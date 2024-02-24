Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1235
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir hata yaptım düzelteceğim
Ama hepsi bu kadar değil.
Ne yapmalı, A_K2 güzel resimlerimizi seviyor. Kanunsuz Kalp.
Aynı zamanda bilim için enayi.)
Ne yapmalı, A_K2 güzel resimlerimizi seviyor. Kanunsuz Kalp.
Aynı zamanda bilim için enayi.)
Eh, mükemmel bir uyumsuzluk göstergesi gibi görünüyor. Resmin sonunda sinyal yokluğunu görmedim... Peki, gözlüğüm heyecandan buğulandı, ne yani, benim suçum mu?
Ne yapmalı, A_K2 güzel resimlerimizi seviyor. Kanunsuz Kalp.
Aynı zamanda bilim için enayi.)
hepsi aynı, Ruslar programlamada daha iyi
genel olarak kabul edilir
Bunun geleceğe sıradan bir bakış olduğundan şüpheleniyorum.
hepsi aynı, Ruslar programlamada daha iyigenel olarak kabul edilir
Evet, kesinlikle daha sert. Sadece Rusça program yok.)
Evet, kesinlikle daha sert. Sadece Rusça program yok.)
peki, hm...
tepenin üzerinde maaş daha yüksek;)
peki, hm...
tepenin üzerinde maaş daha yüksek;)
Ağabeyimin vaftiz babası bir amero-şubede çalışıyordu;
Yani amers, New York'taki ana ofislerine taşınması için ona yaklaşık 2 yıl teklif etti, ama yine de istemedi, maaş burada 1.500 dolardı.
Yaz aylarında oğlu doğdu ve hayatına devam etmesi gerektiğini anladı ve tekliflerini kabul etti. Orada onun için Manhattan manzaralı bir daireyi 3.600 dolara kiraladılar ve ona 5.000 dolarlık bir maaş verdiler.
Yani nerede çalışılacağı arasındaki fark bu. Ve bu arada, götürülen ve götürülen tek kişi o, bu yüzden oraya gitmek de kolay değil, orada gerçek profesyonellere ihtiyaç varPS Haziran ayında ailesini oraya götürmeyi planlıyor.
Ağabeyimin vaftiz babası bir amero-şubede çalışıyordu;
Yani amers, New York'taki ana ofislerine taşınması için ona yaklaşık 2 yıl teklif etti, ama yine de istemedi, maaş burada 1.500 dolardı.
Yaz aylarında oğlu doğdu ve hayatına devam etmesi gerektiğini anladı ve tekliflerini kabul etti. Orada onun için Manhattan manzaralı bir daireyi 3.600 dolara kiraladılar ve ona 5.000 dolarlık bir maaş verdiler.
Yani nerede çalışılacağı arasındaki fark bu. Ve bu arada, götürülen ve götürülen tek kişi o, bu yüzden oraya gitmek de kolay değil, orada gerçek profesyonellere ihtiyaç var
peki, hm...
tepenin üzerinde maaş daha yüksek;)
Eh, mükemmel bir uyumsuzluk göstergesi gibi görünüyor. Resmin sonunda sinyal yokluğunu görmedim... Peki, gözlüğüm heyecandan buğulandı, ne yani, benim suçum mu?
Kahretsin, neden burada hepiniz delisiniz? Böyle bir hindim olsaydı, bir ayda Zuckerberg ve Bezos'un toplamından daha zengin olurdum.
Tabii ki, geçmiş fiyatlarla değil, gösterge geleceğe bakıyor, güzel uzak, sadece TREND VE DÜZ İÇİN İŞARETLEME, MO için bir zorba gibi, sihirbaz uzun süre ve acı içinde sordu.
Eh çocuklar, sizin hakkınızda daha iyi bir fikrim vardı.
hepsi aynı, Ruslar programlamada daha iyi
genel olarak kabul edilir
Kabul etmeme izin ver.
Programcılar/kodlayıcılar arasında şu anda en güçlüleri Hintliler. Şaka değil - onlarla çeşitli projelerde çalışmaktan onur duydum.
Bu nedenle, NeuroGrail'i bulmak için son umutlarımı Max ve Hindistan'daki koğuşuyla birleştiriyorum. Birlikte pazarı hackleyecekler ve doğası gereği derinden dindar ve acılara karşı merhamet dolu bir insan olan Hindu, aptalca herkese dağıtacak.