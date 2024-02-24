Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1476
Sonunda hiçbir şey söyleyemem - senin için daha kolay olacak mı?
Tamam, diyelim ki inceltilmiş keneler tahmin edilebilir ama komisyonun boyutu bu kadar ise 1-2 tik tahmin etmenin ne anlamı var.
neden büyük zaman dilimlerini inceltmeyi denemiyorsunuz? örneğin, sadece fiyat fonksiyonunun uç noktalarını bırakan bir zikzak veya benzeri bir şey mi, yoksa aynı amaç için bir spektral analiz mi bağlanmalı?
Doc'un tam olarak bununla karşılaştığını söylüyorum - inceltilmiş satırlarda yüksek bir tahmin yeteneği vardı, ancak herkes yaymayı ve komisyonu yedi. Bu nedenle, giderek daha fazla incelmeye başladı ... Korkarım aynı zamanda zamanın doğrusal olmayanlığını kaybetti, saf SB'ye gitti ve hayal kırıklığına uğradı ... Ne yazık ki, bu da mümkün .. .
Hadi Alexander_K
veya yanlışımı kanıtlarla tartışın (takma adlar olmadan başkasının ticaretinin ekranı , masumiyetinizin kanıtı olarak kabul edilmez)
Bu ciddi bir suçlamadır, bir başkasının kodunu kendinize aitmiş gibi vermek ve başka birinin hakkını kanıtlamak, bu sonsuz handikap için muhtemelen bir algo tüccarının yapabileceği en aşağılık ve mahkum şeydir.
Bu ciddi bir suçlamadır, bir başkasının kodunu kendinize aitmiş gibi vermek ve başka birinin hakkını kanıtlamak, bu sonsuz handikap için muhtemelen bir algo tüccarının yapabileceği en aşağılık ve mahkum şeydir.
:)) Üzülmeyin üslubu ve içeriğiyle harika paylaşımların efendisi, - İşaretim, acı çekenlerin aklını karıştırmamak için sakladım.
bak o kadar da zor değil...
fiyatı al
zikzak veya benzeri bir şey atın, başka bir şey kullanıyorum (Algısal OlarakÖnemli Noktalar)
sonra sadece uç noktaları bırakırsın, ara değerlerden temizlersin
orijinal yüzden sadece 17 puan aldı. Şimdi ayırt ediyoruz
En sevdiğiniz "durağan" dizileri normal aralıklarda onlarca veya yüzlerce puanla alıyoruz, şimdi onunla bir şekilde çalışabilirsiniz.
Ağım bu tür verilerle, denediklerimden çok daha iyi çalışıyor ve birçok şey denedim.
Ve sonra orada kendini inceltin ya da onunla ne istersen onu yap
Harika. Bu yaklaşıma karşı mıyım? Sinyali açın - acı çekenlerin de kazanmasına izin verin.
Harika. Bu yaklaşıma karşı mıyım? Sinyali açın - etkilenenlerin de kazanmasına izin verin.
Evet, size rütbenizdeki puan aralığını nasıl artırabileceğinizi gösteriyorum, buna ihtiyacım yok... Seviyelerle çalışıyorum ve başka bir şey tanımıyorum (henüz) ve buna göre tanımıyorum yaklaşımlarınız, çünkü onlar (dönüşümler) seviyelerle ilgili tüm bilgileri kaldırır
Ancak, sonuçta, bu dalda neredeyse hiç kimse girdi verilerinin ön işlenmesiyle uğraşmaz. Ama Sihirbaz 1000 sayfa önce bunun en önemli olduğunu ve bu aşamanın tüm MO ustalarının en önemli sırrı olduğunu söyledi. Ve Sihirbaz dinleyebilmelidir.
Bütün ironi, Öğretmenin ne söylediği önemli değil, aksine, onun eşsiz Dehasının Saflığını bir kez daha yanlış yönlendirmeye veya basitçe bir kez daha göstermeye çalışıyor olmasıdır.
Ayrıca, ironi, hiçbir dönüşümde, herhangi bir dönüşüm olmadan orijinal alıntılardan daha iyi eğitim almanın mümkün olmamasıdır. örnekler verdim. Sorun, verileri ölçeklendirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır, ancak herhangi bir ölçeklendirme bilgiyi öldürür. Halkadan çıkması o kadar kolay olmayan bir kısır döngü ortaya çıkıyor.
Büyücü, muhtemelen, bazı yerlerde burun tarafından yönlendirilir - bu yüzden büyücüdür. Ama bazı şeyleri anlamama yardım etti. Son olarak, srach'ınızı atlıyorum - çünkü ikinizin de forumda bulunması bana güç verdi ve bunun için size minnettarım.
Veri inceltme/ön işleme konusunda fikrimi koruyorum: gerekli. Ancak bu tartışmalı bir soru olsun.
Evet, bu bir srach değil, sadece bir şaka)
ön işleme gereklidir, ancak farklı farklılaşma türleri bir şekilde tüm göstergeleri, kesirli farkı büyük ölçüde kötüleştirir. dahil olmak üzere. Belki de NS için tam olarak indirimleri yapmanız ve iyi setler seçmeniz gerekiyor.