasının artışlarının örneklenmesi

Para birimlerinin fiyatı zaman zaman değişmez, neden bir logaritmaya ihtiyaç duyar? Ama artışlar değişiyor.
 
Alexey Nikolaev # :

Yine de, d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1]) örneğini almaya çalışın.

Ayrıca, logaritma olmadan da yaklaşıklığı deneyebilirsiniz d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1

Şaşırtıcı bir şekilde, bu formüller çalışmıyor

teklif[i] /teklif[i-1 ]-1 log(teklif[i]/teklif[i-1])


Üstelik sonuç çok yakın, gözlerinizi kıssanız bile farkı göremezsiniz. Eksenler birkaç piksel kaydırılır. Birkaç kez kontrol edildi.

Alexey Nikolaev # :

Teorisyenler için getiriler (getiriler). Uygulayıcıların kendi yöntemleri vardır.

Maksim Dmitrievski # :
Bir teorisyen olarak ben de gerçekten anlamıyorum.

 
Rorschach # :

Üstelik sonuç çok yakın, gözlerinizi kıssanız bile farkı göremezsiniz. Eksenler birkaç piksel kaydırılır. Birkaç kez kontrol edildi.

Bu olması gerektiği gibidir, çünkü küçük x için yaklaşık olarak log(1+x)~x. Bu durumda x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach # :

Şaşırtıcı bir şekilde, bu formüller çalışmıyor

Kalın kuyruklu getiri dağılımının iyi bilinen etkisinin kendini göstermesi mümkündür. Büyük dönüş değerleri, normal dağılım durumunda olması gerekenden daha sık görünür.

 
gizli # :
Yetkili bir bilim adamı, fiyatın logaritma olması gerektiğini yazdı ve tüm teorisyenler körü körüne bunu yapmaya devam ediyor.

 
Alexey Nikolaev # :

Bu yüzden muhtemelen hisse senetleri hakkında yazdı.
 
gizli # :
Okumadım ama bu temelde Black-Scholes formülü türetiliyor ve bunun sadece hisse senedi opsiyonları ile ilgili olduğu söylenemez. Tabii ki, hiçbir şey için tam olarak doğru olmasa da, herhangi bir seçenek teorisi için bir başlangıç noktası olarak kullanılır.

