Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1236
Sevgili ormancılar. Ağaçlar ve ormanlar için sınıf dengelemesi yapmak gerekli mi (farklı sınıfların örneklerini eşitleyin)?
Burada okuyorum: Flach P. - Makine öğrenimi. Verilerden Bilgi Çıkaran Algoritmalar Oluşturma Bilimi ve Sanatı - 2015
Bu konuya ayrılmış birkaç sayfa var. İşte sonuncusu:
İşaretli nokta 1, dengelemenin faydalı olduğunu söylüyor.
Ama bir de 2. nokta var. Buradan, büyük bir örneklemle, küçük bir sınıfın yeterli örneği olduğunda, onun için örneklemin temsili olacağı sonucuna varabiliriz. Ve sonra dengeleme gerekli değildir.
VR'yi temsil eden kaç örnek sayılabilir?
Ve ayrıca 3. nokta var. Ancak, kullanım için seçilen programda ağacın özel uygulamasında böyle bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek zor.
Bence yazar MO için büyük sayılar yasasını ortaya koyuyor.
Birinci sınıf için 10 ve ikinci için 6 gözleminiz varsa, ikinciye 4 eklemenin modeli değiştireceği (iyileşeceği gerçeği değil), ancak yine de temsili olmayacağı açıktır.
VR'yi temsil eden kaç örnek sayılabilir? Genelde 10000'den az kullanmam, içinde en az 1000 küçük bir sınıf olmalı
Evet, sadece 10 8:2'ye karşı 6:4 örneklerini düşündü. Ama elimizde çok fazla veri var.
VR'yi temsil eden kaç örnek sayılabilir?
HZ. Maksimumu aldım, ancak daha sonra ağaçlar ve ormanlarla ilgili günlük veriler üzerinde çalıştım - en az 2 yıl.
A_K'ya sor - Chebyshev'in eşitsizliği ile optimumu belirledi (doğru hatırlıyorsam), ancak bu sadece sürekli değişkenler için.
Değişken sayısı üzerine inşa etmeye çalışın - her biri için en az 100.
Genel olarak, "ebedi" bir model bulmaya çalışıyorsanız, o zaman ne kadar çok olursa o kadar iyidir. "Düzenlilik" yüzüyorsa - en uygun pencereyi aramanız gerekir.
Her ne kadar binlerce katkı maddesi eklesek de, daha sonra model de değişebilir.
Ya da belki doğru. Model değişse bile pazar dedikleri gibi değişiyor.
Her ne kadar binlerce katkı maddesi eklesek de, daha sonra model de değişebilir.
Bunun için ahşap mı kullanıyorsunuz?
Bunun için ahşap mı kullanıyorsunuz?
Henüz kullanmadım ama kullanmaya hazırlanıyorum. Artılarını ve eksilerini anlamak için teoriyi okurken. Ulusal Meclis sonuçlardan memnun değildi, ben de ormanı ele geçirmeye karar verdim. Bana öyle geliyor ki VR için daha uygun.
Para kazanmak için BP'yi analiz etmek.
Henüz kullanmadım ama kullanmaya hazırlanıyorum. Artılarını ve eksilerini anlamak için teoriyi okurken. Ulusal Meclis sonuçlardan memnun değildi, ben de ormanı ele geçirmeye karar verdim. Bana öyle geliyor ki VR için daha uygun.
İki yıl önce burada Maksimka'ya Ulusal Meclis'in nükleer bomba gibi bir oyuncak olduğunu yazmıştım. HERHANGİ BİR başka model en azından tatmin edici sonuçlar verirse, NN kullanılması tavsiye edilmez - görünürde bile olmayan bir şey bulurlar ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz.
Ağaçlar iyi bir şeydir ama ormanları kullanmak daha iyidir.