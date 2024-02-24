Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1670

Michael Marchukajtes :
Neden bahsediyorsun....? Ne kaçırdım?

equi, bana müzayedenin bugün nasıl gittiğini göster?

 
equi, bana müzayedenin bugün nasıl gittiğini göster?

Yalan söylemeyeceğim, üzücü. Alışverişlerde aptalca oturuyorum. Sanırım alacağım. Neden kendin söylemiyorsun? Sikotno? :-)
 
Yine, postadaki canavar makinesini yükseltemiyorum, bu yüzden Skynet olmadan ticaret yapıyorum. Aptalca, uğultu olmayan bağırsakta .... Bu pozisyonu kapatacağım ve tekrar sistemin sıkı kontrolüne geçeceğim. Ama artık sıkılmaya başladım :-(
 

Bu arada, sanırım arka odada yeni bir klavye arıyordum ve bir sürü kartuş buldum. Şu anda avın açılacağını düşünüyorum, kesinlikle bankalara gideceğim ve kendimi aptal yerine koyacağım .... En azından bir çeşit teselli ...

 
Bu arada, sanırım arka odada yeni bir klavye arıyordum ve bir sürü kartuş buldum. Şu anda avın açılacağını düşünüyorum, kesinlikle bankalara gideceğim ve kendimi aptal yerine koyacağım .... En azından bir çeşit teselli ...

Komşuna terlikle yazmak sana göre değil.


 

Ya da bir ahbapla tekneyi ters çevirdiler .... Ehhhh zaman vardı :-)


Kendi kendine izolasyonu nasıl harcıyorsun?

 
Yine, postadaki canavar makinesini yükseltemiyorum, bu yüzden Skynet olmadan ticaret yapıyorum. Aptalca, uğultu olmayan bağırsakta .... Bu pozisyonu kapatacağım ve tekrar sistemin sıkı kontrolüne geçeceğim. Ama artık sıkılmaya başladım :-(

Ne fark eder ki yine de birleşeceksin...

 
Bu arada, sanırım arka odada yeni bir klavye arıyordum ve bir sürü kartuş buldum. Şu anda avın açılacağını düşünüyorum, kesinlikle bankalara gideceğim ve kendimi aptal yerine koyacağım .... En azından bir çeşit teselli ...

Av tüfeği mermileri veya daha ilginç bir şey?

 
Av tüfeği mermileri veya daha ilginç bir şey?

Değil .... bir atışla her zamanki 12 kalibre ...
 
Ne fark eder ki yine de birleşeceksin...

Hayır, tuz değil.
