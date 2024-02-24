Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1340
Dürüst olmak gerekirse, bir sonraki yazınızın "ilk sonuçlar var ..." olacağı umuduyla buradayım, tüm araştırmalarınız en azından bir şekilde pratik düzleme uygulandı, değilse, o zaman belki de tüm çalışmanız an yol hiçbir yere gitmiyor mu?
Garip akıl yürütme - Henüz planladığım şeyi yapmadım, bu yüzden ticarete bahse girmek için çok erken. Şimdi Yeni Yıl herbaryumu ile gerçek hayatta tahmin edicileri çalıştırıyorum, böcekleri yakalıyorum ve bilgi topluyorum. Sonra CatBoost'tan küçük bir parti ile bir model koyacağım, gerçek veriler üzerinde çalışmanın doğruluğunu ve hızını kontrol etmeniz gerekiyor. Bir test örneğinde, muhtemelen model kombinasyonlarıyla 2018 için kâr en az 10k olduğunda, normal bir lotla gerçek paraya bahse girerim. Depozitoyu boşaltmak için her zaman zamanınız olabilir. Geliştirme ve hata ayıklama hızlı bir iş değildir.
evet, python'da bu, çöpten muzdarip olmaktan 3 satırda yapılır))
model json'a kaydedilebilir ve mql'ye ayrıştırılabilir, yani. ekstra dosyalar olmadan hazır bir bot olacak
Tabi 3 satırda arama var evet...
Modeli kaydedebilirsiniz, ancak soru modelde değil yorumlayıcıdadır.Ve işlemi hızlandırmak için komutların sıralı yürütülmesi yerine 7 dosyaya bölme.
onlar. tercümanın içinde bir soru işareti ya da ne var?
Tercümanın içinde ne olduğunu bilmiyorum - yazıp söyleyebilir misiniz?
Python şeklinde bir sarmalayıcı olmadan bir model oluşturmanın doğrudan bir yolunu öneriyorum.
yavaş ve engebeli bir yol, çıplak model sadece kullanım içindir
sadece python aracılığıyla comme il faut değil keşfedin
Sadece benim versiyonum, modellerin paralel uygulanması da dahil olmak üzere Python'dan daha hızlı olacağını düşünüyorum - kontrol etmek istiyorsunuz.
Bu, model oluşturmak için gereklidir, ayrı bir model seçmek için python, R veya MT5 dahil olmak üzere diğer araçları kullanabilirsiniz.
İyi bir açıklama ile kaynak kodunu ve çalışma prensibini normal olarak düzenleyin
belki biri ilgilenir ve kara kutuyla etkileşime girmez
Pekala, bence bu konuyu sadece programcılar okumuyor, aynı zamanda ML denemek isteyip de nasıl yaklaşacağını bilmeyenler de bu script onlara yardımcı olacaktır.
Sanırım programcı kodla başa çıkacak - benim olmayan tablolarla çalışmak dışında orada akıllı bir şey yok gibi görünüyor.
evet sadece okuyun..
burada programcılar, resmi olmayan bazı belirsiz fikirlere dalmak şöyle dursun, Reshetov'un açık kodunda bile çözemediler.
fantezi yeterli değil
onlar. aslında hiçbir şey yapmadınız ve fantezileriniz tarafından yönlendirilerek her şeyi sıfırdan yapmaya başlamamızı öneriyorsunuz.
Şahsen size bir şey önermiyorum ama ilgilenenler için bir fırsat sunuyorum.
Kişisel olarak, bu eylemle hiç şüphesiz hiçbir şey yapmadım.Özellikle kodla ilgilenenler için, sınıfın yazarından, sınıfın kendisi olmadan, işlevlerle kod yayınlamak için izin istedim, sakıncası yoksa yayınlayacağım. Belki birisi sınıf fonksiyonlarını yeniden yapacak ve komut dosyası herkese açık olacak.
Maksim Dmitrievski :
Soyutlamacılığın zirvesi, belirli bir hayalperestin kafasındaki yulaf ezmesi değil, matematiksel formüller ve soyut kavramlardır.
Kesinlikle bu şekilde değil. En üstte formüller değil, çok boyutlu görüntüler ve hatta dahası soyut ve bu kavramın dünyasından kopuk değil.
Ancak beynin bu tür zihinsel görüntülerle çalışabilmesi için ışık enerjisine ihtiyaç vardır, ışık enerjisi olmadan dejenerasyon ve formüllere kayma olacaktır.
tamam, kap
Karanlık enerjiyi biliyorum, ışık enerjisini duymadım
Dünyanın kuantum seviyeleri etrafındaki yapısı. Nerede olduğunu bilmeyenler için.)
peki, e .. solun, başladı