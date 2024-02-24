Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1433
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Asıl meseleyi anlamıyorsunuz, bu sadece fiyat eylem planının uygulanması. Planın çok karmaşık olması gerektiğini kim söyledi ve kim sürekli aynı olması gerektiğini söyledi?
Mümkünse, ne tür bir "fiyat davranış planı" hakkında yorum yapın. Ve istatistiklere gelince, sadece hizmetimizde var, eğer bir şey her zaman farklıysa ve bir kalıbı (aynılık) tespit etmenin bir yolu yoksa, o zaman rastgelelikle uğraşıyoruz, örneğin, formun basit bir RNG'si x (t + 1) = (a * x (t)+b)%c büyük {a,b,c} ile "rastgele" çünkü istatistiksel olarak tahmin edilemez, VR ile aynı, istatistik yok = ticaret avantajı yok = boşaltmak
Mümkünse, ne tür bir "fiyat davranış planı" hakkında yorum yapın. Ve istatistiklere gelince, sadece hizmetimizde var, eğer bir şey her zaman farklıysa ve bir kalıbı (aynılık) tespit etmenin bir yolu yoksa, o zaman rastgelelikle uğraşıyoruz, örneğin, formun basit bir RNG'si x(t + 1) = (a * x (t)+b)%c büyük {a,b,c} ile "rastgele" çünkü istatistiksel olarak tahmin edilemez, VR ile aynı, istatistik yok = ticaret avantajı yok = boşaltmak
Geçenlerde bir arkadaşıma yazdığım bir mektuptan alıntı yapayım (bir kişi tüccar veya matematikçi değildir) - bugünkü piyasa vizyonumun özünü ve onunla çalışma girişiminin bir tanımını içerir.
"
...
Neden simya ile karşılaştırıyorum, ama her şey basit - sonuçtan beklentiler her zaman gerçeği aşıyor ve bu beklentilerin bilimsel bir gerekçesi yok, sadece bir hipotez. Fikirlerin sürekli araştırılması ve test edilmesidir. Geçen yüzyılda piyasayı anlamak ve tanımlamak için birçok girişimde bulunuldu - bilim dünyası, varlıkların fiyatının rastgele olduğu hipotezine eğilimlidir - sözde rastgele yürüyüş, ancak bunu tanımlayamadıkları gerçeğiyle haklı çıkarırlar. fiyat oluşumunu etkileyen bariz kalıplar - bazıları birçoğunun olduğunu ve bu nedenle her şeyi hesaba katmanın imkansız olduğunu kabul ederken, diğerleri her fiyatın arz ve talep dengesi olup olmadığına inanıyor. Algoritmik tüccarlar topluluğunda farklı eğitime sahip birçok insan var ve bu elbette onların kararlarını etkiliyor - matematikçiler, fizikçiler, kimyagerler, programcılar, ekonomistler, ayrıca sporcular, pilotlar, tasarımcılar var, genel olarak çok şey var. farklı deneyim ve bilgiye sahip farklı kişilerden oluşur, ancak tüm bunlar hedefe ulaşmak için çok az şey yapar.
Bir varlığın fiyatının sadece arz ve talep tarafından belirlendiği ve cari fiyatın adil olduğu ve fiyat değişikliklerinin geçmişinin önemli olmadığı teorisi - iki nedenden dolayı hemen atıyorum - işe yaramaz ve gelir elde edemezsiniz. o ve her zaman ellerinde varlıklar yerine şeker sarmalayıcıları olanlar vardır - yani. onlar için her zaman adil bir fiyat olmadı ve hacimleri fiyatı etkilemiş olmalı.
Rastgele yürüyüş teorisi ile ilgili olarak, bu, küplerin nasıl alınacağı, üzerlerine, örneğin, farklı bir işaretle (vektör) fiyat değişikliği deltaları (belirli bir aralıkta), belirli bir zaman aralığında nasıl yazılacağı ve ardından siyah bir torbaya nasıl yerleştirileceğidir. onları bu çantadan çıkarın ve değerlerine göre bir grafik çizin. Ben kendim bir matematikçi değilim, bu yüzden bilgiyle çalışmak için kendim için resimler çiziyorum. Göründüğü kadar garip, gerçekten de, sınırlı sayıda elemanına bakarsanız - 100-200'e bakarsanız, gerçek bir grafiği rastgele bir yürüyüşten ayırt etmek genellikle zordur, ancak grafiği ayrıntılı olarak incelerseniz, yokluğunu görürsünüz. herhangi bir belirgin desen.
Bence durum biraz farklı - piyasa insanlar tarafından kontrol ediliyor ve insanlar duygular tarafından yönlendiriliyor, ayrıca ticaret algoritmalarının yardımıyla kendilerini duygulardan koruyan insanlar da var. Tüccarları yürütmek için duygulara izin verilmez - bankaların ve yatırım şirketlerinin çalışanları, bu nedenle manuel modda da olsa, ancak yönetim tarafından onaylanan belirli eylem algoritmalarına uymaya çalışırlar. Hedeften hedefe fiyat hareketini rastgele bir yürüyüş olarak hayal ediyorum, hedef belli bir fiyat. Süreç, doğru yönde bir koyun sürüsünün yönüne benziyor - ya sürü uyumlu bir sıra halinde dizilir (hızlı hareket - eğilim), sonra koyun yanlara dağılır (aralıktaki dalgalanma - düz) ve sonra çoban koyunları doğru yöne yönlendirmek için çaba sarf etmelidir. Fiyat bir yönde hareket ederse, o zaman herkes kolayca kazanırdı, ama bütün mesele bu - fiyat hareketi vektörü neden değişiyor, neden zıt vektöre sahip küplerin büyük çoğunluğu aniden çantadan çıkmaya başlıyor. Tabii ki, ilgilenen kişinin eğilimi değiştirmek için azami çaba göstermesi gerektiği tam olarak pivot noktalarındadır - bu her zaman mümkün değildir (bir operasyon için yüzlerce hatta binlerce kez sipariş verildiğinde psikolojik baskı yöntemleri bile vardır) ortalamadan daha yüksek Pazar Derinliği'ne yerleştirilir - sanki bir piyasa katılımcısı tarafından daha fazla hareketin kullanılacağına dair bir ipucu verilir ve pozisyonlarını kapatmak daha iyidir, bunun için bu arada eyaletlerde cezalandırılırlar) .
Piyasa katılımcıları kalıplara inanır ve bu kalıpların var olmasına izin veren eyleme dönüştürülen bu inançtır.
Bu nedenle, piyasa katılımcılarının kendilerine olan inancı ve büyük ticaret katılımcıları tarafından algoritmaların fiili uygulaması nedeniyle gerçekten mevcut olan kalıpları belirleme görevini azaltıyorum. Döviz ticaretinin uzun yılları boyunca, tüccarlar arasında popüler olan birçok gösterge icat edildi, Rusya Federasyonu Merkez Bankası bile bunları tahminlerinde kullanıyor ve teknik analizi destekliyor (olasılığı tahmin etmek için geçmişteki fiyat hareketlerinin değerlendirilmesi) olayların gelişimi). Moex borsasında bir gün ve hatta 1-3 saat içinde piyasanın doğasının kısa vadeli tezahürlerini aramayı tercih ederim.
Tabii ki, yüksek derecede olasılıklı bir model bulmak büyük bir başarıdır, ancak genellikle arama penceresinde ve bir model tanımlarken, bu kalıbın ömrü elbette sona erer, çünkü bu sadece kalıpların bir tahminidir (oranının oranı). fiyat ve ölçümü (göstergeler)).
Görev, kalıpları (başka birinin algoritmasının parçaları) tanımlamak ve bu kalıpları değerlendirmek için bir metodoloji oluşturmaktır. Aslında, sonucunun olasılığı miktarında gelir getirecek birçok farklı ve çeşitli bu tür kalıplara ihtiyacınız var, yani. yanlış (rastgele) kalıplar, düzenlilikleri gözlem dışında görünmeye devam edenlerden daha az olmalıdır. Ve keşfedilen kalıplar bile, gerçek kalıplarla - bir tür uydularla - örtüşen fenomenleri tanımlayan işaretlerdir.
Tüm bunlar, pazarın değişmesi - doğal olarak gelişmesi ve bu nedenle beklenen sonuca yol açan istikrarlı kalıpları tanımlamanın kalitesini değerlendirmek zor olduğu gerçeğiyle daha da kötüleşiyor.
Ve eğer tanımlama ve değerlendirme süreçleri otomatikleştirilebilirse, o zaman bir tahmin edici oluşturma süreci (bir model ararken dikkat etmeniz gereken bir işaret - örneğin, bu zaman, haftanın inkarcısı, fiyat seviyesidir. bir seçenek (grev), hareketli ortalama fiyat değerine göre fiyat konumu), otomatikleştirmek çok zordur - tüm seçenekleri sıralamak çok büyük kaynaklar gerektirir ve burada hayal kurmanız gerekir - gözlerinizle olası bağlantıları analiz edin, bu daha sonra olacak makine öğrenimi ile doğrulanmalıdır.
Açık makine öğrenimi yöntemleri, bu tür durumlarda çok etkili değildir - hatalı modellerden gelen gürültünün değerli bilgi tanecikleriyle örtüştüğü yerde - sorun şu ki, tüm bu yöntemler sözde açgözlülük ilkesini kullanıyor, bu yüzden modeli eğittikten sonra ve genellikle Bu karar ağacının bir varyasyonu, ağacın her yaprağını ayrı ayrı ele alıp değerlendirmeye çalışıyorum.
Şimdi 6-8 çekirdekli 6 bilgisayar doğrudan hesaplamalarla uğraşıyor.
Ve sonuç nedir - güvenilebilecek herhangi bir dogmanın yokluğu, fazla tahmin edilen başarı beklentileri, çıktıda mükemmel algoritma testleri şeklinde rastgele parıltılar ve eğitim örneğinin dışındaki veriler üzerinde boşaltma - bu simyadır.
...
"
Aldım ama sana veriyorum, daha çok ihtiyacın var
Teşekkürler, ihtiyacım olacak...
sorun değil! İletişim! kâr olurdu!
Evet, anlamadınız - yiyecek bir şey olmadığında satılık bir varlık açısından kullanışlı olacak ...
Tabii ki, 90'ların tecrübesinden anlamadım, bu tür varlıklar bir çuval patates, bir çuval un ve bir çuval şekerdi, ama görünüşe göre zaman değişti - değerler de
Ummm, bu varlıkların satış için tutulduğunu hatırlamıyorum - daha çok tüketim için.
hmm, şakada olduğu gibi "Rusça" bir tür işiniz var:
Bir kutu votka çaldılar, votka sattılar, parayı içtiler
Varlıkları depolamanın amacını belirtmiş görünüyorsunuz - yiyecek hiçbir şey olmadığında, tereddüt etmeden onları gerçekleştirmek için, size bu tür varlıkları maliyet veya ek yük olmadan tabiri caizse daha güvenilir bir şekilde saklamanın daha güvenilir bir yolunu verdim.
Artık sizi anlamıyorum, sanırım tartışma süreci burada tamamlanabilir, görünüşe göre şaka başarısız oldu.
Master Ma, MO sanatını üç yıl boyunca mükemmelleştirdi)))
mektuptan alıntı...
Hem forumu hem de yazışmaları kapatın. "Desen" kelimesinin anlamına dikkat edin ...
bir arkadaşa mektup...
Bu doğru, genel olarak her şeye katılıyorum, ancak bu tür sözlerden eylemlere geçmek o kadar kolay değil. Evet, piyasa İNSANLAR tarafından hareket ettirilir ve bir sebeple hareket ederler, ancak paralarını riske atmak, yani rahatlık, güvenlik, kendi ve aile üyelerinin sağlığını riske atmak, her katılımcı elbette kendi yolunda risk alır, ancak yine de Her durumda uyumu biliyorsanız, bireysel ticaret kararları rastgele olarak adlandırılamaz. Ancak bilmelisiniz ki, özellikle döviz piyasasındaki likiditenin çoğu SPEKÜLATİF DEĞİLDİR, bu aptalca döviz bozdurma, riskten korunma vb. rastgele gerçekleşen ve fiyatı spekülatörlerin girişimlerinden daha fazla bir büyüklük sırasına göre hareket ettiren ve en önemlisi, "dafiga" alması / satması gereken performans gösteren işlemler (günlük cirodan %'niz), şimdi oynuyorlar her seferinde farklı olan her türlü manipülatif oyun, "balık sıkışması" duygusunu aşağı çekmek için, burada her şey cephaneliğe giriyor, aldatıcı hareketler, bardakta dengesizlik vb.
Ve sadece istatistiklere güvenmek zorundayız ...
KOMPLO?
ve Maxim'in hesabı sızdırdığını mı? - Hesap ne kadar sürdü?
demo var ama yine de ayıp