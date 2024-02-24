Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1377
Oldukça doğru, ne kadar çok olursa o kadar iyi (genellikle 100.000'den az gürültü olur), ancak piyasanın özelliklerinin değiştiğini ve eğitim büyük bir sır olduğunda bunun nasıl dikkate alınacağını hesaba katmanız gerekir.
Bu yüzden sıraların ağırlığını eşit olarak azaltmaya çalıştım, ancak herhangi bir gelişme fark etmedim. Başka hangi seçenekler?
Muhtemelen bir şeyler yaptılar, daha iyi olmalı, sınıflandırıcının yeniden yapılandırılması gerekmesine rağmen, zaman ağırlıklı olmayan optimum farklıdır.
Ayrıca, öğrenciyi örneğin 10 parçaya ayırmayı deneyebilir, %10'luk bir testte (sona yakın (mevcut)) herkes için aşağı yukarı optimal bir ortalama üzerinde eğitim alabilir ve ardından modüle edilmiş sınıflandırmanın kalitesini kullanabilirsiniz ( 1-.1) parçalar için ağırlık olarak. Daha düzgün ağırlıklar elde etmek için elbette belirli bir adımla kayan bir pencere de kullanabilirsiniz. Bu arada bu ölçeklerin dinamikleri başlı başına piyasa rejimlerindeki değişimle ilgili çok önemli bir özellik.
Fikri tam olarak anlamadım, Vladimir nasıl tavsiye etti? Onlar. verilerin bir kısmı üzerinde eğitimden sonra, test bölümüne ağırlıklar koyun?
Onu doğru anladıysam böyle bir şey. İlk parçada antrenman yap, akurashi al ve tüm parçaların akurashi'sinde -1, 1 ile modüle edilmiş ağırlık olarak kullan vb. 500k örnek hat için yeterlidir
PS Ağırlık test ağırlığına göre ayarlanmamıştır, sonunda bir, gerçeğe daha yakın, soldaki şekilde lern parçasına ayarlanmıştır.
Ve - şey, Vladimir'inkinin tam tersi. Bu test parçalarında sıralara ağırlıklar koydu ve bunları sürekli kaydırarak tüm numuneye ağırlık verdi. Bu, her satırın kendi ağırlığına sahip olduğu yerdir.
Ve küçük bir lern parçası (20-50 bin satır) üzerinde eğitiminiz var, teste göre kontrol ediyor ve test tüm parçalar için ortalamadan daha iyi/kötü ise, bu parçadaki tüm satırların ağırlığını değiştiriyoruz. buna göre lern. Burada bir parçadaki tüm çizgilerin ağırlığı aynıdır.
Şimdi fikrinizi doğru anladınız mı?
Kumbarada, muhtemelen ilginç .. henüz bakmadım. dersin içeriğini beğendi.
https://www.lektorium.tv/lecture/14232
Hocayı sevdim ama dersi sevmedim. İyi okumasına rağmen. 25 dakika dayandı.) Farklı bir koşul için tasarlandı. Elbette daha da ilginç şeyler söylenecek, ancak 2 saat izlemek için ...
ayrıca henüz kırmadım
orada bir ders dersi alıyor, eğer 1'den bakarsanız, o zaman pazarın ve modellerin yapısının derin bir analizi
genel olarak, ilginç. JP Morgan'dan Quantum ya da kim, bilmiyorum..
Evet, bir parçada ağırlık aynı, önce her parça ile çalışıp sonunda bir test parçası üzerinde kontrol ediyoruz ve eğitim parçası için sonucu yazıyoruz, ardından tüm parçaların ortalamasını çıkarıyoruz ve bunu yayılıma bölüyoruz. ağırlıklar olacak.
Ito'nun stokastik hesabı olmadan sunulan finansal matematik, çok gizemli ve sisli görünüyor.