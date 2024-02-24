Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1234
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kâse, İsa'nın kefeni gibi bir an için acı çekenlere tekrar gösterildi ve sonra tenha bir yere mi saklandı? oh, bu fenomeni insanlara bulamadığım üzücü ...
Görünüşe göre çok fazla yudum alan Kesha, "eğilim / düz" ekşi bir gösterge ortaya koydu, ancak açıkçası, koşan SanSanych hemen sildi. sinirlendim...
Görünüşe göre çok fazla yudum alan Kesha, "eğilim / düz" ekşi bir gösterge ortaya koydu, ancak açıkçası, koşan SanSanych hemen sildi. sinirlendim...
YAYINI BEN SİLMEDİM!!! Ne ovuşturdu bilmiyorum! Üçüncü kez yayınlanıyor.
Teşekkür ederim. Tarih için asılı kalmasına izin verin. Gerçek hayatta işe yarıyorsa, kesinlikle ilgiyi hak ediyor.
YAYINI BEN SİLMEDİM!!! Ne ovuşturdu bilmiyorum! Üçüncü kez yayınlanıyor.
Kesha, Aralık için yap, en azından karşılaştıracağım ...
eşleşirse hemen çöpe atarım , kase ...
Kesha, Aralık için yap, en azından karşılaştıracağım ...
eşleşirse, hemen atacağım, kase ...
güvence verdi
teşekkür etmek!
Teşekkür ederim. Tarih için asılı kalmasına izin verin. Gerçek hayatta işe yarıyorsa, kesinlikle ilgiyi hak ediyor.
Yani, sence olaydan sonra, tarih üzerinde işe yarar mı? O zaman saçmalık. Kabul ediyorum.
Yani, gerçekten sonra işe yaradığını düşünüyor musunuz? O zaman saçmalık. Kabul ediyorum.
hesaplama sağdan sola gider
şu anda sinyal yok
saçmalık
Kirli ortadan kaybol, Innokenty öyle değil.
Innokenty, Renat Akhtyamov hindi verme.
İnanıyorum...
Bir hata yaptım düzelteceğim
Ama hepsi bu kadar değil.