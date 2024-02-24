Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 734
Hey!
Bir sinir ağı bu şekilde oluşturulur ve eğitilir.
Öğrenmek.
Hey!
Çarşı yok, harika bir görsel gösteri !!!!
Her şeyden önce, sizi tatilde tebrik etmek istiyorum .... kızlar ... ve test eden ile gerçek arasındaki farkı göstermek istiyorum. 03.05.2018 Pazartesi gününden itibaren OOS
test cihazı
Ve buna göre, gerçek ...
Anne canım farketmez....
Tamamen sadece komiteden gelen sinyallere geçmesi nedeniyle. "Bilmiyorum" durumu tüm pozisyonları kapatır ve çitin üzerine otururuz. İşlem sayısı azaldı, ancak kalite değişmedi.
Yukarıdaki örneğin bir gösterge olmadığı açıktır. Set, iki işlem pahasına gelir, ancak zaman gösterecek. Ana şey, oynaklığın hayal kırıklığına uğratmaması ...
not Oyuncu eller ulaşamayacakları yerlere tırmandığında böyle bir denge uyumu sağlanır.....
Sizin için içtenlikle mutluyum ... kızlar ve yardım edemem ama böyle şenlikli bir günde destek oluyorum :-)
8 Mart'tan beri!
bir fotoğraf
Samimi olarak.
ps tek bir işlem geçmiş haftaların tüm karlarını elinden aldığında veya durmalar birer birer yakalamaya başladığında ve size işlem sizi izliyor ve fiyatı aleyhinize çeviriyor gibi görünüyor - öyle görünmüyor. Forex kârı affetmez.
Bu, bir incir MM'niz olduğu anlamına gelir.
Akıllı ve çok makul. özellikle beğendim. "Forex kârı affetmez" Doğrudan boşluğa .... Nadiren bununla karşılaştım ve mevduatımı kaybettim. Bu nedenle, ekleyeceğim.
"Para sessizliği sever" .... Su alanına gidiyorum, çünkü şu anda üzerime ineceklerini hissediyorum ....
Kim böyle kilo değiştirir, bu neyle ilgili? :) Sovyet geri yayılımı falan
Bu yüzden formülü sordum...