Bunun canlı bir örneği MQL5 topluluk uygulama mağazasıdır . MQL5 markasının arkasında profesyonel bir ticaret platformu vardır - MetaTrader5 artı büyük bir tüccar ve programcı topluluğu. Yani bu mağazada sinir ağlarına dayalı çözümler için bir bölüm var, birçok bot var, ancak tek bir gerçek değil. Orada sinir ağlarını kullanarak bir bot eklemek kurallar tarafından yasaklanmıştır. İnanması zor, ama bu doğru. Harici bir API bağlama yasağı, sinir ağlarını kullanma olasılığını ortadan kaldırır ve MQL5'te yerleşik araçlar pratikte çalışmaz. Bu konuyu MQL5 teknik desteği ile görüştüm ancak net bir cevap alamadım.
bu ya Metaquot'a bir hit ya da yazarın beceriksizliği
bir tür ürünü tanıtma girişimleriyle oldukça ilkel pazarlama olmasına rağmen, bu ürünün hangi kategoriye ait olduğunu tahmin etmek zordur.
... Evet, hatırladım! aynı Habré'de, çok uzun zaman önce, milliyeti fotoğraf / resim ile belirleyen bir tür uygulama hakkında okudum, bir yorum vardı, size bilimsel bir program değil, bir eğlence ürünü vaat edildiğini söylüyorlar))))
hmm, nasıl... Hasta mısın?
;)
Alıntıda yanlış olan ne?
dilin sinir ağlarını desteklemediği ve bir şeyin yasak olduğu doğru değil https://www.mql5.com/en/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80% D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
Açıklamanızla makalelerin yazarlarının çalışmalarını sorguluyorsunuz https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE %D1%81 %D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
Piyasadaki bu ürünlerin bir kısmının makalelerin yazarları tarafından yayınlandığını, makalelerin malzemelerinin ücretsiz olarak yayınlandığını ve makalelerden birçok çözümün basitçe tekrarlanıp piyasaya sürülebileceğini unutmayın.
tamam, tabii ki bu senin işin, ama IMHO, kendileri için reklam karşıtı yaptılar
dilin sinir ağlarını desteklemediği ve bir şeyin yasak olduğu doğru değil
Ürün listesine baktım. Alaka düzeyine göre listede ilk sırada bir yorum var ve sonra metin olmadan ve bu 2014'ten, bu süre zarfında daha alakalı bir şey görünmedi mi?
Yazı da 2014 yılına ait, o zamandan beri köprünün altından çok sular aktı...
Bence gücenmemeliyiz, sadece eleştirileri duymalı ve daha hızlı değişmeliyiz. MQL5 şifresini çoktan kaybettim, sinir ağları da geçecek.
dilin sinir ağlarını desteklemediği ve bir şeyin yasak olduğu doğru değil
Yani ben de bahsediyorum, dayanıklı olmayacak. Drenajın başlangıç anını belirlemeyi öğrenin. Ve evet, pazarda NS ile çalışmak onu haftada 2 kez eğitiyor…. Her zaman aynı eğitimi almıyorum, bu yüzden kuru anını özlüyorum…
İşin şakası, ben onu yeni veriler konusunda eğittikten sonra öldü...
Ayrıca eğitimden sonra robotun normal şekilde ticaret yapmaya başladığını, her zaman hemen olmadığını fark ettim, bazen bir veya iki gün ticareti atlamanız gerekiyor ve sonra...
tasvir edeceğim..
bir yerde
1) burada tamamen yeniden eğitildim
2) robot biraz para kazandı ve boşaltmaya başladı
3) ama yaklaşık bir gün sonra tekrar kazanmaya başladı
Robotunuz hemen normları değiştiriyor mu?
bu arada, bende var benzer bir yaklaşım ortaya çıktı, neredeyse sizinki gibi
Ne sürüyorsunuz diyeceksiniz, bu sadece kaos, robot çalışmıyor ve basitçe yeniden eğitilmiş ve piyasaya uygun değil
diyeceğim - belki .. Ama
1) Aynı resmi üçüncü kez bile görmüyorum
2) bir gün içinde (geçen seferki gibi) yüz işlem yapmak ve iyi bir artı olmak için aşırı eğitimli veya yanlışlıkla zor
İşte aynı ticaret, aynı birleştirme robotu, ancak zaten kazanmaya başladığında, sadece son gün için
Trendleri ne kadar net gördüğünü ve doğru yöne açıldığını görün, bu tesadüf olabilir mi? aşırı mı?
Bakalım bugün nasıl yapıyor
EH... Kendimi genç tanıyorum :-). Size gerçekten hatırlattım ve şimdi robotu eğitin ve testi tüm alıntı geçmişi üzerinde çalıştırın. Ve göreceksiniz ki denge eğrisi gerçekten istikrarlı bir şekilde aşağı inecek, sonra istikrarlı bir şekilde yükselecek. Yani, ya çalışmıyor, burada devam edebilir ve gerçekten sinir ağının ikinci seviyesini yapabilirsiniz, ancak ikiye bakmak zor olacaktır. Yani, bir polinomu eğitir ve onu temel bir strateji haline getirirsiniz, parametrelerinin çalışmasını izler ve kümenin başlangıcı için bir tahmin yaparsınız, buradaki ana şey kümeden zamanında atlamaktır. Bu bir yaklaşımdır. Diğeri ise, uzun bir süre için olmasa bile, bir antrenmandan sonra sürekli olarak çalışan bir TS aldığınız zamandır. Piyasadaki ana gösterge kar değil, kar elde etmenin istikrarıdır, ikinci durumda, karlı araçların% 80'inden almanız gerekir. Yani, 10 haftadan en fazla 2 kaybedersiniz. Ancak uygulamanın gösterdiği gibi, genel olarak kaybetmek imkansızdır. Şey, ben böyleyim ... kendimden geçtim.
Ama aslında, serinizin bir polinomunu kullanarak, temel bir strateji olarak kullanılabilecek bir yaklaşım elde ettiniz, bu bir göstergedir. Tüm hikaye üzerine inşa edin ve şaşıracaksınız :-)