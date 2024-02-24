Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1222
tamam, teşekkürler, üzgünüm, her şeyde iyi şanslar!
, piyasa biraz farklı, hiyerarşi yok, büyük yatırımcılar küçüklerden oluşmuyor ve bunlarınkiler daha da küçük, aralarında bağlantı yok, büyükler kendine göre hareket ediyor, küçük şeyler işin içinde. kendi yöntemleriyle, hedger'lar kendi yöntemleriyle vb. Fraktalite var ama hiyerarşi yok.
Piyasalarda "katlar" arasında betonarme bağlantılarla acımasız bir hiyerarşi var.
Ve genel olarak, kim kimi sallar: Forex borsası mı yoksa Forex borsası mı?
RNN ve LSTM'yi denedim, sonuçlar vasat, bu benim kişisel deneyimim, biri başarılı olabilir, kişisel olarak backprop ile sinir ağındaki her şeye ilgimi kaybettim, çok fazla güçlük, kararsız sonuçlar, çok yavaş, CNN ve RNN'nin kendi nişleri var , resim, video, ses, konuşma vb. ve bunun anlaşılabilir bir nedeni var, yani hiyerarşik yapı, biri diğerinin üçüncüsünün bir parçası olduğu, vb. Resimler, konuşmalar vb. bu şekilde düzenlenir. maddi dünyamızın yapısının bir sonucu olarak, piyasa biraz farklı, hiyerarşi yok, büyük yatırımcılar küçüklerden oluşmuyor ve onlarınkiler daha da küçük, aralarında hiçbir bağlantı yok, büyük adam kendi yöntemleriyle hareket eder, hedger'lar kendi yöntemleriyle vb. Fraktalite var ama hiyerarşi yok.
Ancak genel olarak, derin öğrenme bağlamında çok ilginç bir konudur, bazen onu araştırırım, ancak pazara uygulanabilirliği pahasına şu anda şüpheliyim.
Modaya uygun bir trend olarak derin öğrenme ve sinir ağlarından bahsediyorsunuz ama sanki tüm görevlerimiz boost yaparak sorunsuz bir şekilde çözülebilir.
Mali piyasalardaki hiyerarşiye gelince, konu tartışmalıdır, ancak bununla ilgili tamamen teknik problemlerin yanı sıra başka bir hiyerarşi - yükseltici->orman->karar ağacı benim için açıktır.
Örneğin modellerdeki hedef değerler ağaçların yapraklarında sabitler olarak saklanır ve oraya fiyatlar veya sinyal seviyeleri gibi sürekli değerlerin, sadece sınıf etiketleri gibi ayrık değerlerin konulmasının bir anlamı yoktur.
Aynı zamanda, tahmin ediciler ve sabitler, dal düğümlerinde depolanır ve modelin tahmin etme yeteneğini sınırlar ve tahmininin ara sonuçlarının yumuşatılması yalnızca toplulukta ağırlıklı oylama ile gerçekleşebilir.
Yani, güçlendirmeyi kullanarak, tanım gereği, dar bir sınıflandırma çerçevesiyle sınırlıyız, oysa ilkel bir algılayıcıya dayalı modellerle bile, birçok çıktıyla regresyon problemlerini zaten çözebiliriz. Ana avantaj bile - sinir ağlarına kıyasla her zaman artırmaya eşlik eden hızlı, özyinelemeli ağaç oluşturma algoritmaları nedeniyle öğrenme hızı, son zamanlarda tartışmalı hale geldi.
Ne düşünüyorsunuz - bu seviyeler yuvarlak Forex rakamlarına mı bağlı yoksa CME fiyatlarıyla birlikte "yüzüyor" mu?
peki bunu neden yapıyorsun?
bu yüzden. Bir düzen benim için çalışıyor (spekülasyon sırasında her zaman, parti her zaman aynıdır - minimum olan) sanki ızgara aynı anda hem trend hem de geri tepme üzerinde çalışıyor.
Kırmızı alanlar için endişeleniyorum.
fiyat "ateşlendiğinde" ortaya çıkarlar, bu yüzden ne trend ne de düzeltme yoluyla, olduğu gibi para kazanmak gerçekçi değildir.
tarihsel gürültü (3000-4000 puan), onu geleneksel yöntemlerle tespit etmek imkansızdır..
ilk sabit düşüşün (ilk kırmızı kare) geri yüklenmesi bir ay sürdü.
robot her zaman aynı şekilde çalışır, sadece birkaç uyarlanabilir istatistiksel parametre vardır ve hepsi bu. Sipariş sistemi hep aynı.
burada sadece MO kalır, çünkü böyle bir gürültü ile tüm parametreler deli gibi zıplar.
BU NEGATİF BİR OLASILIK ÖRNEĞİDİR.
Bunu kasıtlı olarak robotumda yaptım, böylece dezavantajlar açıkça görülebilirdi.
Ve işte gerçek hayatta her şey şu şekilde çalışıyor:
olasılığı manipüle ederek, öz sermaye grafiğini kullanarak zayıflıkları vurguladım.
bu yüzden.
Tuzlu değilsin, değil mi? ))
Lyokha bir yabancıyı çekti, ne tür bir hedge fonu olduğunu görebilirsiniz, şimdi sizi olumsuz bir hata ve ZZ hakkında trolleyecek kimse yok, yerel benzer ofisler telefonları ve ev bilgisayarlarını bile izliyor, forumlarda şaka yapamazsınız, yapabilirler seni hapse at.
Gee-Gee ... biz de inandık, Alyosha'nız kızgın yatırımcılardan kaçıyor, ama onu yurtdışında bulup becerecekler, şüphesiz.
ne nah %100 doğruluk?))) Sonra muhtemelen birinden kaçtılar, muhtemelen duvarı bezelye ile uzun süre vurduktan sonra, her şey 53-55, yaklaşık% 70-90 hikayeler tamamen çöp, peki, ne kadar tekrarlamak için ...
Yanılmış olmaktan memnuniyet duyarım, ancak IMHO "başka bir yaklaşım" yoktur, bu durumda her şey esas olarak veriler, miktarları ve kalitesi tarafından belirlenir.
Saçmalık, forex topluluğunun motivasyonunu düşürme, nitelikli yatırımcılar ve onların trilyonları, Harvard ve içeriden kişiler hakkında konuşmaya başlayın.
Aklı başında hiç kimse momentumu tahmin edemez, tahmin edilemez, kimse bir sonraki tik veya sonraki dakika mumunun nereye hareket edeceğini bilmiyor, karlı ticaret yapmak için bunu bilmenize gerek yok, ters stratejiler bağımlı değildir yön tahmini ve trend stratejileri bu tür tahminler olmadan yapabilir, bir daire, kanallar, ızgaralar vb. el.
Not: Buradan Alyosha'nın peşinden gider misin...
Örnek göster...
Tuzlu değilsin, değil mi? ))
Genel olarak, bunda karmaşık bir şey görmüyorum ... Ne tür bir tuz demek istediğinizi bilmiyorum)
Bilgi tanıma için zaten yaptığım... nesne-özellik matrisleri olabildiğince derleniyor..
orada sinir ağını bitirmek için kalıyor ... evet, bu ilgi uğruna böyle, aslında ... tam kendiniz bir şey yaptığınızda nasıl çalıştığını daha iyi anlıyorsunuz)
Evet, gerçekten bir şeyler yapabilenlerin sadece birkaçı olduğu gerçeğine zaten alıştım .. gerisi çok .. popi *** buraya Fransızlar için üzülerek geldi.
