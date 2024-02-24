Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1459
Ne dediğini anladı mı? Bununla ilgili değil. Bir kez daha, gerçekten aptal için:Neandertal düzeyinde tam bir saçmalık - anlamadığını tekrarlıyor.
sen d misin? aynı şeyi söylüyor
d.. retorik hakkında soru
hocam cehennemin dibine git
sen de d...
Piyasa oynaklığı hakkında...
Sabit TP/SL ile ticaret yapmak için ormanı eğitmeye çalışıyorum.
İlginç bir geriye dönük test gördüm (yani hikayeye uygun)
17 Ocak 2017 tarihine kadar TP=120 ve SL=80 seti iyi bir kazanç sağladı ve daha sonra çalışmayı bıraktılar. Görünüşe göre fiyat hareketlerinin genliği değişti, örneğin 2016'da benzer noktalardan 120 puana ulaşmayı bıraktı. İleri, yaklaşık olarak 2017'nin tamamı gibi çıktı, yani. 50/50
büyük olasılıkla, trend bileşeninin kaybıyla birlikte gürültü için yeniden eğitildi
eğilimler yeniden eğitilirse, eşitlik tam tersi şekilde yansıtılır
bazen de böyle çıkıyor, neyle bağlantılı olduğunu tam olarak anlamadım, her zaman farklı şekillerde (kendi kendine öğreniyorsa, kontrolsüzse)
işte 2. yeniden eğitim türü (trendde). Doğru ve yanlış yönlerde yeniden eğitildi (aynı model)
2019.03 eğitiminden itibaren
en basit nasıl öğretileceğini biliyor mu? örneğin günlük grafiklerde bir trend oluşturursunuz. Normal bir çizgi veya oluşturduğunuz bir polinom ile bir arsa arıyorsunuz, yarısı üzerinde eğitim veriyorsunuz, saniyede aynı derecede iyi olmalı. Trend devam ettiği sürece (trendden sapmaları kontrol edersiniz), bot ile ticarete devam edersiniz.
Diğer yolu kazıyorum.
Trend oluşturmuyorum, bir öğretmenle eğitimim var, her çubuk TP'ye mi yoksa SL'ye mi ulaşacağı işaretleniyor. Oradaki eğilimler veya daireler - ormanın kendisini düzenlemesine izin verin.
Benim durumumda, 01/17/2017'den sonra TP'nin daha az elde edildiği veya SL'nin daha sık elde edildiği açıkça görülmektedir.
Orman bunu nasıl çözecek, büyük bir onur değil mi?trendden sorumlu bir özellik var ya da yok
farklı zaman dilimlerinden bir düzine çubuk bu tür bilgileri taşır.
bu pek olası değil
Genel olarak, orman bu 10 çubuktaki kalıpları hatırlayacak ve yakın bir durumda benzer şekilde davranacaktır.
Gürültüyü de hatırlayacak olması üzücü.
hayır, böyle çalışmıyor. Yusuf gibi (yani her zamanki gibi) çıkacaktır. Ekonometri , türlere göre geliştirilen boşuna değildi, kimse bu kadar küçük örneklerden hiçbir şey hatırlamıyor.
Trendler ve diğer bileşenler öne çıkıyor. Bundan sonra, NS'ye uyan doğrusal olmayanlar kalır. Onlar. katmanlı bir kek (en az 2 kat)her türlü asayulenki ve diğerlerinin tryndya olduğu gerçeği - kitap okumayan çok acıklı insanlar
Genel olarak tabi ki farklı hindileri ormana yedirmeye çalışmanız ve sonuca bakmanız gerekiyor. Belki zamanla trend olanlara ulaşırım. Zigzag açıldı, ancak% 32'si Alexei'nin yaptığı gibi çalışmadı ( Görünüşe göre bir tür özel ZZ'si var veya hala gözetliyor.