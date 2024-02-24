Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2433
Algoritmayı "bilgi tabanı" sürüm 1.0.0'ın ilkelerine göre uyguladı :)
"Bölge"nin genişliği ve yüksekliği nasıl belirlenir?
Veritabanından kuralların yanıtını nasıl tartıyorsunuz?
Aşıları “bilgi tabanında” olmadığı için tartmıyorum, yine de bir insan gibi her şeyi görüntü şeklinde yaptım..
Bölgenin genişliği pahasına, burada tüm konsepti ortaya çıkarmak gerekiyor, detayları açıklamadan size özü anlatacağım, çünkü uzun zaman alıyor..
Mevcut bir modelimiz var (son n fiyatlar ya da her neyse)
"Bilgi tabanında" aynı kalıpları arıyorum ve nasıl sona erdiklerini görüyorum.
Doğal olarak, kalıpları normalleştirilmiş bir koordinat alanına çevirmek gerekir.
Kalıpların yörüngelerinde biraz kaos elde ediyoruz, ilginç bir şey değil ..
Sadece bir açıklama: trendlerinizi, ZZ'nizi ve diğer çöpleri ( mavi elips ) bu şekilde tahmin etmeye çalışıyorsunuz.
En saf kaosla uğraşanlar
Tamam, devam edelim, ama yine de kaos mu ??? İnsan gözüyle bakarsanız, her üç yörüngede de belirli bir model olduğunu göreceğiz, yani her üç durumda da fiyatın aşağı sıçradığı bir bölge var.
Algoritma bu aramayı otomatik olarak yapar.
sorunun cevabı:
"Bölge"nin genişliği ve yüksekliği nasıl belirlenir?
Bu, bulunan bölgenin genişliğidir, nesnel nedenlerle sürekli farklıdır.
Ardından bulunan bölgeyi normalize edilmiş koordinatlardan mutlak olanlara çeviririz ve tahmini geri tepme bölgesini alırız.
İşte bu, çok basit))
ps Bilgi tabanındaki kalıpları bulma algoritması ne kadar akıllı ve bilgi tabanının kendisi ne kadar zenginse, robot o kadar akıllı
Yaklaşım ilginç.
Ana şey basit ve anlaşılır, ayrıca bilgi tabanı sayesinde zaman dilimlerinde değişmezliği elde edebilir, günlerde bir kalıp bulabilir ve dakikalara uygulayabilirsiniz.
Serinizi entropi ile ölçmek ve orada neyin oturduğunu anlamak daha kolay değil mi?) Peki, yoksa entropi uydusundan farklı mı?
burada entropi ne tarafta?
burada entropi ne tarafta?
seri tahmin edilebilirliği
seri tahmin edilebilirliği
Hiç bir şey anlamadın, yazımı dikkatlice tekrar oku
Hiç bir şey anlamadın, yazımı dikkatlice tekrar oku
bunu yarım yıl önce veya daha fazla kümeleme yoluyla yaptı. Yapılarınız doğada varsayımsal, yeni verilerde her şey farklı olacak, çünkü sb'den farklı olmayan entropiye bile bakmadınız.hatta bekleyen siparişlerin verildiği belirli "bölgeler" ile aynı kümelerin demetlerini gösteriyor gibiydi. Bir bot yazdım, test cihazında kontrol ettim, üzücü çıktı
M algoritması 2 aydan fazla yeni veri görmedi, oldukça eski verilerle karar veriyorlar , ama bana gelince oldukça yeterli ..
İşte bugünün 5 dakikalık euro tablosu
İşte senin için Max)