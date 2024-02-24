Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1243
peki, antrenman 14 test 40
Genel olarak, testteki doğruluk, rastgele tren / test - 80/20'de% 57 ila 61 arasında değişmektedir, bu kadar küçük bir veri kümesinde böyle bir boşluk oldukça mantıklıdır.
Evet evet. Bir kurbağadan bir güzelliği kulaklarından çekebilirsin)
Açıkçası kanalda çalışmanın zorluğu ve karmaşıklığı nedir anlamıyorum? Belki 1 saat veya daha fazla oynuyorsunuz? - o zaman orada kanal yok, sadece görünen ayın görünen bir yansıması var.
Bu arada MO hakkında tehdit. Forex'in gürültünün baskın olduğunu varsayarsak, ML probleminin formülasyonu farklı olmalıdır.)
teşekkürler peki anladım .. pythondaki modellere bakıp daha büyük bir set yapacağım
veri seti 10 kat daha büyüktür.
uyarı:
Alglib:
2018.12.27 11:44:10.475 çekirdek 2 2018.12.26 23:59:59 0.10990
2018.12.27 11:44:10.475 çekirdek 2 2018.12.26 23:59:59 0.49840
Alglib'in yoğun bir şekilde bir küçük kapıya yeniden eğitildiğini fark etmeyi başardık, ancak testte boost ile nispeten benzer hatalar gösteriyor. Boost, her iki hatayı da soğukkanlı bir şekilde eşitler, ancak beklerseniz, test asılı kalırken trendeki grafik de uzaya gidecektir. Sadece artış daha iyi kontrol ediliyor ve alglib'de ağaçların dallanmasını erken durdurmanın bir yolu yok.
peki, bu genel olarak rastgele, bu elbette kazandırmayacak ve artırma tasarruf etmeyecek
Kod açık kaynak kodludur ve ince ayar yapılabilir. Veya Alglib-a'daki temel ağaca dayanarak kendi ağacınızı yazınSihirbaz kendine ait bir şey yazdı ... merdiven değil, set değil, bilinmeyen küçük bir hayvan))
Kod açık kaynak kodludur ve ince ayar yapılabilir. Veya Alglib-a'daki temel ağaca dayanarak kendi ağacınızı yazınSihirbaz kendine ait bir şey yazdı ... ve bir orman veya ağ değil, bilinmeyen küçük bir hayvan))
Ehhh...
Bir kez daha tekrarlıyorum - Büyücü, bir sinir ağı için girdi verilerinin nasıl hazırlanacağını bilir. Verileri girin! Ve sonra - ne kullanacağı onun için önemli değil.
Sana bir örnek vereceğim.
Doc'un burada olduğunu hatırlıyorum. Ve şimdi ortadan kayboldu ... En zeki, en çalışkan adam! Sinirlenip her şeyi bıraktığını mı düşünüyorsun? düşünmüyorum!
Onunla LS'de çok çalıştım. Kene tekliflerinin alınması/işlenmesi alanında milyarlarca araştırma yapmıştır. Farklı alıntı kaynakları aldım, incelttim, incelmedim, hatta onları bir yay haline getirdim ...
Ve sonra - bir kez ve LAN'da veya forumda nettuti.
Sanırım, Büyücü gibi Ulusal Meclis için girdi hazırlamanın bir yolunu buldu - ve sonra istediğini yapmakta özgür, burada forumda otursun ya da oturmasın.
Ama muazzam bir iş çıkardı - buna şahidim.
Evet, 52-53, tamamen rastgele değil, ama kazanmak için de değil.
Doktor, numerai'den alınan tüm bitcoinleri kaybetmiş gibi görünüyordu ve piyasa tarafından rahatsız edildi, görünüşe göre yemin etti, "yenildi".
Ne dediğini anladı mı? - Kene fiyat teklifi alma/işleme alanında milyarlarca araştırma yaptı. Farklı alıntı kaynakları aldım, incelttim, inceltmedim, hatta bir yay gibi büktüm... Sana bir şey hatırlatmıyor mu? Doğru, Maymun ve gözlük, - Gözlüklerini bir o yana bir bu yana çevirir: Ya tepesine bastırır, sonra kuyruğuna geçirir, sonra koklar, sonra yalar. Gurularınız için iyi bir reklam.))
Guruya gelince, yakın geçmişte sadece bir tane vardı - San Sanych ve o da daha iyisi olmadığı için. En azından birçoğunu R'ye sürükledi, zaten durum bu.
ML konusuna gelince, uzun yıllardır varlığı, yaklaşımın tamamen boş olduğunu gösteriyor: Bir ticaret sistemi olarak ML. Bir filin dışkısını inceleyerek, filin kendisi hakkında söylenebilecek çok az şey vardır, çok daha az tahmin edilebilir. Alıntı başka bir şey değildir.
Şu anda, gösterge-mantıksal sistemler, daha düşük maliyetlerle, çoğu zaman oldukça gerçek sonuçlar gösteriyor. Böylece MO'yu bu tür sistemlerde kullanabilir. Diyelim ki ormanlar-ağaçlar bu tür sistemler için hazır eğitilebilir mantıklar, bu da tüm bunları yazmayı zorlaştırıyor. Genel olarak MO, mevcut sistemler için uygulamalı çözümler olarak oldukça çalışan bir konudur.