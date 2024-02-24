Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 146
Forex ticareti yapmıyorum, metatrader'a aşina bile değilim :)
Profili R-ke'de çeşitli formlarında denemek istiyorum, iki vektör üzerinde bir dağılımın nasıl oluşturulacağı açık değil
ve mutlaka hacimler değil, bu sadece yeni başlayanlar için, herhangi bir şeyi profile bu şekilde sokabilirsiniz, sadece fiyatla ilgili herhangi bir şey yapmanız gerekir ve bunlar iki vektördür
Bu forumda ne yapıyorsun? Tamamen MetaTrader terminaline ayrılmış bir forum mu? Sonuçta, MetaTrader ekosisteminin dışından içine doğrudan erişim (API) olmayacağı daha önce söylenmişti.
Bu şubenin adını okuyun ve bana metatrader'ın burada hangi tarafta göründüğünü söyleyin?
Bu şubenin adını okuyun ve bana metatrader'ın burada hangi tarafta göründüğünü söyleyin?
Terminal tesliminde yeni matematik kütüphaneleri ortaya çıktı, örneğin: ( "MQL5'te istatistiksel dağılımlar - R'den en iyiyi almak" makalesinin tartışılması ) - öyleyse neden MetaTrader ile ilgili örnekler yayınlamıyorsunuz?
Evet, çünkü nasıl klişe yapacağımı bilmiyorum :) MQL'ye aşina değilim
Ve genel olarak, zaten keyfi olarak öyle görevlerim var ki, ben bile (hiç programcı olmadım) herhangi bir yerleşik işlevle çıkamayacağınızı anlıyorum, her şeyi kendiniz yazmanız gerekiyor ... Çevirdiğiniz gerçeği bir düzine istatistik. R'den gelen işlevler kesinlikle iyi ve hatta övgüye değer, ancak bunun R'nin yetenekleriyle karşılaştırıldığında okyanusta bir damla bile olmadığını anlayın, sürekli gelişiyor, her gün yeni kütüphaneler ortaya çıkıyor, işlevler değil, kütüphaneler, buna nasıl ayak uydurabilirsiniz? Bugün nasılsın? evet ve neden? sadece kullanılması gerekiyor...
MQL dilini bilmiyorsun, terminali bilmiyorsun, herhangi bir şeyi nasıl yargılayabilirsin?
not. Yazık ama forumda MT ekosistemine parazit yapan birçok kullanıcı var. Bununla birlikte, bu aynı zamanda en zeki insanları MQL araştırmasına çeken ve elbette parazitleri çeken platformun muazzam popülaritesinden ve ilerlemesinden bahsediyor, onlarsız nereye gidebiliriz...
boşuna bu konuşmayı bırakalım, herkesin kendi görüşü ve bu konunun da belirli bir konusu var...
İşte güzel bir makale: https://www.r-bloggers.com/5-ways-to-do-2d-histograms-in-r/
İşte daha gerçek hayattan bir örnek. Arşivde - 2012'den bugüne eurusd h1 ile RData.
MetaQotes-Demo hem kene hacimleri hem de işlem hacimleri sağlar, ancak ne kadar güvenilir olduklarını bilmiyorum.
Teşekkür ederim! Benim karavanımda buna benzer bir şey vardı...
Ama bu h2$counts matrisinin nasıl yorumlanacağı net değil, çok fazla şey var, korku...
https://futures.io/matlab-r-project-python/29465-r-volume-profile-volume-price.html bir şey aldım, çözeceğim
Sadece bir vektör alırsanız - fiyat, o zaman histogram her bir fiyat seviyesinin tekrar sayısını gösterecektir. Basitçe söylemek gerekirse, çizginin dışında büyüyen çubuklar olacak.
İki vektör alarak - fiyat ve hacim, o zaman fiyatın kendi seviyeleri olacak ve hacmin kendi seviyeleri olacaktır. Bunlar bir düzlem oluşturan iki farklı boyuttur. Histogram çubukları, her fiyat ve hacim kombinasyonu için tekrar sayısını göstererek daireden yukarı doğru büyüyecektir.
hist2d 3D çubuklar çizmek yerine yüksekliklerini renkli olarak gösterir. Aynı veriler üzerinde daha güzel bir versiyon şöyle görünür:
Fiyat ve hacim için hist()'deki gibi basit bir histogram çizmek için, iki vektörü (fiyat ve hacim) bir formülle bir vektöre dönüştürmeniz ve bunun için bir histogram çizmeniz gerekir . Ne tür bir yeni vektör olduğuna, ondan ne istediğinize ve nereden alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Kabaca söylemek gerekirse, yukarıdaki 3B görüntüden, sonsuz sayıda yolla yapılabilen düz bir histogram elde etmek istiyorsunuz.
h2$counts, bu histogramın matris temsilidir. Örneğin, histogram boyutunu 5x5 yapmak ve daha net hale getirmek için nbins=5 alın ve h2$counts'a bakın - bu da 5x5 matris olacaktır. Histogramın hücresi ne kadar parlaksa, karşılık gelen hücredeki matriste sayı o kadar büyük olacaktır.
Daha sonra eklendi.
Nasıl güzelleştirileceğini buldum -