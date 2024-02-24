Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1477
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyatın nasıl düşürüleceği başka bir fikir geldi.
Fiyatı alıyoruz ve diyelim ki 10 kümeye topluyoruz, ağı eğitiyoruz, hataya bakın ..
Sonra bir kümeyi atıyoruz, onuncusunu diyelim, ağı tekrar eğitelim, hataya bakın. Ve böylece ilginç bir şey bulana kadar tüm kombinasyonları sıralarız ... Sonunda, iyi tahmin yapabilmek için seride sadece 1,3,9 küme bırakmanız gerektiği ortaya çıkabilir.
Fiyatın nasıl düşürüleceği başka bir fikir geldi.
Fiyatı alıyoruz ve diyelim ki 10 kümeye topluyoruz, ağı eğitiyoruz, hataya bakın ..
Sonra bir kümeyi atıyoruz, onuncusunu diyelim, ağı tekrar eğitelim, hataya bakın. Ve böylece ilginç bir şey bulana kadar tüm kombinasyonları sıralarız ... Sonunda, iyi tahmin yapabilmek için seride sadece 1,3,9 küme bırakmanız gerektiği ortaya çıkabilir.
Bir benzetme, Alexei gibi bir ağaçtan yaprak atmak.
Ama sorun şu ki 1 ağaç her zaman ormandaki 100-200 ağaçtan daha kötüdür.
Analoji - Alexei gibi bir ağaçtan yaprak atmak
hayır, tamamen farklı...
yaprak atmak, süreci tahmin eden karar ağacındaki kuralları değiştirmektir.
ve sürecin kendisini değiştirmeyi öneriyorum
Evet, bu bir srach değil, sadece bir şaka)
Büyücü 4 aylık bir tatile daha başlar, Öğretmen "imajı yükseltmek" için çift sürmeye devam eder. Bu prikalyuha))) ölüyorum ...
Fiyatın nasıl düşürüleceği başka bir fikir geldi.
Boyutu farklı şekillerde azaltabilirsiniz, mantıklı olacaktır. En basit örnek. Siyah ince - yakın, mavi noktalar
dama kesişimleri, kırmızı - orijinal BP'yi mavi noktalar kullanarak geri yüklemeye yönelik ilkel bir girişim. Bir çok kurtarma yöntemi var.
"Kırpma kalitesi" örneğin restorasyon için kullanılan fonksiyonun basitliği ile değerlendirilebilir. Daha kolay, daha iyi...
Bir benzetme, Alexei gibi bir ağaçtan yaprak atmak.
Ama sorun şu ki 1 ağaç her zaman ormandaki 100-200 ağaçtan daha kötüdür.
Atmayın ama götürün. Farklı mini stratejileri büyük bir havuzda toplamak gibi. Ve sonra ya ortak bir karar ya da her sayfaya şu anda yaptığım gibi sabit bir parti verin.
yaprak atmak, süreci tahmin eden karar ağacındaki kuralları değiştirmektir.
Bu kurallar neden değişiyor? Hayır, sistemin iyiliği için herhangi bir tahminde bulunabilecek olanlar hariç tutulduğundan, sonuçlarından daha emin olan yaprakların yalnızca bir taraması vardır. Yani bir ağaçta sadece duruma çözüm olmayabilir ama yüzlerce farklı ağaç kullanılıp üzerlerinde seçim yapıldığında duruma bir çözüm bulunmama şansı önemsiz hale geliyor.
Büyücü 4 aylık bir tatile daha başlar, Öğretmen "imajı yükseltmek" için çift sürmeye devam eder. Bu prikalyuha))) ölüyorum ...
zaten 3. şahısta kendinden bahsediyorsun, çoktan yola koyuldun)) görüntü düzgün
Boyutu farklı şekillerde azaltabilirsiniz, mantıklı olacaktır. En basit örnek. Siyah ince - yakın, mavi noktalar
dama kesişimleri, kırmızı - orijinal BP'yi mavi noktalar kullanarak geri yüklemeye yönelik ilkel bir girişim. Bir çok kurtarma yöntemi var.
"Kırpma kalitesi" örneğin restorasyon için kullanılan fonksiyonun basitliği ile değerlendirilebilir. Daha kolay, daha iyi...
İlginç için teşekkürler! "İnceleme" ve "kurtarma işlevleri" için herhangi bir bilimsel isim var mı? bu konuda okumak ilginç olurdu
Bu kurallar neden değişiyor? Hayır, sistemin iyiliği için herhangi bir tahminde bulunabilecek olanlar hariç tutulduğundan, sonuçlarından daha emin olan yaprakların yalnızca bir taraması vardır. Yani bir ağaçta sadece duruma çözüm olmayabilir ama yüzlerce farklı ağaç kullanılıp üzerlerinde seçim yapıldığında duruma bir çözüm bulunmama şansı önemsiz hale geliyor.
peki, bu kuralda bir değişiklik, nasıl bükülmez, ama hangi yönde değişti, bu başka bir soru
Güvercinlerin geçişi ile çiziminize bakıyorum ve kavşaklarda fiyatın ne kadar soğuk ve sıklıkla döndüğü, sadece ters yönde)) kalabalığın sinyallerine karşı çıldırıyorum
Ancak elbette, piyasa özelliklerinin oynaklığı nedeniyle her zaman işe yaramaz, uyarlanabilir bir göstergeye ihtiyaç vardır. Ve aklıma, geri dönüşleri olabildiğince doğru bir şekilde yakalamak için Ulusal Meclise maskotların "doğru" dönemlerini gerçek zamanlı modda tahmin etmeyi öğretirsek?
Hedef ve hangi fiyat parametrelerinin tahmin edici olarak alınması gerektiği hakkında kimin fikri var?
Pekala, bu türün bir klasiği, yukarıda TS'nin optimum özelliklerini ve sonuçlarını tahmin etme hakkında yazmıştım (eşitlik\pnl...)
"Alnında" ise, ilke iade veya öküz ile aynıdır, numuneyi "önce" ve "sonra" olarak böldüğünüz her numune için, bazı hareketli nokta fiyatı(t), {fiyat üzerindeki herhangi bir özelliği hesaplayın (tN),price (t)} ve hedef {fiyat(t+1),fiyat(t+K)} ve t'yi tüm satırda çalıştırın. Bu durumda hedef, gelecekte bir pencerede {fiyat(t+1),fiyat(t+K)} değerindeki pürelerin optimumu olacaktır ve özellikler, Stokastik veya momentumlardan temelde herhangi bir şey olabilir. farklı periyotlar, önceki periyot{fiyat(tN),fiyat(t)} üzerindeki pürelerin veya diğer TS'nin optimumuna.
JPrediction'ın hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
14 benziyor