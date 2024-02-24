Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1379
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginçtir, kızlar dans ediyor .. yani. "bellek" içeren bir süreç ayrıca bir Markov süreci aracılığıyla, örneğin gizli durumlar aracılığıyla tanımlanır.
kafamda biraz karışıklık oldu ama anlaşılan evet, herkes için yapılmış. Doğru anlaşıldıysa.
Buna tamamen katılıyorum. Geçmişin gelecek üzerindeki doğrudan etkisi (şimdiki zamanda anlamlı bir aracı olmadan) zaten bir tür ezoterizmdir)
Marketten ürün reklamı yapmak yasaktır. Lütfen daha dikkatli olun.
Evet bu nasıl bir reklamdır, tam tersine eleştiri zannedilirdi herhalde, hiç bu kadar güzel öz sermaye eğrilerim olmadı, bu kadar güzel karneler nasıl yapılıyor merak ediyorum...
Evet bu nasıl bir reklamdır, tam tersine eleştiri zannedilmişti herhalde, hiç bu kadar güzel öz sermaye eğrileri görmemiştim, bu kadar kargaşa nasıl yapılıyor merak ediyorum...
Farketmedim. Bu çizelge bir testçiden mi yoksa piyasadan mı? Demo veya gerçek fark etmez.
Test cihazından şaşırtıcı bir şey yoksa. Böyle bir gösterge birkaç gün içinde çizilebilir.
Piyasadan ise, o zaman bir virtüöz oyunu.
Farketmedim. Bu çizelge bir testçiden mi yoksa piyasadan mı? Demo veya gerçek fark etmez.
Test cihazından şaşırtıcı bir şey yoksa. Böyle bir gösterge birkaç gün içinde çizilebilir.
Piyasadan ise, o zaman bir virtüöz oyunu.
Yani test cihazında, teorik olarak bile OOS'ta düzgün büyüyen bir üs veya çizgi ile bir kase yapmak imkansız olmalı, bu yüzden bunun muhtemelen onu yerleştirdiğim ve test ettiğim eğitim örneğinde bir şaka olduğunu söylüyorum, ve bu bir tür utanç...
Yani test cihazında, teorik olarak bile OOS'ta düzgün büyüyen bir üs veya çizgi ile bir kase yapmak imkansız olmalı, bu yüzden bunun muhtemelen onu yerleştirdiğim ve test ettiğim eğitim örneğinde bir şaka olduğunu söylüyorum, ve bu bir tür utanç...
Bu başlıkta açıklanan yaklaşımların başarı şansı yoktur.
Gizli nüanslar düşünce için yiyecek verir.
Bu başlıkta açıklanan yaklaşımların başarı şansı yoktur.
Gizli nüanslar düşünce için yiyecek verir.
Açıklamak...
Açıklamak...
Tam olarak neyle ilgileniyorsunuz?
Tam olarak neyle ilgileniyorsunuz?
Bu başlıkta açıklanan yaklaşımların başarı şansı yoktur.
Gizli nüanslar düşünce için yiyecek verir.
Sizce neden "bu başlıkta açıklanan yaklaşımların başarı şansı yok"?
"Gizli Ayrıntılar" nedir?
Sizce neden "bu başlıkta açıklanan yaklaşımların başarı şansı yok"?
"Gizli Ayrıntılar" nedir?
MO'nun çıktısındaki sonucun kalitesi, bilgilerin sunumuna bağlı olacaktır.
Ham fiyatı MO'ya ne kadar zorlarsanız koyun, çıktı rastgele olacaktır.