R'de analog - Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
temelde aynı şey, evrensel kütüphaneler
Evet. Tipik R tarzında rıhtımlar. R'nin kendisi gibi, özellikle mazoşistler için yazılmıştır.
Sırada en umut verici ZZ var.
Gerçek şu ki, trend sadece ZZ omzunun başlangıcını tahmin ediyor ve omzun sonu bir trendin tersine dönmesinin başlangıcını tahmin ediyor. Bu nedenle öğretmen bir önceki omzun sonunu + bir sonraki omzun başlangıcını aldı. Omzunun ortasını keserek öğretmeni üçlü yaparsanız, oldukça iyi bir öğretmendir. Ama tüm görkemiyle ona tahmin ediciler sorunu.
Doğru hatırlıyorsam, ZZ çubuğunu değil, ZZ noktasını kullanıyorsunuz, değil mi?
Terminolojiyi tam olarak anlamadım - omuz 3Z'nin bir parçası mı? Eğer öyleyse, o zaman "önceki omzun sonu + sonraki omzun başlangıcı" tahmin edilmesi gereken noktalarda göstergedir ama tahminin hangi noktada olması gerektiğini anlamadım.
ZZ için tahminciler mi yaptınız yoksa sadece diğer tahmin edicileri mi kullandınız?
Kanepede uzanmış https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html ders çalışıyorum. Baldezh. ))
Henüz okumayanlar için şiddetle tavsiye ediyorum.
Zy SanSanychev R koridorda dinleniyor ve gergin bir şekilde sigara içiyor. Üzgünüm görüş. (((
Sanych gibi bir reklamcı olmak istemiyorum, ama size gerçeği söyleyeceğim, R araştırma için en iyi dildir, ancak onunla hiç temasa geçmemiş sefil bir teorisyen bununla tartışacaktır ....
R'de analog - Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
temelde aynı şey, evrensel kütüphaneler
Evet, Max haklı, bu bir analog ve Yuriy Asaulenko'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu R'den sadece bir lib ve her yöne ve zevke göre binlerce lib var
Örneğin, yapabilirsiniz
tırnakları bir lib aracılığıyla indir
ikinci lib aracılığıyla bir spektral analiz yapın
üçüncü aracılığıyla teknik bir analiz yapın
dördüncü aracılığıyla veri madenciliği yapmak
beşinci aracılığıyla, bir tweeter veya facebook veya bir web sitesi veya herhangi bir metnin metin madenciliği yapmak
hepsini bir modelde birleştirin (neuronka, iskele, boosts, svm, nmm, istediğinizi seçin) ve optimize edin, altıncı lib aracılığıyla çapraz doğrulama yapın, aynı Caret'e izin verin
ve yedinci lib'deki strateji test cihazında test edin
+ mümkün olan her şeyin en zengin ve en gelişmiş görselleştirmesi
Ve tüm bunlar tek bir dilde tek bir kodda ve aynı zamanda herkes 50-100 satırlık okunabilir koda sığabilir....
Ne sikim.. scikit-learn , uyan Yuriy Asaulenko neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrin yok
Artı, python'da bir GUI, bir web sitesi, bir uygulama ile tam teşekküllü bir program yazabilirsiniz .. ama P'de değil :) + python, P'den biraz daha hızlıdır
artı tüm bunlara python'da GUI, web sitesi, uygulama ile tam teşekküllü bir program yazabilirsiniz .. ancak R'de değil :)
Evet, imkansız ama r-ka herhangi bir dile kolayca entegre oluyor, python ile bildiğim kadarıyla sorunsuz bir sürü var.
python, R'den biraz daha hızlıdır
Evet, daha hızlı.
Ama r-ka'nın üretim için değil, araştırma için bir araç olduğunun altını çizdim.
Python'da, listelediğim her şeyi, hazır olan her şeyi kullanarak tek bir kodda yapmak mümkün müdür? Ben şüpheliyim....
iyi o zaman harikaAletlerimiz var, sadece bir ev inşa etmek için kalıyor))
Kral!
Henüz yatırımcılar tarafından yamalanmamış olan Alyosha'nın, yapılacak ilk şeyin sinir ağlarınızı ve ormanlarınızı basit bir Gauss rasgele yürüyüşle (ancak Asaulenko'nun önerdiği gibi bir sinüzoid üzerinde değil) kontrol etmek olduğunu savunduğunu hatırlıyorum. Üstelik bu durumda tahminin doğruluğunun %100 olduğunu söyledi. Ve sonra sistemini gerçek VR'ye aktardı.
Burada başka benzer deneyler yapan var mı? Sonuçlar nelerdir?
Bir kez daha tekrar ediyorum - herhangi bir işlemi nasıl tahmin edeceğinizi biliyorsanız (hafızalı veya belleksiz) - sadece gerçek VR'den seçin.
böl ve impera
her şey mükemmel bir şekilde tahmin edilir, bazı basit veya bileşik işlevler .. ama piyasa basit bir işlev değil :)
örnek https://www.mql5.com/en/forum/285454/page3#comment_9323441
Evet.
Sonuç tablosunu görebiliyor musunuz?
Max, eğer zamanın yoksa, bu görevi bir Kızılderili'ye ver. Her şeyi kendin yapmak imkansız - Bunu çok iyi anlıyorum.
yukarıda link verdim..
Hintli henüz matrisleri bile çözemedi, ne yazık ki))
İyi.
Burada bulunanların asıl sorununun, gerçekten çok karmaşık olan tüm VR ile çalışmaya çalışmak olduğunu anlıyorum.
Ve herhangi bir işaretle VR'den parçaları (kümeleri) tahsis etmek için burada herhangi biri bir iş parçacığı denedi mi? Tam olarak hangileri? Tablo sonuçları var mı?
Lütfen sabırsızlığımı anlayın - Kâse'ye hava gibi ihtiyaç vardır.
Örneğin, işlem süresine göre böldüm - örneğin yalnızca düşük volatiliteli gece saatlerinde işlem yapın. Evet, sonuçlar biraz daha iyi
+ n-çubuklar için mevcut teklif dağılımını tanımaya çalışıyorum ve buna göre onlara farklı stratejiler uyguluyorum. Ama her şey bir yığın, hiçbir işaret yok :)
Şimdi bot sürümlerinden biri izleniyor, bu hafta sonuçlar çok iyi değil, şimdi sadece testçi ile gerçek olan anlaşmaları karşılaştırıyorum - her şey eşleşiyor.
İdeal olarak, böyle olması gerekir, kırmızı çizginin solunda yeni veriler üzerinde işlem yapılır, sağda eğitimin olduğu tarih üzerinde işlem yapılır.
sadece farklı gecikmelere sahip getiriler üzerinden öğrenme, öğrenme süreci birkaç en iyi getiriyi seçer
Bu sürüm son makalemden, bir şeyi değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum, değil gibi görünüyor