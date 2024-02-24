Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 144
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ağa fiyat göndermenin alternatif yollarını düşünüyordum, hemen hemen tüm başarılı tüccarların ticaret seviyelerinin sadece bir dizi en son fiyat değerini değil, aynı zamanda geçmişteki grafiğin bir parçasını da hesaba kattıklarını fark ettim. aynı fiyatlar
Bu yaklaşımın uygulanmasını düşünüyorsanız, o zaman çok sayıda sorun ortaya çıkıyor, merak ediyorum kim böyle bir şey yaptı? sohbet etmek isterim...
Bu yaklaşımı şimdilik erteledim ama umut verici olduğunu düşünüyorum...
Şimdi dikkatimi daha basit şeylere çevirdim, tam kapsamlı olmasa da geçmiş fiyatları farklı bir şekilde hesaba katmayı deneyebileceğimi düşündüm ve ayrıca fiyatla ilgili bilgileri önemli ölçüde sıkıştırabilirsiniz, fiyat hakkında konuşuyorum. fiyat profili (iyi veya hacim profili), çünkü gerçekten, bir düşünün, birkaç yüz çubuğu tek bir histograma sıkıştırabilirsiniz, geçmişin çoğunu hesaba katıyoruz ve aynı zamanda fiyatı sıkıştırıyoruz... Ben' Acemi bir programcıyım ve hala profili uygulayamıyorum, bu yüzden kolay yoldan gittim, aptalca dağıtımı aldım ve piyasa profiline göre değil arsa fiyatına göre mi kurdum? ;)
Ağın böyle bir dağılımı (profili) ham haliyle fiyattan daha iyi anlayacağına dair bir umut var, çünkü böyle bir profilin, sayıyı sayarak yapılan tüm işlemleri hesaba kattığı söylenebilir. tek bir fiyata grafik isabetleri ve ticaret teorik olarak bir seviye ... Kontrol etmemiz gerekiyor ... Söylendi ve yapıldı :) D.trader "y sayesinde bu dağılımı anlamama yardım ettiği için
Kayar bir pencerede 200 fiyat değerinde bir dilim aldım, ölçekledim, ortaladım , sonra dağıtım yaptım, "RF" ye beslendim
çıkışlar
H$ araları
H$ sayıları
ve dağıtımın yapıldığı dilimin kendisinden son 5 değer, böylece algoritmalar H$breaks ve H$counts değerlerine göre son değere göre gezinebilir , çünkü fiyatlar zaten normalize edilmiştir
grafik 5 dk, her zamanki gibi hedef, geri dönüşler
sonuç şöyle oldu ... bazen ağ ne yapacağını hiç anlamıyor
bazen, sadece muhteşem geliyor, girdilerin kalitesi sadece mükemmel
iyi ve ilginç bir şekilde, yeni verilerde sabit depo tahliyesi yok
hiçbir şey ayarlanmadı, çapraz doğrulanmadı, modeli aptalca eğittim - sonuca baktım
Eğer ilgilenen biri varsa, hedeflediğiniz kişilere öğretmeyi deneyebilirsiniz, belki birlikte mantıklı bir şeyler buluruz...
İlginiz için teşekkür ederim ;)
Bu yaklaşımda çözülemeyen veya çözülebilen ancak iyi bir eğitim sağlamayan birçok sorun vardır.
Peki, piyasa profilini programlamamak için sadece bir dağıtımla değiştirdim, o normal dağılımlar ve özellikleri burada dikkate alınmıyor mu yoksa yorumu anlamadım mı? :)
Anlaşılmadı.
960, 970, ... - bunlar fiyatlar, dağıtımı yapmadan önce, her fiyat indirimini ölçeklendiriyorum ve istasyona getirdiğim fiyatları ortalıyorum (normalleştiriyorum). görünüşe göre, sadece resimdeki örnekte fiyatları -2'den 2'ye kadar gösterirsem, anlamak için çok net olmaz
960, 970, ... - bunlar fiyatlar, dağıtımı yapmadan önce, her fiyat indirimini ölçeklendiriyorum ve istasyona getirdiğim fiyatları ortalıyorum (normalleştiriyorum). görünüşe göre, sadece resimdeki örnekte fiyatları -2'den 2'ye kadar gösterirsem, anlamak için çok net olmaz
Peki o zaman tamam. Ancak son fiyat için bir bağlayıcılık yoksa, ortalamanızın nerede olduğu araba için net değildir. Şimdi, tüm fiyatlar ikincisinden çıkarılırsa, ortalama sıfıra gidecek ve bu ortalamanın fiyata göre konumu sabitlenmiş olacaktır.
Yazımda koyu mavi ile vurgulanmış
link var :)
Yazımda koyu mavi ile vurgulanmış
Harika. Fikir genel olarak ilginç!
Bu nasıl çözülebilir? tek bir dağıtım dilimine değil, aynı anda birkaç dilime hizmet etmek için mi?
Korkarım daha geniş bir bilgi dizisi nedeniyle yeniden eğitim olmayacak, resimde ntree = 20 , mtry = 5 parametreleriyle gösterilen RF modeline sahibim.
ntree = 100 olarak ayarlarsam, model genellikle yeni veriler üzerinde tek bir işlem yapmaz, bu nedenle yeniden eğitilir
===========================================
Ağın geçmişteki çizelgeleri aynı fiyatlarla görmesi sorununu nasıl çözeceğimizi hala bulmamız gerekiyor.
BURADA ağın şimdi gördüğü şey
mavi alan, ağın görüş alanına giren şeydir, mavi çubuklar bu alandaki fiyat dağılımının nasıl göründüğüdür ve ağ çok fazla 200 mum görmesine rağmen , benim için göremez asıl mesele, daha önce aynı fiyatlarda olan grafikler
Ve nedense bana öyle geliyor ki, bu tam olarak kilit bilgi
Ve ağ bu konuda hiçbir şey bilmiyor
Ağın geçmişteki çizelgeleri aynı fiyatlarla görmesi sorununu nasıl çözeceğimizi hala bulmamız gerekiyor.