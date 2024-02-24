Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2535
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
https://www.mql5.com/en/articles/222
Teorisyenler için getiriler (getiriler). Uygulayıcıların kendi yöntemleri vardır.
fiyatın logaritmasının artışlarının örneklenmesi
Yine de, d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1]) örneğini almaya çalışın.
Ayrıca, logaritma olmadan da yaklaşıklığı deneyebilirsiniz d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1
Şaşırtıcı bir şekilde, bu formüller çalışmıyor
teklif[i] /teklif[i-1 ]-1 log(teklif[i]/teklif[i-1])
Üstelik sonuç çok yakın, gözlerinizi kıssanız bile farkı göremezsiniz. Eksenler birkaç piksel kaydırılır. Birkaç kez kontrol edildi.
Teorisyenler için getiriler (getiriler). Uygulayıcıların kendi yöntemleri vardır.
O zaman neden bahsettiğini anlamıyorum.
Bir teorisyen olarak ben de gerçekten anlamıyorum.
Üstelik sonuç çok yakın, gözlerinizi kıssanız bile farkı göremezsiniz. Eksenler birkaç piksel kaydırılır. Birkaç kez kontrol edildi.
Bu olması gerektiği gibidir, çünkü küçük x için yaklaşık olarak log(1+x)~x. Bu durumda x=bid[i]/bid[i-1]-1
Şaşırtıcı bir şekilde, bu formüller çalışmıyor
Kalın kuyruklu getiri dağılımının iyi bilinen etkisinin kendini göstermesi mümkündür. Büyük dönüş değerleri, normal dağılım durumunda olması gerekenden daha sık görünür.
Para birimlerinin fiyatı zaman zaman değişmez, neden bir logaritmaya ihtiyaç duyar? Ama artışlar değişiyor.
Yetkili bir bilim adamı, fiyatın logaritma olması gerektiğini yazdı ve tüm teorisyenler körü körüne bunu yapmaya devam ediyor.
Yetkili bir bilim adamı, fiyatın logaritma olması gerektiğini yazdı ve tüm teorisyenler körü körüne bunu yapmaya devam ediyor.
Bu yüzden muhtemelen hisse senetleri hakkında yazdı.
Okumadım ama bu temelde Black-Scholes formülü türetiliyor ve bunun sadece hisse senedi opsiyonları ile ilgili olduğu söylenemez. Tabii ki, hiçbir şey için tam olarak doğru olmasa da, herhangi bir seçenek teorisi için bir başlangıç noktası olarak kullanılır.