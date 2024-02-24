Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 145
Soruna katılıyorum, birkaç haftadır grileşiyorum ...
yani geçmişe ne kadar çok bakarsanız, komşu gözlemleriniz o kadar bağımlı olur. ? belirsiz...
Ve incelme hakkında, lütfen açıklayın. konuyu da anlamadım..
TAMAM. Kendi örneğinde.
ooo!! Bir şey daha, şimdi her şey çok açık :)
1) pencerenin boyutunu birkaç kez küçültebilirsiniz, ardından bölümler her dilimde daha az benzer olacaktır
2) Molaları mümkün olduğunca artırabilirsiniz, bu aynı zamanda biraz yumuşatmayı da ortadan kaldıracaktır.
Belirlenecek ilk şey, ihtiyacınız olan tahmin ufkudur. Keşfedilecek hikayenin derinliği buna bağlı olacaktır.
3000, 1000, 300 ve 150 bar (AUDUSD/H1) geçmiş derinliğine sahip trend çizelgelerine bakın.
Resimler ters sırada eklenmiştir.
Ayrıca, 3000 bar için yön "Yukarı"dır.
Kısaca
24 barlık bir tahmin ufkuyla ilgileniyorsam (bir gün) 3000 bar geriye bakmama gerek yok. 300 bar yeterlidir.
İyi şanlar
24 adım ilerisini tahmin etme fikri bana şüpheli geliyor.
Hem sınıflandırmada hem de regresyonda, her zaman tam olarak BİR adım ileriyi, ancak örneğin H1, H4 ve D1'e göre tahmin etmek gerekir. H1'de işlem yaparken, H1 4 ve 24 adım ileri için tahminler alacağız.
İdeal olarak, TF, temel tekliften yapay olarak yapılmalıdır. Örneğimde H1 yüklüyoruz ve gerisini terminalden almıyor kendimiz yapıyoruz. Bu yaklaşımla, D1'i 00:00'a değil, kesinlikle mevcut saatten 24 saat ileri alıyoruz.
Ne yaptığımıza bağlı. Örneğin, 24 saatlik trend tahmini oldukça tatmin edicidir (eğri çok düzgündür). Onlar. Doğruluk için özel gereksinimler olmaksızın bir eğrinin ŞEKİLİNİ görmeniz gerektiğinde.
Aksi takdirde, örneğiniz kesinlikle doğrudur (prensip olarak). Ve sürgülü pencere seçeneği (24 saat) de çok kullanışlıdır. Çok şey ayrıntılara bağlıdır.
İyi şanlar
Soru..
Dağıtımı alışılmış vektör olan fiyata göre yaptım ve bir piyasa profili gibi çıktı, ancak gerçek bir hacim profili oluşturmak ve fiyatı dağıtımdaki hacimle ilişkilendirmek mümkün mü?
Fiyat ve hacim alan ve belirli bir genel tablo oluşturan göstergeler var. Ve bunun için zaten dağılımı hesaplayabiliriz. Örneğin Chaikin Osilatörü veya Gösterge/Hacimler klasöründe birkaç tane daha. Ancak Forex'te kene hacimleri olacak ve gerçek olanlar değil, korelasyonlu olmalarına rağmen hala kötü, borsada gerçek hacimleri izlemek daha iyi.
Forex ticareti yapmıyorum, metatrader'a aşina bile değilim :)
Profili R-ke'de çeşitli formlarında denemek istiyorum, iki vektör üzerinde bir dağılımın nasıl oluşturulacağı açık değil
ve mutlaka hacimler değil, bu sadece yeni başlayanlar için, herhangi bir şeyi profile bu şekilde sokabilirsiniz, sadece fiyatla ilgili herhangi bir şey yapmanız gerekir ve bunlar iki vektördür