Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1668
Neden öyle? Piyasa %95-99 rastgele olmasına rağmen, oyuncu küçük ellerde %1 determinizm bile yeterli olabilir.
MO, yalnızca bir dereceye kadar "pürüzsüz" işlevler için anlamlıdır, istatistiksel anlamda, en azından bir tür gradyan olması gerekir, eğer PRNG'de olduğu gibi hiç yoksa, MO yardımcı olmaz , bazı buluşsal yöntemler veya fonksiyonlar oluşturma hakkında bilgi.
Buradaki hemen hemen herkes ilk önce yeterli veriyi (örneğin, yılda bir saat serisi), alakasız özellikleri ve doğru şekilde oluşturulmamış hedef olanları kullanır ve ardından mucizevi bir şekilde lambarghini'yi çöpten çıkaracak süper kandırıcı bir sınıflandırıcı aramaya başlarlar. Göstergelerle aynı saçmalık, sadece daha fazla ayar var, bu IMHO bir tür kumar bağımlılığı, her türlü seviyeden geçmek, bulmacaları giderek daha ilginç çözmek, kenarın sonu yok ... Ama bu algoritmik ticaret değil, bir sorun.
Hindilerde olduğu gibi, momentum, SMA ve EMA ve birkaç standart pencere istatistiği oldukça yeterlidir, ayrıca algoritmik ticaret, orman veya güçlendirme bağlamında ML'de de yeterlidir ve yeterli değilse, bu eksiklik başka yerlerde aranmalıdır. MO. Ama hepsi balkabağı üzerindeki bezelye gibi.
Biraz araştırdım, şart sadece devamlılık için. Birkaç optimizasyon bağlantısı
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Dün aptal bir Perşembe günüydü, tıpkı aptal bir Perşembe gibi :-( bu sadece gerçek pazarlarda olur ve bir zam gibi olur.
Bana nasıl sızdırdığını göster, eş...
Evet, her şey yolunda, neyi riske atıyorsunuz? Muhtemelen en fazla birkaç yüz dolar ve ben cesaretle 2700'den 2000'e kadar snp500'de yüz puan yeşil jikle için kısa tutuyorum. Bana gelince, önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD'de İtalya'da olduğu gibi bir veba olmalı, sadece daha güçlü ve basılan trilyonlarca dolara rağmen her şey çökecek. Ve pes edip 2000'in üzerine çıkarsam lanet olsun!
Yapay sinir ağlarında genetik algoritmalar üzerinde makine öğrenimi iş başında))))
vebayı tahmin etmek için vebalar ve sonuçları konusunda uzman olmanız gerekir ... demedim ....
bazı ilginç düşünceler kafamda belirdi
Fiyat artışları fiyat[i]-fiyat[i-1] için basit bir grafik oluşturdum ve sınıra kadar basitleştirdim, fiyat artarsa +1 düşerse -1
sonra onu aldı ve bu temel artışların kümülatif toplamını yaptı, böyle bir grafikle sonuçlandı.
Uzmanlar, sinir ağları çalışanları, ekonometristler ve diğer kötü ruhlar için bir soru))
Böyle bir program tahmin edilebilir mi? çünkü her bakımdan fiyattan çok daha basit ve en önemlisi katkı özelliklerine sahip.
Renko/Range Bar'ları icat ettin :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradeview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Ben bir şey icat etmedim, soru sordum ;)